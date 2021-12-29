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Киноафиша Рецензии «Сергий против нечисти»: Рецензия Киноафиши

«Сергий против нечисти»: Рецензия Киноафиши

29 декабря 2021 14:08
«Сергий против нечисти»: Рецензия Киноафиши

Отлученный от церкви Сергий ведет священную войну против московской нечисти.

В сентябре «Сергий против нечисти» получил на фестивале сериалов «Пилот» специальную награду с интригующим названием «За мастерское смешение жанров». И, надо сказать, абсолютно заслуженно: это такой проект, в котором «Константин» встретил «Реальных упырей» Тайки Вайтити, и приехал этот тандем на территорию русского фольклора. Определить его жанровую принадлежность, по правде сказать, проблематично, вышел эдакий фьюжн: сериал скачет между черной комедией и намеренной пародией на ужасы, а где-то обнаруживаются вкрапления драмы и даже сатиры, хотя и не очень зубастой. И тем не менее на успех проекта такой, казалось бы, раздрай никак не повлиял: не дождавшись премьеры первого сезона, создатели «Сергия против нечисти» быстро объявили о создании второго. Шаг довольно смелый, но оттого не менее закономерный, потому что при бойком настроении и динамике «Сергия против нечисти» он все-таки оставляет ряд вопросов, ответы на которые, хочется верить, будут даны в продолжении.

Когда-то героя Сергия (Роман Маякин) отлучили от церкви по неведомой причине. Тем не менее он в некотором роде продолжил ей служить, хотя и в довольно необычном формате: теперь он ловит шныряющую по Москве нечисть. Не задаром, конечно: у каждого существа есть ценник. Кощея можно загнать подороже, а вот ловить вурдалаков – дело менее прибыльное. Сергий, в общем, и выпить не дурак, и с женщинами у него отношения уж никак не наставнические. Одна из его вылазок за нечистью заканчивается убийством милой на первый взгляд старушки, из-за чего на Сергия выходит капитан полиции Катерина Земцова (Лукерья Ильяшенко). Тот открывает ей правду о существовании другого, темного мира, и в скором времени девушка делает отца своим консультантом.

«Сергий против нечисти»: Рецензия Киноафиши
Сергий против нечисти

Хотя сериал заимствует что-то у западных проектов – вряд ли это чистой воды случайность, но не это важно, – он тем не менее довольно самобытный. Сергий – герой абсолютно русский, такой Иван-дурачок в легкой форме, типичный «иронический удачник» из русских сказок. При этом этот герой адаптирован под мегаполис XXI века: на гусельках и дудочках он не играет, песенки не поет, но зато язык у него подвешен отменно, и в его «красноречии» кроется огромная часть всего юмора сериала. «Сергия против нечисти» можно растащить на цитаты, хотя, конечно, в устах Маякина они звучат особенно хорошо: например, помятый после бурной ночи Сергий, который пытается найти свой крестик и обращается к Катерине как к «рабе Божьей» с сигаретой в зубах, – зрелище чудесное. Да и борется он с нашей «родной» нечистью: вурдалаками, баюном и Кощеем. То есть получается такая адаптация западных мотивов, но с русской спецификой, причем вторая тут все-таки преобладает.

Недосказанность по поводу прошлого двух главных героев – это то, что настораживает больше всего. Есть история Сергия, который продолжает дело своего отца, чьими стараниями тот и оказался пострижен в монахи. А есть бэкграунд Катерины, который в процессе первых четырех серий возникает и вовсе лишь однажды: та когда-то потеряла родителей и с тех пор пытается найти виновника. Эти редкие моменты их откровений друг с другом и отвечают за драматическое в сериале, однако при достаточной насмотренности может возникнуть подозрение, что в будущем сезоне все разрешится самым банальным образом: выяснится, что ее родители были не совсем людьми, его отец избавил от них мир, а за этим закономерно последует конфликт между ними. В конце концов отечественные сериалы часто начинают за здравие, а заканчивают за упокой, и оттого такой вариант развития событий может не давать покоя в течение просмотра всех 6 серий «Сергия против нечисти». Уж очень не хочется, чтобы такая судьба постигла этот проект, учитывая, что он довольно любопытный, да и к тому же очень бойкий: немногочисленные эпизоды смотрятся на одном дыхании. При этом непонятно, почему Сергий был отлучен от церкви и как он докатился до жизни такой. Хотя неведение по этому поводу, надо сказать, здорово держит интригу, и главное, чтобы создатели проекта не злоупотребляли этим и дальше, ведь все хорошо в меру.

«Сергий против нечисти»: Рецензия Киноафиши
Сергий против нечисти

«Сергий против нечисти» – проект, однозначно заслуживающий внимания. При желании его вообще можно посмотреть как полнометражное приключенческое кино. Он, может, и не претендует на невероятную глубину – во всяком случае, пока что, – но вот в качестве забавного сериала для вечернего просмотра он подходит отлично. Ценителям киношной эклектики «Сергий против нечисти» точно придется по душе, особенно если легкое безумие на экране вы особенно приветствуете.

Алена Попова
Алена Попова
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