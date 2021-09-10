«Вокруг света за 80 дней»: Рецензия Киноафиши

Паспарту всегда мечтал о путешествиях. К сожалению, его мать явно противоположного мнения о них. Они специально переехали из джунглей в хмурый портовый городок, где Паспарту смог полностью предаться мечтам о несбыточном и унынию, а его мать вовсю заняться гиперопекой. Но с появлением в городе дерзкого лягушонка Филлеаса жизнь Паспарту резко изменится. Филлеас примет невыполнимое пари, им с Паспарту придётся пересечь весь мир за 80 дней.

Великому роману Жюля Верна не то чтобы везло с экранизациями. Фильм Фрэнка Корачи с Джеки Чаном, Стивом Куганом и самой нелепой ролью Арнольда Шварценеггера (а там есть другие претенденты) уже в первой трети превращается в капустник. Трёхсерийной картине с Пирсом Броснаном 1989 года, наоборот, не хватает лёгкости и авантюризма литературного первоисточника. Выдающаяся же для своего времени лента Майкла Андерсона 1957 года выглядит здорово, но очень уж как артефакт своего времени. Впрочем, и экранизация франко-бельгийского производства под руководством Сэмуэля Турно (оскаровского номинанта за короткий анимационный метр, не снимавшего ещё больших картин) не выглядит новым шагом в интерпретации классики. С другой стороны, экранизаций, где Паспарту был обезьяной (мармозеткой, предположительно), а Филлеас – лягушкой, точно не было.

Вокруг света за 80 дней

Создатели мультфильма достаточно вольно, но при этом последовательно переносят реалии романа в их анималистический мир. Земной шар уже не шар, а вроде как остров (хотя в сцене, забавно объясняющей принцип послания в бутылке, всё-таки шар), на котором в разных климатических зонах живут разные звери. Тут всё довольно логично: хмурые нордические побережья заселены креветками, в пустыне живут эксцентричные байкеры-скорпионы, во влажном тропическом лесу царят земноводные. Радикально пересмотрены отношения Паспарту и Филлеаса. Последний и в книге довольно либерален, но всё же Паспарту – его слуга. Здесь же обезьяноподобный главный герой только младше возрастом своего зелёного товарища. Впрочем, и Филлеас окажется не совсем тем, кем рисуется.

При всём откровенном дурошлёпстве и детскости «Вокруг света за 80 дней» обладает некоторым обаянием. Это очевидно рассчитанный на детскую аудиторию мультфильм не кажется прилизанным, перепродюсированным и подогнанным под малолетнюю аудиторию. Фантазия авторов бывает малость горячечной (не уходя, отметим, в сюр), избыточной, но они точно стараются, чтобы не было скучно. Герои поменяют множество локаций, увидят самых разных жителей их большого мира и вынуждены будут пройти через множество испытаний, прежде чем приблизятся к своей мечте. Сцена на крыше едущего поезда прилагается.

Вокруг света за 80 дней

На подобный фильм точно можно сходить с ребёнком, особенно если ему не особо знакомы миры Жюля Верна. Возможно, эта эксцентричная картина станет для маленького зрителя окном в творчество великого писателя.