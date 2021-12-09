«Садоводы»: Рецензия Киноафиши

В Амедиатеке вышел британо-американский сериал, копродукция двух влиятельных каналов Sky Atlantic и HBO. Сама история основана на реальных событиях, произошедших в 2014 году в графстве Ноттингемшир. Тогда об этом писали и говорили практически все британские СМИ, но мировой сенсацией убийство двух пожилых людей, которые спокойно себе пролежали около 15 лет в обычном английском саду, не стало. Абсурд? Комедия? Чернуха? Одним словом – Британия!

Сьюзен и Кристофер Эдвардс проживают в тихом французском городке. Супруги считают каждую монету, потому что очень трудно найти работу, когда говоришь только на английском языке. Несмотря на финансовые трудности, Сьюзен постоянно тратит деньги на всякие непонятные вещи вроде постера с американским вестерном. Кристофер не может ей возразить, он просто хочет видеть ее счастливой. Их французская идиллия рушится, когда полиция находит два трупа в саду их предыдущего дома в Англии.

Сценаристом «Садоводов» выступил дебютант Эд Синклер, до этого еще нигде не успевший прославиться сценарным или хотя бы режиссерским мастерством. По ту сторону камеры встал британец Уилл Шарп, чей фильм «Кошачьи миры Луиса Уэйна» недавно показывали в российских кинотеатрах. С одной стороны, канву всей истории выстраивает только набивающий руку кинематографист, а с другой, постановщики пользуются случаем и выкручивают элементы доброй английской абсурдности до самого максимума.

Садоводы

Несмотря на то, что сериал включают в список проектов в жанре «тру-крайм» (true crime), работа Синклера и Шарпа все-таки отличается от классических произведений про расследование загадочных убийств. Конечно, события в сериале донельзя странные и не поддаются объяснению, но именно эта условная непредсказуемость и потерянность в социальном контексте и в информационных полях заставляет подмечать каждую деталь в сериале.

Абсурдность и приходящая с ней комедийность постоянно пытается нарушить всю эту внимательность и сосредоточенность на нелинейности повествования. Мизансцена специально сбивает с толку минималистичными композициями, грязно-зелеными тонами, песочной окраской лиц, а также тусклостью обычного голубого неба. Супруги Эдвардс ведут жизнь отшельников в достаточно спокойном и теплом французском городке. Проходя мимо них, никому не захочется остановиться и завязать вежливый короткий разговор. Они практически невидимы, как главный герой в произведении «Двойник» Федора Достоевского. Хотя мотивы литературного персонажа не были такими кровожадными, как у реальных людей.

Кстати, «Двойника» достаточно вольно, но необычно экранизировал другой британский режиссер Ричард Айоади, которого все знают по его подростковой мелодраме «Субмарина» и клипам Arctic Monkeys. Герои упомянутой картины и «Садоводов» вполне себе могли бы жить в одном художественном мире, носить те же бренды одежды, ходить на одну и ту же работу, но при этом чувствовать себя никчемными, «маленькими» людьми.

Садоводы

«Достоевщиной» уже никого не удивишь в современном кинематографе, и даже беккетовский театр абсурда больше не вызывает сильного восторга у большинства зрителей. Однако, несмотря на множество подобных уже классических, проверенных временем стилей, Синклеру и Шарпу удается сделать совершенно новаторский продукт. Кто бы еще мог сделать «тру-крайм», смешанный с английской театральностью и абсурдностью Монти Пайтона? Конечно же, британские драматурги.

Серьезное и самое мрачное принято у английских кинематографистов встречать по-дружески, немного кокетливо и чтобы непременно заканчивалось шутками. Легче скрывать настоящие человеческие эмоции за маской клоуна, нежели сознаться в своей уязвимости. Так и супруги Эдвардс не нашли в себе силы признать неудачливость собственной жизни, а также полное отсутствие контакта с реальностью. Оливия Колман и Дэвид Тьюлис играют двух совершенно оторванных от настоящей жизни людей, для которых даже приход в полицию с личным признанием вины ничего не значит. Оба актера особо не вдавались в подробности жизни настоящих Эдвардсов, потому что хотели оставить за собой право быть единственными «интерпретаторами» событий. Каждый художник видит по-своему.

«Садоводы» понравится всем любителям британских мини-сериалов, однако зрители не увидят каких-то новых актерских свершений от Оливии Колман или Дэвид Тьюлиса. Хотя последний не так часто появляется на большом и малых экранах, поэтому смотреть на его персонажа – одно удовольствие.