«Изобретая Анну»: Рецензия Киноафиши

Один из самых долгожданных проектов Netflix рассказывает историю Анны Сорокиной – печально известной аферистки из семьи российских эмигрантов. Еще совсем недавно молодая девушка, притворяясь наследницей миллиардного состояния, старательно заводила полезные знакомства и вливалась в манхэттенскую тусовку. Столь богатый материал для сериала оказался, пожалуй, в самых подходящих руках – сценариста Шонды Раймс, за плечами которой «Как избежать наказания за убийство», «Анатомия страсти», «Бриджертоны» и прочие проекты. Иными словами, у сериала есть все шансы, чтобы стать очередным хитом ведущего продюсера современности.

«Изобретая Анну» с первой серии обманывает зрительское ожидание: вместо того чтобы посвятить эпизоды сугубо аферам Анны и судебному процессу, перед нами предстает настоящее журналистское расследование. От коварной мошенницы ракурс смещается на сотрудницу нью-йоркского издания Вивиан. Журналистка изо всех сил пытается противостоять начальству, которое впихивает слабые материалы, и намерена вернуть карьеру в прежнее русло после неудачной статьи. Узнав об Анне Делви, Вивиан сразу понимает, что это сенсация, за которую необходимо браться как можно скорее. От посещений тюрьмы, где обвиняемая дожидается суда, до опрашиваний всех причастных к махинациям Анны – журналистка пытается собрать все пазлы и разобраться, как 26-летней девушке удалось одурманить влиятельнейших людей Нью-Йорка?

Изобретая Анну

Выбранный взгляд со стороны СМИ не случаен. По сути, весь мир узнал об Анне Сорокиной благодаря статье Джессики Пресслер в New York Magazine, опубликованной в 2018 году. Материал вызвал переполох в социальных сетях и привлек внимание к предстоящему судебному процессу. Для сериала это также возможность рассказать мутную историю через человека, который никак не был связан с аферисткой. Шаг за шагом, зацепка за зацепкой зритель вместе с Вивиан пробирается сквозь фрагментарные воспоминания людей и посты в Instagram, чтобы картинка наконец стала четкой, а Анна из загадочной антигероини превратилась в живого человека, жаждущего славы.

Авторы сериала в какой-то степени используют громкий случай для того, чтобы прочертить жестокий мир, где правят мужчины. Две главные героини – Анна и Вивиан – на первый взгляд, совершенно непохожи друг на друга. Но с каждой серией параллель между двумя героинями становится более очевидной. Обе негодуют из-за несправедливости по отношению к женскому полу и обе, выбрав разные методы, идут наперекор правилам и борются за право быть услышанными. Если Анна прибегает к воровству и мошенничеству ради открытия собственного дела и желания быть частью элитной тусовки, то Вивиан, более понятная зрителю, сталкивается с трудностями иного рода. Будучи беременной, женщина чувствует, что ребенок может поставить крест на ее карьере и пытается прыгнуть в последний вагон успеха, пока ее начальство с пренебрежением произносит «через пару месяцев она все равно уйдет в декрет».

Изобретая Анну

Каждая серия начинается со слов «Вся эта история – чистая правда. Если не считать полностью вымышленных частей». Эта фраза не столько намек на полудокументальность, сколько акцент на мир социальных сетей. Жизнь Анны была построена вокруг Instagram – места, где каждый может придумать себе новую личность и фальшивые воспоминания. Вивиан внимательно рассматривает каждый пост героини, за которым не всегда стоит то, что кажется на первый взгляд.

«Изобретая Анну» наполнен фирменным стилем Раймс – это невозможность удержаться от театральности и мелодраматизма, а также флер «мыльной оперы», который, впрочем, идет только на пользу проекту. Любители всего, что делала автор сериала ранее, будут в восторге, а остальные получат удовольствие, как минимум, от невероятного перформанса Джулии Гарнер.