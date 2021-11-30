«Вершина богов»: Рецензия Киноафиши

Летом 1924 года альпинисты Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин решают покорить Эверест. Британская экспедиция заканчивается трагическим образом: оба альпиниста считаются пропавшими без вести. Спустя несколько лет на Джомолунгму пытаются взобраться энтузиасты из разных стран мира с отличающейся друг от друга подготовкой. В итоге это удается Эдмунду Хиллари и Тенцингу Норгею — в мае 1953-го.

Судьба Мэллори и Ирвина долгие годы остается неизвестной. Через несколько лет найдут останки Мэллори, но тела Ирвина рядом не окажется. Различные альпинистские коллегии и объединения на протяжении десятилетий оспаривают вопрос первовосхождения на Эверест: некоторые считают, что именно в 1924-м на вершине побывали люди, другие придерживаются «официальной версии» про Хиллари и Норгея. По сюжету мультфильма японский репортер, спустя 17 лет после исчезновения Мэллори и Ирвина, погружается в детективное расследование тайны, связанной с их восхождением.

«Вершина богов» — второй полнометражный фильм французского аниматора Патрика Имбера. Его дебютная анимационная работа «Большой злой лис и другие сказки», сделанная вместе с Бенжамином Реннером (по его одноименному комиксу) принесла авторам большую известность на национальном уровне. Лента получила премию «Сезар» за лучший анимационный фильм, сделав создателей заметными творцами для большой индустрии.

Вершина богов

После премьеры «Вершины богов» на Каннском кинофестивале фильм приобрел Netflix, сделав доступным анимационное творение Имбера для самой широкой аудитории. К слову, сюжет мультфильма основан на японской манге, которая, в свою очередь, стала анимационным отражением романа, написанного на основе реальных событий — вот такое преломление истории, но, к счастью, не ставшее подтверждением тезиса про «сломанный телефон».

Главных героев в истории два. Первый — сирота Хабу, привыкший с ранних лет рассчитывать исключительно на себя. Уже в юности окружающие отмечали его невиданный талант к альпинизму и скалолазанию. Довольно быстро Хабу зарекомендовал себя как опытный альпинист, покоряющий горные вершины в Японии любой сложности. Однако характер молодого человека оставлял желать лучшего; Хабу держался волком-одиночкой, периодически заявляя в компании коллег, что без сомнения отрезал бы веревку, если бы с партнером что-либо произошло во время восхождения.

Имбер раскрывает, по сути, сразу две масштабных личности. На одной стороне баррикад – гордый, амбициозный Хабу, живущий исключительно во время очередного восхождения (причем, чем оно опаснее, тем больше жизни — читай, эндорфинов). На другой стороне – журналист Макото Фукамачи, работающий в журнале, который специализируется на альпинизме и горах. Макото охотится за таинственным фотоаппаратом, на пленке которого, по слухам, запечатлены те самые пропавшие в 1924 году альпинисты. Такая новость может ни много ни мало изменить историю!

Вершина богов

На фоне увлекательной истории, которая то сталкивает, то разводит по разные стороны героев, нельзя не отметить удивительный визуальный ряд, сопровождающий кино. Это ни в коем случае не аниме в стереотипном восприятии термина, пусть сценарий и основан на манге с соответствующей рисовкой. Стиль анимации Имбера в большей степени опирается на европейскую (в частности, французскую) школу: минимум резких линий, плавные очертания и некое стремление к реализму. То и дело изображение акцентирует внимание на деталях: зрители видят, как альпинисты взбираются на вершины, как пробивают шипованными ботинками снежные скалы, как льется пот со лба.

Мультфильм не делает из персонажей сверхсуществ. Напротив, авторы стремятся показать, что перед нами живые люди — со своими слабостями, болью, силой воли и устремлениями. Повествование никуда не торопится: несмотря на стандартный хронометраж в 90 минут, Патрик Имбер успевает и как следует раскрыть персонажей, и неторопливо погрузить зрителей в атмосферу детективного расследования, сопряженного с философской притчей о смысле жизни. Работают на пробуждение зрительской эмпатии и мелодичные мотивы композитора Амина Бухафы («Гагарин», «Ты умрешь в 20»).

Несмотря на массивный первоисточник (оригинальная манга состоит из пяти томов), Имберу удалось вычленить из японского аниме главное и преподнести в формате полнометражного художественного высказывания. Во второй половине истории детективная стезя уступает место приключенческому азарту. Вместе с главными героями зрители двинутся навстречу горным опасностям и проникнутся духом авантюризма и экстрима. Главный вопрос, с которого и начинается мультфильм («Для чего все это?»), не раз напомнит о себе и прозвучит, в том числе, из уст Хабу. Герой поведает свою трагическую историю, от вектора которой он не может отклониться при всем желании. Горы — значительная часть его жизни, также как для Фукамачи расследования и фотожурналистика является важнейшим звеном его существования.

Вершина богов

«Вершина богов» — удивительное (и визуально изысканное) приключение, конечным пунктом которого становятся ответы на сокровенные вопросы, которые ставят перед собой люди экстремальных профессий. Что на самом деле движет людей вперед — к горам, к новым открытиям, к деконструкции тайн и мистерий Вселенной? Только лишь желание социального одобрения и стремление быть первым? Быть может, их увлекает сам процесс? Вопросы, естественно, риторические — для зрителей, но не для героев анимационного волшебного мира, созданного Патриком Имбером.