«Полночь на злаковом поле»: Рецензия Киноафиши

В маленьком городке на западе Флориды в течение нескольких лет исчезают женщины, которых потом обнаруживают убитыми на трассе. У жертв много общего: молодые, белые и, как правило, секс-работницы. После очередного найденного тела офицер полиции намерен взяться за старое дело. Однако руководство и слышать не хочет о расследовании, которое уже не раз приводило их в тупик. Благо два агента ФБР также настроены поймать серийного убийцу и вскоре решают объединить свои усилия с местным полицейским.

Пожалуй, уже можно выделить отдельное место в истории кино для заката карьеры Брюса Уиллиса. В последнее время звезда «Крепкого орешка» то и дело появляется в откровенно слабых боевиках и криминальных фильмах, чтобы засветиться своим узнаваемым лицом и, вероятно, таким образом продать фильм. Актер словно перескакивает с одной съемочной площадки на другую, не особенно вчитываясь в сценарий и не стремясь проделать качественную работу. Это не может не огорчать не только любителей Уиллиса, но и тех, кто, понадеявшись на его репутацию, ждет от фильма как минимум интересной актерской игры. Но увы, «Полночь на злаковом поле» не стал исключением в недавних работах актера. Это очередное проходное кино, которое затеряется на стриминговых платформах и о котором мало кто вспомнит через пару лет.

Полночь на злаковом поле

Фильмов про серийных убийц было снято бесчисленное количество, поэтому удивить искушенного зрителя кровожадными психопатами не так-то просто. Впрочем, режиссер Рэндолл Эмметт даже не старается вылепить из своей задумки нечто оригинальное или хотя бы намек на что-то устрашающее в духе своего жанра. Вместо этого он обращается к культовым картинам прошлого, заимствуя оттуда те или иные идеи. Одна из сцен и вовсе списана с оскароносного «Молчания ягнят». Если это подмигивание величайшему триллеру своего времени, то в неразборчивом сюжете едва ли это выглядит уместным.

Для того, чтобы создать захватывающий криминальный триллер, недостаточно знать набор шаблонов и архетипов. Да, это бесценная основа для режиссеров и сценаристов, но, воспользовавшись ею, следует либо идти по традиционному пути, либо подрывать правила для развития героев. «Полночь на злаковом поле» же выглядит так, словно в задачу кинематографистов входило отметить базовые моменты, которые, по их мнению, позволят выстроить увлекательную историю. Но несмотря на то, что сюжет кажется сносным и способным завлечь в первую половину хронометража, ему сложно сохранять динамику из-за предсказуемого сценария и плоских персонажей. Даже героиня Меган Фокс, которая изначально предстает сильной женщиной, противостоящей по большей части вялым мужчинам картины, в конечном итоге оказывается жертвой, которую нужно спасать.

Полночь на злаковом поле

Справедливости ради хочется выделить, что задумка фильма имела все шансы превратиться в запоминающуюся историю с актуальными проблемами. Но, вероятно, лента нуждалась в более сильном творческом видении, которое могло бы избавить ее от ощущения пустоты и второсортности. Эмметт же, кажется, не до конца понимает, какой фильм он хотел снять. Неравномерный сюжет с мрачной детективной рутиной и одержимость преступника с религиозным мотивом заставляет нас чувствовать, что мы смотрим два разных фильма.

Позиционируя себя как детективный триллер, «Полночь на злаковом поле» не особенно оправдывает ожидания. Не раскрывая персонажей и закрывая глаза на их прошлое, создатели словно не воспринимают всерьез то, над чем они работали. Вполне возможно, что картина придется по душе тем, кто уже посмотрел всевозможные полицейские драмы и ради любопытства хочет взглянуть на что-то новое. Можно было бы также сказать, что фильм, несомненно, понравится поклонникам Брюса Уиллиса, но, если честно, его тут от силы 8 минут, и все эти короткие сцены мог сыграть любой другой актер.