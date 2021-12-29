«Звериные бои»: Рецензия Киноафиши

Слышали про квокк? Это такие очаровательные родственники кенгуру, видом напоминающие то ли мышек, то ли игрушечных медведиков. Они так бы и оставались интересом узкого круга зоологов, если бы не эпоха селфи. Интернет сделал из этих беззащитных зверьков знаменитостей. Они абсолютно не боятся людей, а их милые как бы улыбающиеся мордочки стали целой статьей туризма в Западной Австралии.

В мультфильме рассказывается история квокки Дейзи. В ее мире квокки освоили собственную няшность и фотогеничность и неплохо ее монетизировали. Родители Дейзи даже основали ИП, функцией которого является производство селфи в промышленных масштабах. Они планируют, что Дейзи в скором времени продолжит их дело и станет торговым лицом предприятия. Впрочем, у Дейзи карьерные планы радикально иные.

Звериные бои

Дейзи с детства грезит «Звериными боями» – опасным шоу с полосой страшных препятствий. Конечно, фаворитами шоу являются куда более суровые животные. В частности, кумиром Дейзи является крокодил Френки Скейлс – пятикратный чемпион игр, живая легенда, ушедший в забвение после одного трагического инцидента на играх. Дейзи удивительно везет. Стареющий Скейлс соглашается стать ее тренером на новых играх, но как травоядной милашке противостоять матерым хищникам?

Фильмы про зверей, занимающихся человеческими делами – обязательное условие праздничного проката. Такие картины не остаются в истории, но развлекают целевую аудиторию в дни каникул. По меркам этого неказистого жанра «Звериные бои» – вполне жизнеспособное кино. Несмотря на откровенно детскую завязку, анимационная картина не лишена некоторого драйва. Да, все это понарошку, но не чрезмерно по-детски. И ребенку понятно, что квокка – неровня орлам и ящерам, участвующим в этой гонке, но целеустремленность и оптимизм Дейзи не может не подкупать. Именно харизма и обаяние главной героини рождает большую часть положительного впечатления, оставляемого мультфильмом.

Звериные бои

История о целеустремленности и пути к своей мечте будет понятна любому зрителю, пускай даже самому маленькому, а милые персонажи (даже хищники в этой истории не то чтобы очень злые) понравятся детям. Конечно, это и близко не прорыв, но милое и обаятельное кино, которое поможет скоротать полтора часа.