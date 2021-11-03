«Чиновница»: Рецензия Киноафиши

«Антикоррупционная мелодрама», – с порога заявила о себе «Чиновница», чем очень заинтриговала. Все-таки не доросла пока Россия снимать зубастое кино о политике – все снимают о пресловутом «маленьком человеке», причем по понятным причинам: посмеяться и поиронизировать над системой – это пожалуйста, но вот разнести в пух и прах в духе «Карточного домика» пока никто не осмеливался. Повестись на столь пестрое описание «Чиновницы» было бы просто – выходит она все-таки на KION, а у стримингов смелости будет побольше остальных, – не выяснись, что показывать ее будет еще и Первый канал. А сколько «антикоррупционного» может быть в сетке вещания главного федерального канала, где новости давно превратились в публицистику?

Главная героиня сериала – чиновница Арина Алферова (Виктория Толстоганова), работающая в региональном Минздраве. Она состоит в отношениях с женатым коллегой Павлом (Максим Виторган), который уже довольно давно успешно пользуется служебным положением любовницы, а она, сама того не ведая, способствует производству поддельных лекарств фармацевтическим магнатом Юрием Цаловым (Алексей Агранович). Коллега и подруга Арины Яна (Лаура Пицхелаури), проведя небольшое расследование, пытается убедить женщину в том, что ее любовник ей пользуется, а ее ненамеренное пособничество губит человеческие жизни. Та упорно сопротивляется правде, но в итоге вынуждена ее принять, а тем временем за Алферовой ведется слежка, так как ее подозревают в коррупции.

Чиновница

Это могла бы быть остросоциальная драма о системе здравоохранения, которая наверняка бы нашла своего зрителя, а вдобавок была бы еще и злободневной. Но нет, первые три серии «Чиновницы» – чистой воды мелодрама, причем о карикатурных персонажах. Арина, казалось бы, взрослая женщина, а тем не менее 90% ее поступков вызывают в лучшем случае недоумение. Герой Виторгана – ведомый всеми вокруг тугодум с завышенным самомнением. И, пожалуй, только герой Аграновича вызывает интерес: за современной одежкой в стиле casual и внешним спокойствием явно кроется нечто весьма неприглядное.

Можно было бы сказать, что, мол, это история именно о женщине, а не о чиновнице. Вот только наблюдать за Ариной Алферовой в какой-то момент становится невероятно скучно: она носится по кругу со своим горе-любовником, на работе будто вообще не понимает, что происходит, и ведет себя весьма робко, из-за чего возникает вопрос о том, как она вообще добралась до своего места в Министерстве, и вскоре кажется, что еще немного, и она ляжет лапками вверх и сдастся. Да, пробить дно – это обязательный пункт для становления условного героя, но в случае «Чиновницы» его что-то очень долго не видно.

Чиновница

В общем-то нет ничего ужасного в мелодраме: в конце концов, это тоже полноправный жанр. Среди его представителей есть хорошие, а есть плохие примеры, и вот «Чиновница» где-то посередине. Основная беда сериала – удивительная предсказуемость, почти паразитирование на клише. В 2021 году смотреть на героиню, которая сама лезет под ноги к мужчинам (и не только), чтобы об нее их вытерли, уже просто невыносимо, а первые 3 серии не дают надежды на то, что Арина наконец обретет внутренний стержень и сумеет справиться со всем сама. Дело не в феминизме, а в том, что типаж девы в беде чудовищно несовременен, оттого периодически возникает ощущение, что на твоем экране продукт, сделанный в нулевые или ранние 2010-е годы и посвященный «простому женскому счастью», что бы это ни значило.

Справедливости ради, следует заметить, что где-то между строк время от времени проглядывается не комментарий о современной политике, но хотя бы упоминание о ее извращенной работе: когда, например, местный министр попросту манипулирует медучреждениями, чтобы заработать денег, а не усовершенствовать их работу в интересах граждан; или когда она, будучи одержимой выполнением плана по импортозамещению лекарств, призывает едва ли не принуждать пациентов использовать отечественные препараты. К сожалению, делается это нечасто и имеет небольшое значение – остается надеяться, что в дальнейшем этот герой выйдет вперед.

Чиновница

«Чиновница» очень много на себя берет, но в итоге скорее разочаровывает, чем впечатляет. Это сериал, в первую очередь, для любителей довольно душещипательных мелодрам. Хочется верить, что в оставшихся сериях проект хоть как-то оправдает использованное слово «антикоррупционная» в его описаниях, однако надежда, увы, невелика: в России так долго опасались снимать кино даже о такой естественной части жизни, как секс, а что уж говорить про куда более тонкие материи политики?