«Удары»: Рецензия Киноафиши

Джеки (Холли Берри) когда-то была звездой женского MMA. Причем не просто звездой, а настоящей легендой — даже спустя несколько лет ее, давно оставившую спортивную карьеру, без труда узнают на улице. Девушку долгое время никто не мог победить, но одно сокрушительное поражение она все-таки потерпела. Через 4 года после него Джеки — обычная домохозяйка, подрабатывающая уборщицей.

Она живет со своим экс-менеджером Дэси (Адан Канто) и не задумывается над тем, чтобы вернуться в клетку. Однако парень иного мнения о талантах, которые Джеки который год зарывает в землю. Вместе они приходят посмотреть на подпольные бои, где происходит стычка с одним из бойцов, из которой Джеки выходит победителем, выпустив давно накопленный гнев. Неожиданно на пороге дома появляется маленький мальчик — сын Джеки, оставшийся без отца (его убили в перестрелке) и никогда не видевший мать (та выбрала спортивную карьеру вместо материнства).

«Удары» — режиссерский дебют голливудской актрисы Холли Берри, к которому она, судя по всему, шла достаточно давно. А история, написанная Мишель Розенфарб, пришла к ней благодаря удачному стечению обстоятельств. Изначально фильм, по мнению продюсеров, должен был режиссировать Ник Кассаветис — постановщик «Дневника памяти» и «Альфа Дога» не занимал кресло режиссера уже 7 лет (последняя лента Кассаветиса «Другая женщина» с Камерон Диаз была достаточно прохладно принята как критиками, так и зрителями).

Удары

Главную роль в «Ударах» должна была играть Блейк Лайвли (супруга Райана Рейнольдса и Серена в культовом сериале HBO «Сплетница»), но Холли Берри показалась продюсерам более интересным вариантом и в итоге заняла пост Кассаветиса, а заодно и заменила Лайвли собственной персоной. Все-таки первая темнокожая актриса, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль, очевидно, знает себе цену; не Данила Козловский феминистского пошива, но где-то рядом.

Первое (и, возможно, самое важное), что стоит знать об этом кино: «Удары» – именно та спортивная драма, вдохновляющая ближе к финальным титрам, которую вы ожидаете увидеть, включив это кино на стриминге. Все составляющие жанра на месте: переживший упадок сил главный герой; надменный тренер (в данном случае менеджер), который относится к основному персонажу как к человеческому ресурсу, не замечая в нем личности; необходимость побеждать, возвращаясь к тому виду спорта, в котором ты терпел поражение; обязательное преодоление собственной слабости в качестве жертвы, возложенной на алтарь победы.

Бесконечные спортивные драмы, базирующиеся на разных историях и видах спорта, работают практически по одной и той же концепции, и дебют Холли Берри с первых минут звезд с неба не хватает (в принципе и не собирается — у дебюта во вселенной Берри другие задачи), занимая очередь перед другими подобными историями, которые идут проторенной дорожкой. Вот героиня Берри сбегает из клетки — событие, позор которого в индустрии MMA останется с тобой до конца дней (даже когда она выходит на ринг после многолетнего перерыва, в зале слышно недовольное букание). Ее грудная клетка с трудом пропускает воздух, она задыхается – красочная метафора социального и финансового давления, которое Джеки испытывает ежесекундно.

Вот несчастный горе-менеджер (по совместительству бойфренд), который не то чтобы уважает Джеки, а напротив, хочет нажиться на ее тлеющих талантах. Он топорно манипулирует ею («ради тебя я прекратил заниматься всеми своими бойцами») для получения выгоды, ни о какой поддержке или, тем более, любви речи не идет. Мужчины у Берри вообще остаются на вторых ролях, даже если эпизодически появляются на первом плане — кажется, Холли усвоила уроки «Малышки на миллион» Клинта Иствуда, романтико-патриархальной спортивной драмы о том, как старик, отживший свое, передает опыт молодой и дерзкой девушке. Во вселенной «Удара» за образ мудреца-вдохновителя отвечает девушка (Шила Атим — Мэйбл в «Подземной железной дороге»).

Удары

Линия материнства, которую пытается развивать фильм, на первый взгляд смотрится как пятое колесо у автомобиля. Увы, первое впечатление в случае с «Ударами» оказывается не ошибочным — взаимоотношения Джеки с сыном, от которого она отказалась после рождения ради карьерных достижений в MMA, толком не выстраиваются. Между подростком, который весь фильм молчит (неясно, является ли это следствием нападения на отца или причина кроется в чем-то другом — никто ничего не объяснит), и атлетично сложенной Джеки, треть хронометража занимающейся тренировками, чтобы вернуть прежнюю форму, не пробегает и намека на искру отношений сына и матери.

И, конечно, сильно удручает, что фильм, который ставит в центр истории смешанные единоборства, не уделяет спортивным состязаниям достаточно внимания. Да, «Удары» при всем напускном пафосе практически лишены сражений как таковых (в случае тренировок Джеки зрителям могли бы показать хотя бы спарринги, но и они отсутствуют). Кажется, Холли Берри, готовясь к работе над фильмом, даже не удосужилась пересмотреть классику вроде «Рокки»; стремление делать самобытное высказывание — частая ошибка дебютов, рожденных в уже сложившейся системе ценностей. Довольно странно, что Берри, работая много лет в Голливуде, решает обойтись без этой, возможно, наиболее важной составляющей.

В сухом остатке: «Удары», конечно, воодушевят и ровно так, как и полагается спортивной драме средней руки. Ушибы, флэшбэки, множество пропущенных ударов, цепкие хватки и классическое «у нее серьезная травма, я не уверен, что она сможет завершить бой» из уст спортивных комментаторов, наблюдающих за финальным столкновением. Вероятно, истории о преодолении вроде «Ударов» из моды не выйдут и всегда найдут способ оставаться на плаву — если не в кинотеатрах, то на стриминг-платформах. Смешивая личностную драму и спортивные интриги, Холли Берри, увы, теряется, сводя оба эти направления к пустому месту. В отличие от ее героини, половину фильма проходившей с синяком под глазом, у зрителей вряд ли останутся какие-то отметки в памяти, когда кино подойдет к концу.