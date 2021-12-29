«Сергий против нечисти»: Рецензия Киноафиши

В сентябре «Сергий против нечисти» получил на фестивале сериалов «Пилот» специальную награду с интригующим названием «За мастерское смешение жанров». И, надо сказать, абсолютно заслуженно: это такой проект, в котором «Константин» встретил «Реальных упырей» Тайки Вайтити, и приехал этот тандем на территорию русского фольклора. Определить его жанровую принадлежность, по правде сказать, проблематично, вышел эдакий фьюжн: сериал скачет между черной комедией и намеренной пародией на ужасы, а где-то обнаруживаются вкрапления драмы и даже сатиры, хотя и не очень зубастой. И тем не менее на успех проекта такой, казалось бы, раздрай никак не повлиял: не дождавшись премьеры первого сезона, создатели «Сергия против нечисти» быстро объявили о создании второго. Шаг довольно смелый, но оттого не менее закономерный, потому что при бойком настроении и динамике «Сергия против нечисти» он все-таки оставляет ряд вопросов, ответы на которые, хочется верить, будут даны в продолжении.

Когда-то героя Сергия (Роман Маякин) отлучили от церкви по неведомой причине. Тем не менее он в некотором роде продолжил ей служить, хотя и в довольно необычном формате: теперь он ловит шныряющую по Москве нечисть. Не задаром, конечно: у каждого существа есть ценник. Кощея можно загнать подороже, а вот ловить вурдалаков – дело менее прибыльное. Сергий, в общем, и выпить не дурак, и с женщинами у него отношения уж никак не наставнические. Одна из его вылазок за нечистью заканчивается убийством милой на первый взгляд старушки, из-за чего на Сергия выходит капитан полиции Катерина Земцова (Лукерья Ильяшенко). Тот открывает ей правду о существовании другого, темного мира, и в скором времени девушка делает отца своим консультантом.

Сергий против нечисти

Хотя сериал заимствует что-то у западных проектов – вряд ли это чистой воды случайность, но не это важно, – он тем не менее довольно самобытный. Сергий – герой абсолютно русский, такой Иван-дурачок в легкой форме, типичный «иронический удачник» из русских сказок. При этом этот герой адаптирован под мегаполис XXI века: на гусельках и дудочках он не играет, песенки не поет, но зато язык у него подвешен отменно, и в его «красноречии» кроется огромная часть всего юмора сериала. «Сергия против нечисти» можно растащить на цитаты, хотя, конечно, в устах Маякина они звучат особенно хорошо: например, помятый после бурной ночи Сергий, который пытается найти свой крестик и обращается к Катерине как к «рабе Божьей» с сигаретой в зубах, – зрелище чудесное. Да и борется он с нашей «родной» нечистью: вурдалаками, баюном и Кощеем. То есть получается такая адаптация западных мотивов, но с русской спецификой, причем вторая тут все-таки преобладает.

Недосказанность по поводу прошлого двух главных героев – это то, что настораживает больше всего. Есть история Сергия, который продолжает дело своего отца, чьими стараниями тот и оказался пострижен в монахи. А есть бэкграунд Катерины, который в процессе первых четырех серий возникает и вовсе лишь однажды: та когда-то потеряла родителей и с тех пор пытается найти виновника. Эти редкие моменты их откровений друг с другом и отвечают за драматическое в сериале, однако при достаточной насмотренности может возникнуть подозрение, что в будущем сезоне все разрешится самым банальным образом: выяснится, что ее родители были не совсем людьми, его отец избавил от них мир, а за этим закономерно последует конфликт между ними. В конце концов отечественные сериалы часто начинают за здравие, а заканчивают за упокой, и оттого такой вариант развития событий может не давать покоя в течение просмотра всех 6 серий «Сергия против нечисти». Уж очень не хочется, чтобы такая судьба постигла этот проект, учитывая, что он довольно любопытный, да и к тому же очень бойкий: немногочисленные эпизоды смотрятся на одном дыхании. При этом непонятно, почему Сергий был отлучен от церкви и как он докатился до жизни такой. Хотя неведение по этому поводу, надо сказать, здорово держит интригу, и главное, чтобы создатели проекта не злоупотребляли этим и дальше, ведь все хорошо в меру.

Сергий против нечисти

«Сергий против нечисти» – проект, однозначно заслуживающий внимания. При желании его вообще можно посмотреть как полнометражное приключенческое кино. Он, может, и не претендует на невероятную глубину – во всяком случае, пока что, – но вот в качестве забавного сериала для вечернего просмотра он подходит отлично. Ценителям киношной эклектики «Сергий против нечисти» точно придется по душе, особенно если легкое безумие на экране вы особенно приветствуете.