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Киноафиша Рецензии «Нулевой пациент»: Рецензия Киноафиши

«Нулевой пациент»: Рецензия Киноафиши

18 мая 2022 12:09
«Нулевой пациент»: Рецензия Киноафиши

Неравная борьба за жизнь пациентов.

1988 год. Элиста. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) сталкивается со странными симптомами сразу у многих больных. Сильное снижение иммунитета при прочих признаках, по его мнению, может указывать на ВИЧ. Пока он пытается разобраться в ситуации и убедить скептически настроенное руководство больницы, в Москве доктор Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов) упорно занимается этой болезнью и встречает еще большее сопротивление. СПИД и ВИЧ в официальной риторике называется болезнью педерастов, бомжей и проституток, чей образ жизни несопоставим с ценностями советского гражданина. Из-за этого Дмитрия считают в лучшем случае замороченным паникером, в худшем – папенькиным сынком (отец – большой человек и всеми уважаемый функционер в медицинской сфере), который ни за что получил свою лабораторию и квартиру в сталинской высотке.

«Нулевой пациент» – новый флагман Кинопоиска, более амбициозный, чем его предшественники. Конечно, и «Топи» с их мистической эстетикой, и «Пищеблок» с young adult-хоррором из пионерского лагеря, и многое другое (не в обиду будь сказано) – это истории, существенно более легкомысленные и меньше на себя берущие.

Среди эстетических ориентиров сериала очевидно угадывается HBO-шный «Чернобыль». Многие моменты истории позднего Советского Союза остаются неотрефлексированными в принципе, тем более в искусстве, и если Чернобыль давно признан глобальной бедой и трагедией, то СПИД и ВИЧ до сих пор остаются темами если не запретными, то нежелательными, несмотря на явно устрашающую статистику заболеваемости по стране. Удивительно метким поэтому выглядит «Нулевой пациент», рассказывающий о реальной истории, заставившей хотя бы признать ее наличие и важность.

«Нулевой пациент»: Рецензия Киноафиши
Нулевой пациент

Первый эпизод сериала пока мало говорит о том, как история закончится (по факту, заканчивается уже на протяжении тридцати лет и конца не имеет в принципе).

Сценарий сравнительно вальяжно относится к реальному ходу событий, но грамотно ставит акценты. Сцена, в которой команда Гончарова в абсолютно детективном стиле визуализирует связи, идущие от первого установленного больного, внятно показывает зрителю смертельный путь главного убийцы – вируса, для которого любая человеческая личность является лишь способом продолжить самое себя. В схожей по подаче другой сцене внутри кадра Гончаров рассказывает Алене (Елизавета Шакира) – своей пока еще любовнице – об опасности даже одного полового контакта без защиты. Прогрессивная партнерша говорит ему, что он «убил для нее секс». Пассионарии – они такие, убьют даже то, что любят.

«Нулевой пациент»: Рецензия Киноафиши
Нулевой пациент

Авантюрная, казалось бы, идея сделать Евгения Стычкина (актер) и Сергея Трофимова (оператор) режиссерами проекта не дает сбоев: пилотный эпизод не кажется стилистически раздробленным. Не случайно у обоих в анамнезе работа с большими режиссерами.

Пускай кого-то (Павел Майков) нет в первом эпизоде совсем, а кого-то (еще и играющий немаловажную роль Евгений Стычкин) – совсем мало, но актерских работ явно хватает на этот фильм. Никита Ефремов хватается за эту роль и делает с ней, что хочет. Аскар Илясов должен стать большой звездой. Анастасия Болдырева играет заболевшую девочку Айся и, кажется, неслучайно все важнейшие сцены связаны с ней.

Пока трудно сказать, за что сериал будут ругать, вариантов, диаметрально противоположных, множество. Первый эпизод намекает нам, за что сериал стоит хвалить.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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