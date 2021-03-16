«Мой брат – супергерой!»: Рецензия Киноафиши

Джек (Франческо Геги) живёт в большой семье. У него уже есть две сестры, но он всё хочет брата. Это мечта исполняется: родители сообщают, что в семье планируется пополнение. Но младший брат Джованни (Лоренцо Систо) оказывается не совсем обычным ребёнком.

Снимать художественное кино про людей с синдромом Дауна проблематично: в отличие, например, от расстройства аутистического спектра, это заболевание имеет очевидные внешние признаки, что делает почти невыполнимым (и, возможно, не очень этичным или даже глумливым) участие здоровых людей в подобных ролях. Поэтому особенности этих людей чаще показываются в документальном кино. Впрочем, есть несколько удачных примеров и художественных фильмов. Сразу вспоминается недавний «Арахисовый сокол» – насколько трогательное, настолько и дурошлёпское драмеди с Шайя ЛаБафом и Заком Готтзагеном.

Мой брат – супергерой!

«Мой брат – супергерой!» выбирает немного другую оптику. Этот фильм совсем не такой дерзкий, но куда более органичный по посылу. Это не столько кино про людей с синдромом Дауна, их проблемы и нужды, сколько про их окружение, семью в первую очередь. Главный герой комедии – Джек, юноша, готовящийся поступить в колледж. Он сталкивается с традиционными для него проблемами: первая влюблённость, поиск себя в коллективе, прощание с детством, новые друзья против старых – всё это вполне понятный жанровый набор. Но именно через общение с младшим братом Джек раскрывается как человек. Юноша, которому в раннем детстве родители внушили, что заболевание брата – это суперспособность, вынужден столкнуться с объективной реальностью, но и понять, что Джо действительно необычный и вполне выдающийся ребёнок.

«Мой брат – супергерой!» не изобилует особенно драматичными сценами. У Джо отличная семья с немного эксцентричными, но добрыми и любящими родителями. Джек тоже отличный парень, за счёт него фильм выходит немножко бесконфликтным, ведь он очевидно любит брата и привязан к нему. Да, он делает несколько неприятных ошибок, но с редкой для подростка охотой готов их признавать и исправлять.

Мой брат – супергерой!

Впрочем, это не отменяет того, что картина служит примером доброго и яркого итальянского кино. Где все много и громко говорят, едят пасту, эмоционально ругаются и сразу мирятся и, конечно же, ездят на мопедах по освещённым южным солнцем улочкам. Всей этой яркости очень не хватает в период авитаминоза.

Фильм понравится любителям добродушных комедий о семейных ценностях, картин о взрослении и, конечно, всем тем, кто в условиях ограниченных перелётов скучает по итальянским видам.