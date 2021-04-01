«Помогите, я уменьшил свою училку!»: Рецензия Киноафиши

Феликсу (Оскар Кеймер) сейчас очень нелегко. Его мама уехала на работу в другую страну и пока контактирует с сыном только по видео, а отцу непросто управляться в одиночку. Кроме того, в новой школе дела не клеятся: одноклассники только подшучивают над Феликсом, а учительница фрау Шмидт не даёт никому из учеников продохнуть. Но случается волшебство: фрау Шмидт уменьшается и теперь легко помещается Феликсу в ладонь. Но у уменьшенной училки и новичка есть важное дело – школа под угрозой расформирования. Феликсу нужно место, где учиться, а фрау Шмидт – где работать. Они вынуждены скооперироваться.

Эта картина – экранизация первой части серии детских книжек от немецкой писательницы Сабине Людвиг. В Германии это уже довольно известная трилогия, ранее в национальный прокат выходили похожие истории, только уже про уменьшенных родителей или друзей. На выход всех фильмов в Германии ушло шесть лет, в России же они стартуют друг за другом с небольшими интервалами: первая часть – в апреле, вторая – в июне, третья – в июле.

Помогите, я уменьшил свою училку!

Как и все картины про школу с мистическим или фантастическим флёром, картина с первых школьных сцен подражает «Гарри Поттеру». Фантастические и почему-то пустые залы, ожившие элементы интерьера, музыка, похожая на Джона Уильямса, – всё это довольно легко угадывается, но первое впечатление обманчиво. Вся мистическая атмосфера из фильма улетучивается с собственно уменьшения фрау Шмидт. Далее это простенькая детская комедия с одной фантастической условностью в сюжете.

Свен Унтервальд – младший – неплохой ремесленник, снимающий для внутреннего проката фильмы и сериалы («10 друзей Отто», «Антонио, ему не нравится еда!») настолько же забавные, насколько вторичные. На поприще детской сказки ему как-то даже комфортно: нет необходимости выдумывать сложные сюжетные мотивации, очень просто разделить всех на хороших и плохих.

Помогите, я уменьшил свою училку!

Неожиданно глубокой в таком случае получается героиня фрау Шмидт. Конечно, и её ждёт довольно ожидаемый путь раскрытия собственных хороших качеств, но всё же это не просто путь от сварливой училки к любимице всея класса. Такая пускай и упрощённая, но попытка сделать героиню с человеческим лицом в фильме, где слово «училка» выведено в заглавие, дорогого стоит.

В остальном это не напрягающая, в меру смешная детская история про то, что иногда нужно смотреть дальше своего носа и думать шире, – далеко не самый бесполезный посыл для фильма, ориентированного на подрастающее поколение.

Помогите, я уменьшил свою училку!

На картину можно сводить детей младшего или среднего школьного возраста, им может понравиться. Также её оценят те, кто любят простые, но забавные сказочные истории.