«Дилан Томас. Любовник и поэт»: Рецензия Киноафиши

Дилан Томас отправляется в турне по стране, пытаясь заработать денег. Он собирает полные залы и толпы восторженных фанатов, которые восхищаются его стихами и энергетикой выступлений. Но это лишь одна сторона его жизни. В другой он бросил свою жену с детьми на произвол судьбы, сам стоит на краю могилы, разрушает судьбы близких и друзей и проводит все свободное время в баре, придумывая описание очередной выпитой рюмки. Но это не может продолжаться бесконечно.

Перед нами прямолинейный путь саморазрушения, без изыска и безумств. Такой типичный образ творца: в одной руке рюмка, в другой сигарета. На этом все. Образу явно не хватает ручки и блокнота или печатной машинки, когда твоя задача — лишь обернуть собственные жизненные страдания в пафосные слова. Происходящее с трудом можно назвать биографией даже последних дней жизни Дилана Томаса. Это очередная эссенция образа писателя в массовом сознании, гениальность, которую нам придется наблюдать сквозь призму граненого стакана.

Картина напоминает экранизацию мифа, перемешанного с дешевыми байками. Гений разговаривает лишь крылатыми фразами и во всем пытается разглядеть правду жизни, не забывая ткнуть окружающих в нее носом. Он абсолютно лишен простых человеческих черт, тут бы успеть показать всю монументальность фигуры. Любые эмоции — исключительно на разрыв аорты, но разве творец может по-другому? Простоту и заурядность можно увидеть у себя в зеркале. Рюмка за рюмкой, сцена за сценой, строчка за строчкой, страдание за страданием — именно так выглядит аттракцион, ведущий нас по душевной боли поэта. Вот только кроме банальности, сокрытой в тяжелой форме алкоголизма, здесь вряд ли получится что-то отыскать.

Дилан Томас. Любовник и поэт

История не может сосредоточить свое внимание на чем-то одном, перемешивая эпизоды из разных сюжетных линий. Одна — это тот самый бар, в котором поэт подбирается к своей финальной рюмке. Вторая — те самые крохи выступлений, практически лишенные смысла. Третьей, скрепляющей остальные, становятся флешбэки общения с семьей. Изображение пытается не отставать от происходящего и тоже пускается в пляс. И вот мы уже видим черно-белую жизнь Дилана Томаса, которую банально раскрашивает цветом лишь его жена в кадре.

В реальность увиденного очень сложно поверить, ведь подобное не может происходить на самом деле. Хочется верить, что в финале нас поджидает нолановский твист, а вся история — лишь театр неудачного актера. Дилан Томас сидит в зале и наблюдает за всем со стороны, готовя свои ироничные аплодисменты. Затем он смеется и, не в силах сдержать эмоций, яростно срывает и растаптывает декорации. Но, к сожалению, о подобном остается лишь мечтать. Перед нами — очередная история саморазрушения, где, в борьбе с депрессией, поэт находит лучшего друга в лице алкоголя и начинает спринтерский забег на кладбище.

Дилан Томас. Любовник и поэт

«Дилан Томас. Любовник и поэт» напоминает не портрет великого художника, который легко мог оказаться в картинной галерее, а рекламный плакат в супермаркете с его лицом, призванный хоть кому-то продать дешевый скидочный виски. Посмотрите, теперь и вы можете почувствовать себя поэтом. Правда, это единственный способ продать подобную бормотуху хоть кому-то. Даже реальные цитаты стихов звучат инородно и как будто теряют свою силу.

При этом «Дилан Томас. Любовник и поэт» может и понравиться. Правда, здесь нужно выполнить несколько условий. Первое — вы никогда не слушали стихов поэта. Второе — вы не любите пить. И последнее, для вас творчество — это непостижимый и почти магический процесс, состоящий из разбросанных пустых бутылок, переполненной окурками пепельницы и написанных за вечер гениальных стихов. Всего этого достаточно для создания усредненного и претенциозного образа воображаемого творца, обязательно ищущего ответы на дне бутылки. Ради эксперимента и мой бокал оказался полон, но гениальности и лоска он мне явно не прибавил. Наверное, ответы все-таки чуть глубже и сложнее, но большего нам и не собирались предлагать.