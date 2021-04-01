«Помогите, я уменьшил свою училку!»: Рецензия Киноафиши
Новичок в классе и уменьшенная учительница не дают государственной школе стать частной.
Феликсу (Оскар Кеймер) сейчас очень нелегко. Его мама уехала на работу в другую страну и пока контактирует с сыном только по видео, а отцу непросто управляться в одиночку. Кроме того, в новой школе дела не клеятся: одноклассники только подшучивают над Феликсом, а учительница фрау Шмидт не даёт никому из учеников продохнуть. Но случается волшебство: фрау Шмидт уменьшается и теперь легко помещается Феликсу в ладонь. Но у уменьшенной училки и новичка есть важное дело – школа под угрозой расформирования. Феликсу нужно место, где учиться, а фрау Шмидт – где работать. Они вынуждены скооперироваться.
Эта картина – экранизация первой части серии детских книжек от немецкой писательницы Сабине Людвиг. В Германии это уже довольно известная трилогия, ранее в национальный прокат выходили похожие истории, только уже про уменьшенных родителей или друзей. На выход всех фильмов в Германии ушло шесть лет, в России же они стартуют друг за другом с небольшими интервалами: первая часть – в апреле, вторая – в июне, третья – в июле.
Как и все картины про школу с мистическим или фантастическим флёром, картина с первых школьных сцен подражает «Гарри Поттеру». Фантастические и почему-то пустые залы, ожившие элементы интерьера, музыка, похожая на Джона Уильямса, – всё это довольно легко угадывается, но первое впечатление обманчиво. Вся мистическая атмосфера из фильма улетучивается с собственно уменьшения фрау Шмидт. Далее это простенькая детская комедия с одной фантастической условностью в сюжете.
Свен Унтервальд – младший – неплохой ремесленник, снимающий для внутреннего проката фильмы и сериалы («10 друзей Отто», «Антонио, ему не нравится еда!») настолько же забавные, насколько вторичные. На поприще детской сказки ему как-то даже комфортно: нет необходимости выдумывать сложные сюжетные мотивации, очень просто разделить всех на хороших и плохих.
Неожиданно глубокой в таком случае получается героиня фрау Шмидт. Конечно, и её ждёт довольно ожидаемый путь раскрытия собственных хороших качеств, но всё же это не просто путь от сварливой училки к любимице всея класса. Такая пускай и упрощённая, но попытка сделать героиню с человеческим лицом в фильме, где слово «училка» выведено в заглавие, дорогого стоит.
В остальном это не напрягающая, в меру смешная детская история про то, что иногда нужно смотреть дальше своего носа и думать шире, – далеко не самый бесполезный посыл для фильма, ориентированного на подрастающее поколение.
На картину можно сводить детей младшего или среднего школьного возраста, им может понравиться. Также её оценят те, кто любят простые, но забавные сказочные истории.