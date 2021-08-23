«Последний день Земли»: Рецензия Киноафиши

До гибели Земли остаются считанные дни. Совсем скоро ей предстоит столкнуться с Красной луной, которая неожиданно появилась в нашей Солнечной системе. Хотя в самом начале она не представляла угрозы для человечества, алчность и желание выкачивать ресурсы из нового небесного тела оборачиваются против него. Теперь спасти планету может лишь Пол В. Р. — блистательный астронавт, единственный, кто способен пролететь сквозь защитное магнитное поле, окружающее Красную луну. Но в последний момент перед запуском он пропадает. Пол начинает гоняться за своими детскими воспоминаниями, веря, что попытка ядерного уничтожения приближающейся опасности не может быть решением. Астронавт хочет отыскать место со своего старого рисунка с изображением крон деревьев, где должны скрываться ответы. Вот только Земля уже давно напоминает истощенные пустыни, где вся жизнь сохранилась лишь в городах, за большими укрепленными стенами.

«Последний день Земли» — французский sci-fi о не далеком будущем. Большой скачок прогресса произошел после нахождения нового источника энергии на Красной луне. Но лучший мир в этот раз оказался лишь миражом, самообманом, который обнажил вечные проблемы — алчность и ненасытность. Нам так и не дадут увидеть рассвет цивилизации, сразу показывая его, кажется, окончательный закат. Первые кадры демонстрируют главный разрушенный символ страны — Эйфелеву башню, валяющуюся в безжизненной земле. Уцелевшие боятся выходить за пределы стен города. Теперь жизнь людей больше похожа на огромный муравейник с большими рынками и малопригодными для жизни домами. Мир выглядит как стандартный постапокалипсис или какая-нибудь пустынная планета из «Звездных войн». Правда, ощущается это скорее эскизом. Многое, в том числе и работа правительства, а также состояние других стран, остается покрыто тайной. Иначе как еще герой мог не наткнуться на бравую команду американцев, стремящуюся вновь спасти человечество от неминуемой гибели?

Последний день Земли

В этом сеттинге нас ожидает довольно типичное роуд-муви. Главный герой быстро находит себе попутчицу и отправляется в далекое приключение в поисках ответов. На этой дороге опасность будет представлять не только внешний мир за стеной, но и правительственные роботы, идущие по следу дезертира-астронавта. Тут все довольно стандартно, особенно делая поправку на небольшой бюджет. Машины левитируют, CGI-ракеты летают в космос, немного футуристичное оружие попадает в цель, а Красная луна постоянно маячит на фоне и давит своими размерами. Само же путешествие почти полностью игнорирует окружающий мир, мало о нем рассказывая, и концентрируется на главных героях.

Это не мешает «Последнему дню Земли» удивлять и уходить в сторону от типичного научно-фантастического сюжета о конце света. Наука очень быстро теряется на втором плане, и все превращается в разговор о проблемах экологии, обернутый в простенькую философию и легкий мистицизм. Оказывается, Луна уже появлялась в Солнечной системе и имеет связь с главным героем, не случайно делая его избранным. Финал тоже оказывается неожиданным для жанра и окончательно превращает историю в назидательную притчу. Людей здесь спасает доброта и вера, а не смелость и изобретательность. В размышлениях о проблемах человечества и его желания улучшать собственную жизнь путем разрушения без оглядки на последствия авторы не копают глубоко, лишь собирая сливки из очевидностей. Но это позволяет сделать кино более доступным, оставляя его в рамках развлекательной фантастики без претензий на что-то большее.

Последний день Земли

Несмотря на предполагаемые масштабы, «Последний день Земли» — очень скромное кино. Тут нет бюджета для создания огромного и проработанного мира будущего, но за счет увлекательного приключения ему удается увлечь. Многое держится на мелких деталях, украшающих интересный сеттинг. Помогает картине и нетипичный для научной-фантастики финал. Он позволяет ей не стать еще одной историей на тему спасения планеты от надвигающейся угрозы с суровыми мужчинами в больших скафандрах. Да и такие катаклизмы крайне редко показываются через призму скромного европейского взгляда, а не пафосного голливудского размаха, тем самым сглаживая недостатки.

«Последний день Земли» понравится поклонникам роуд-муди в интересном сеттинге будущего и фанатам размышлений о пороках человечества.