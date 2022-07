«Гайя: Месть Богов»: Рецензия Киноафиши

Как мог выглядеть приквел-фанфик игры The Last of Us?

При очередном обходе заповедного леса двое смотрителей теряют в самой гуще дрон. Поиски техники приводят к абсолютно неожиданному открытию. Оказывается, в этих диких местах уже давно живут отец и сын, которые решили уйти подальше от безумия городской жизни. В природе они нашли для себя смысл и относятся к ней с религиозным фанатизмом. Но парочка далеко не единственные обитатели этих мест. Леса уже давно поражены странными грибными спорами, способными превращать людей в щелкающих монстров. Для местных дикарей это не простая зараза. Они верят, что перед ними божественная сущность, появившаяся на Земле задолго до человека и способная кардинально изменить жизнь на всей планете.

Почти сразу становится понятно, что визуальное исполнение местных монстров и причина их появления очень сильно напоминают игру The Last of Us («Последние из нас»), которая совсем скоро превратится в одноименный сериал канала HBO. По сюжету мир охвачен эпидемией, вызванной мутировавшими грибами кордицепс. Такие существуют в реальности и растут в тропических лесах, но способны поражать и менять поведение лишь мелких существ размером с муравья. Здесь же они могут намного больше и превращают людей в одержимых зомби. По сюжету мы видим общество, уже проигравшее пандемии и нашедшее способ хоть как-то приспособиться к подобным обстоятельствам. О самих причинах возникновения грибов остается лишь догадываться.

Гайя: Месть Богов

«Гайя: Месть богов» выглядит как раз этой недостающей предысторией, вариацией начала конца привычного человечества. И если связь с грибами еще можно было назвать условной, то местные монстры уже просто не оставляют сомнений. Они имеют похожий облик, тоже лишены зрения и издают такой же щелкающий звук. Единственной мало походящей деталью оказывается религиозный подтекст, но даже его при желании можно списать на простой психоз местных дикарей. За эту связь поначалу пытался ухватиться и российский прокатчик. Долгое время картина имела название «Последняя из нас».

С другой стороны, тема пандемии и социальных проблем, конечно, шире одного сюжета, позволяя фильму перекликаться не только с игровой реальностью. Очередные манифесты о бездуховности современного общества позволяют легко увидеть разговор о современной эпидемии. Она предстает перед нами следствием развития человечества, его неотвратимым наказанием, которое призвано восстановить нарушенный баланс в природе. Именно здесь картина обретает собственное лицо и начинает уходить в сторону мифов и религиозного фанатизма.

Гайя: Месть Богов

Несмотря на масштаб выбранной темы, «Гайя: Месть богов» выглядит очень камерно. Ее даже сложно назвать хоррором. На первый план выходит человеческая драма с жуткой атмосферой, где монстры теряются на фоне окружающих проблем. Отрывается здесь только оператор, который любит крупные планы, изворачивается на эффектных тропических панорамах и смакует таймлапсы роста грибных спор. Если до этого вы задумывались о них лишь как о еде, то после просмотра можете заработать себе новую фобию. Даже у такого есть научное название — микофобия.

Самое интересное в фильме «Гайя: Месть богов» – это параллели с другими сюжетами. Тут легко вспомнить мифы о богине Гее (именно так переводится оригинальное название фильма), библейские мотивы и, возможно, какие-то африканские легенды. Происходящее на экране как будто не существует самостоятельно и постоянно ищет крепкие внешние связи, которые помогают открывать новые контексты и расширять сюжет. Без них нас ждет очень медитативное кино, с очередными пафосными монологами о моральном разложении современного общества и его скорой гибели. Будущий ужас – самое интересное, что хотелось бы увидеть, но дают нам лишь крохотные намеки. Вот и приходится то ли оглянуться вокруг, то ли обращаться к уже готовым сюжетам об уничтоженном обществе.

Картина понравится поклонникам игры The Last of Us и фанатам безумных религиозных сюжетов о грядущем конце света.