«Ночь»: Рецензия Киноафиши

Не переживайте насчет лаконичного названия. За внешней простотой таится нетривиальное содержание. В центре внимания американского режиссера иранского происхождения Куроша Ахари молодая пара, муж и жена. Они едут в гости к своим друзьям и проводят с ними довольно много времени. За окном уже темнеет, а младенцу молодой пары хорошо бы уже крепко спать. Поэтому герои, не желая обременять друзей, принимают решение остановиться на ночевку в ближайшем отеле.

На входе в гостиницу их встречает сомнительного вида портье. Сумрак сопровождает их повсюду, на некоторых этажах не горит свет, а в номере, куда их поселили, то и дело просыпаешься от посторонних звуков. Пытаясь разыскать источник неведомых сил, наши герои столкнутся с призраками прошлого, которым нужно от молодой пары получить нечто. А может быть, эти призраки вовсе не из прошлого? Ребята пытаются выяснить, в чем дело, попутно спасая собственные жизни и жизнь младенца.

«Ночь» — редкое для иранских кинематографистов кино в жанре «медленный хоррор» или, как в последние годы его называют, слоубернер. Совсем не удивительно, что у руля встал Курош Ахари, долгие годы работавший в этом сегменте в рамках короткого метра. Неплохо «набив руку», режиссер решил соединить Восток и Запад, переплетая американскую фактуру с иранским традиционализмом и внешней атрибутикой.

Ночь

Результат не заставил себя ждать: после мировой премьеры «Ночи» на фестивале в Санта-Барбаре кино пригласили в Иран на смотр «Фаджр» (центральный фестиваль страны, открывающий новые имена). Спустя год «Ночь» стала первым де-юре американским фильмом, который разрешили прокатывать в Иране с 1979 года. После исламской революции ни одно творение капиталистического Запада официально в этой стране не показывали в кинотеатральном прокате.

Примечательно, что как фильм ужасов «Ночь» действительно способна испугать. Ахари явно учился у мэтров жанра, работы которых «выстреливают» в американском прокате. Вместо типовых «бу»-эффектов на арену выходит накаляющийся с первых минут саспенс, который может посоревноваться с атмосферой кинокартин Ари Астера и Джордана Пила. Иранский постановщик не ищет легких путей, он явно вдохновлялся классикой: отсюда и схожесть сюжетных троп с «Сиянием» Кубрика, а диалогов — с языком Стивена Кинга.

Умение работать на стыке двух национальных пластов встречается не так часто, как хотелось бы. Говоря об Иране, многие кинематографисты, покинувшие эту страну в разные годы, не сумели сохранить дух иранского кино и национальную идентичность. Так, например, родившийся в семье иранских мигрантов Рамин Бахрани, пытавшийся в ранние годы карьеры делать кино с иранскими актерами, говорящими на фарси, создавал по большей части искусственные сюжеты, лишенные жизни и динамики. Поэтому в дальнейшем стал делать то кино, в атмосфере которого он взрослел и формировался, — истинно американское. А вот Ирам Хак, родившаяся в Осло в семье иранских мигрантов, напротив, работает исключительно в парадигме иранской кинематографии, будто из Тегерана никогда и не уезжала.

Ночь

Курош Ахари пока пребывает где-то посередине. С одной стороны, перед нами еще не «Девушка возвращается одна ночью домой» Аны Лили Амирпур — один из классических хорроров уроженки Ирана, после которого в индустрии заговорили о новом дыхании иранского кино. С другой стороны, «Ночь» — не блеклая копия аналогичных историй, а по-своему самобытное авторское высказывание, не лишенное, впрочем, некоторых огрехов вроде затянутости и местами излишнего сгущения красок.

Особый шарм повествованию добавляют и опытные актеры, задействованные в главных ролях. Муж — Шахаб Хоссейни, один из любимых актеров Асгара Фархади («Развод Надера и Симин», «Коммивояжер»). Жена — Нюша Нур, иранская актриса, давно проживающая в Штатах и работающая в голливудских проектах («Джимми — покоритель Америки», «Здесь и сейчас»). Наблюдать, как их герои оказываются в разного рода «галлюциногенных тюрьмах», выход из которых найти не представляется возможным, дорогого стоит. Мистика вкупе с талантливой игрой актеров неизбежно вызывает ощущения безысходности — в пресловутый голливудский хэппи-энд не веришь ни на секунду.

«Ночь» — это ужастик для тех, кто уже устал от избитых клише и давно не способных испугать классических приемов консервативных хоррор-мейкеров. Благодаря нестандартному подходу ко вроде бы типовой истории, а также мультикультурной составляющей Калуш Ахари удивляет и, конечно, пугает зрителя. А большего от подобных картин и не ждешь.