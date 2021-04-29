«Ася»: Рецензия Киноафиши

Ася, будучи медсестрой в больнице Иерусалима, много времени проводит на работе. Ей всего 35, она по-прежнему чувствует себя молодой и привлекательной и, несмотря на привычное будничное напряжение, в свободное время идет в бар и время от времени встречается со своим женатым коллегой, как влюбленный подросток. Однако настоящий подросток сидит дома или развлекается с друзьями в скейт-парке: ее 17-летняя дочь Вика редко видит занятую мать. Вместо этого девушка тусуется со своей подругой, распивает алкоголь и пытается флиртовать с парнями. Пассивная агрессия между матерью и дочерью постепенно разрушается, когда визит к врачу, очевидно, не первый, показывает зрителям, что Вика страдает серьезной болезнью, которая ставит под угрозу ее моторику и может повлиять на дыхательные способности. Теперь обеим героиням – сбитой с толку Асе и не по годам стойкой Вике – предстоит не только сблизиться друг с другом, но и принять новую для себя реальность.

Рути Прибар успешно дебютировала на кинофестивале «Трайбека» в 2020 году, который из-за пандемии проходил в онлайн-формате. Несмотря на небольшой опыт, израильская режиссерка уже в своем первом полнометражном фильме демонстрирует проницательный голос и собственное видение. Ее картина, фокусируясь на двух практически зеркальных персонажах, представляет собой исследование непреодолимого одиночества. Это чувство связывает мать и дочь, где бы они ни находились – на берегу моря, на балконе с сигаретой или на холодной больничной койке. Территория отчужденности, где оказались две иммигрантки, у которых, по словам одного героя, даже «дом такой русский», конструирует всю материю фильма. Любопытно, как создательница ленты использует два языка – русский и иврит, переплетая тем самым две культуры. Идентичность Вики довольно расплывчата: она, в отличие от своей матери, практически не говорит на русском, предпочитая отвечать на привычном языке, который, вероятно, окружал ее с самого детства. Впрочем, в моменты накала чувственности девушка неуверенно и с акцентом произносит «я тоже», создавая таким образом тонкую, но нерушимую связь с матерью.

Ася

Большая часть картины держится на гипнотизирующей игре Ширы Хаас, которая еще совсем недавно стала всем известна благодаря роли в сериале «Неортодоксальная». Там актриса играет еще одну девушку, неспособную вписаться в рамки окружающего общества. Однако, если Эсти могла сбежать из ортодоксального мира в более светлое будущее, то здесь отрочество Вики жестоко прерывается, лишая ее всяческой возможности познать мир.

Справедливо сказать, что драмы о смерти подростков мы видели уже нескончаемое количество раз. Эти истории переделывали, выпускали целыми пачками, показывали с разных ракурсов, и это уже стало неким отдельным пластом фильмов, располагающихся на полочке где-то между «Виноваты звезды» и «Я, Эрл и умирающая девушка». Скорее всего, «Ася», окажись она в менее талантливых руках, имела риск с легкостью стать очередной слезоточивой мелодрамой. Подобные фильмы так или иначе строятся на романтической ноте: герой или героиня рефлексируют на тему смерти, пока любовь так не вовремя стучится к ним в дверь. Однако в работе Прибар нет ни как таковой надоедливой рефлексии о неизбежном конце, ни серьезного любовного интереса. Да, Вика испытывает определенные чувства к медбрату, который за ней ухаживает, но даже это скорее олицетворяет упущенные «первые разы», чем глубокую привязанность. Камерность и интимность операторской съемки, блистательная игра двух женщин и ровный сценарий заставляют картину двигаться в своем медленном темпе, привнося вместо излишнего сентиментализма необходимую долю сострадания и чистой любви между матерью и дочерью.

Ася

Такая тонкая лента в первую очередь может понравиться любителям независимых фильмов, которые обычно рождаются и живут на территории фестивалей. Достаточно мрачный снимок жизни двух потерянных женщин, способных ради спасения друг друга преодолеть пропасть непонимания, заставляет прочувствовать эту сокрушительную боль, независимо от того, какие у вас отношения с родителями или детьми.