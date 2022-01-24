«Позолоченный век»: Рецензия Киноафиши

В «Амедиатеке» 25 января выходит костюмированная драма «Позолоченный век», шоураннером которой стал драматург Джулиан Феллоуз. Последнего знают благодаря «Госфорд-Парку» (2001) и «Аббатству Даунтон» (2010 – 2015), поэтому появление очередного социально-исторического произведения в его послужном списке не должно никого удивить. Шокирует сериал совершенно другим – например, непривычными образами Синтии Никсон и Кристин Барански, так как обычно они появляются исключительно в современном сеттинге. Рассказываем, чем же еще шоу может заинтересовать.

На дворе XIX век. Американское общество пытается прийти в себя после Гражданской войны между Севером и Югом, поэтому улицы все еще разбиты, люди страдают от голода и безработицы, и даже аристократы считают каждую копейку. В похожей ситуации оказалась молодая девушка Мариан Брук, которой пришлось переехать к своим тетушкам после смерти отца. Последний не оставил дочери ни гроша, поэтому другого выбора у нее не было, кроме как уехать на Север, в Нью-Йорк. Только ее родственницы не такие уж современные и предпочитают следовать более консервативным правилам. Получится ли у Мариан влиться в их общество, или это окажется провальной затеей?

Позолоченный век

Строительство железной дороги идет где-то рядом с роскошными особняками, везде песок, влажная земля, но почему-то все равно светит солнце. Нью-Йорк после Гражданской войны в XIX веке выглядит скромно, но уже понятно, что через пару десятков лет город станет практически «столицей мира». Туда едут абсолютно все, кто хочет поменять свою жизнь, и люди остаются либо выживать, либо на всю жизнь прислуживать. Даже аристократическая фамилия не способна помочь пробиться в люди и заставить окружающих себя уважать. Мариан Брук поняла это сразу, как только перешагнула порог дома своих тетушек, с которыми ее покойный отец практически не общался. Семейная тайна становится явной, и после главная героиня узнает все секреты близких ей по крови людей. Однако основной акцент делают не на этом, а исключительно на социальной составляющей всего аристократического общества.

Мариан, будучи южанкой, воспитана совершенно в других установках и правилах, поэтому в новом месте ее поражает узколобость городского общества. Время идет, люди меняются, но изменения как будто совершенно не касаются самого Нью-Йорка. Консерватизм шокирует молодую девушку, но она не бунтует, потому что не считает своих тетушек врагами собственной свободы. В таком случае она вольна делать практически все: приглашать в дом афроамериканку, знакомиться напрямую с людьми на разных встречах и общаться с молодым человеком-соседом, семью которого очень не любит местная городская элита. Ее поступки не являются результатом инфантильности, просто Мариан так привыкла. Другими словами, вечная тема «отцов и детей», только на этот раз «дочери и матери».

Позолоченный век

От Джулиана Феллоуза хочется ожидать такого же чуткого и серьезного анализа поведения аристократических господ, какой демонстрировался в других его произведениях, однако здесь нет подобного красочного психологического исследования. На экране не показана разница между социальными классами через слуг и людей высшего общества. В объективе оказывается богатая семья, члены которой вышли из низов и стали самыми влиятельными личностями в американском обществе. Но те, кто изначально рожден в высших кругах, не готовы принять новоиспеченных аристократов. На этом и строится основной конфликт истории, где есть место и трагедиям, и бытовым драмам, и, конечно же, романтике. Но весь этот коктейль из костюмированных жанровых клише ничем не напоминает «Аббатство Даунтон», а только проходного «Мистера Селфриджа» (2013 – 2016).

«Позолоченный век» – это must-see для всех фанатов костюмированных сериалов, однако не надейтесь, что вас ждет качественный продукт, который обычно показывают на британском телевидении. С другой стороны, закулисье американской аристократии прошлых веков не так часто встретишь в сериалах, поэтому все-таки стоит обратить внимание на это шоу.