«Нос, или Заговор «не таких»»: Рецензия Киноафиши

Описать сюжет «Носа, или Заговора «не таких» довольно сложно, потому что последний на сегодняшний день фильм Андрея Хржановского является своего рода антологией. В течение полутора часов зритель наблюдает три истории – три «сна», героями которых оказываются одни из главных действующих лиц истории России XIX и XX веков: Гоголь, Шостакович, Мейерхольд, Сталин и многие другие. Тем не менее именно первые трое становятся ядром фильма Хржановского, и не просто так. В конце 1930-х годов Шостакович создал оперу по мотивам гоголевского «Носа», которую должен был ставить в Большом театре Мейерхольд (уже ставивший «Ревизора»), но этого так и не случилось. У Хржановского эти трое встречаются на ярмарке перед райком, и композитор с театральным режиссером рассказывают писателю о своих грандиозных планах поставить «Нос», которым в мире «Заговора» предстоит свершиться.

Эта постановка и есть первый сон. Во втором сне появляется Булгаков и рассказывает своим именитым друзьям о нежной дружбе со Сталиным, возникшей благодаря его таинственным письмам диктатору, в которых он сетует на невозможность поставить ни одну из своих пьес в московских театрах. Наконец, последний сон – экранизация «Антиформалистского райка» Шостаковича, произведения, ставшего реакцией композитора на очередную волну травли художников в СССР, спровоцированную, как и следует ожидать, партийной «верхушкой». Театр, как несложно заметить, – неотъемлемая часть фильма, здесь он повсюду. В реальности непоставленный «Нос» Шостаковича у Хржановского начинается на театральных подмостках, перед публикой, а затем выходит за театральные рамки, и вот уже коллежский асессор Ковалев носится не по сценическому, а вполне реальному Петербургу в поисках сбежавшего носа. Опера прерывается следующим сном, в котором Булгаков ставит на стол перед своими друзьями миниатюрный театр, на подмостках которого разыгрывается история его теплых отношений с вождем. Действие «Антиформалистского райка» тоже разыгрывается на сцене, только не Большого театра, а одного из многочисленных Дворцов культуры: крючкотворы Единицын, Двойкин и Тройкин с песнями и плясками призывают развивать реалистическую музыку «народных» композиторов и бороться с формалистской «антинародных».

Нос, или Заговор «не таких»

Эти три «спектакля» объединены идейно: темой каждого становится противостояние власти и художников. Если второй сон потешается над склонностью высшего руководства страны разыгрывать театральные представления, лишь бы представать в выгодном на данный момент свете, то первый и последний высмеивают концепт партийных собраний, результатами которых слишком часто становилась травля «не таких». Все они – вариации на тему несбывшихся мечт творцов: так и не поставленная опера, утопические мечты о разоблачении или высмеивании бюрократов, чей уровень культуры застыл на лезгинке и «Римском-Корсáкове». Поэтому совершенно естественно, что в «Носе» Хржановкий считывает и использует его анаграмму – «сон».

«Заговор «не таких» – это, несомненно, культурологический ребус, в котором триада Гоголь-Шостакович-Мейерхольд – только первый уровень. Границы как между эпохами, так и между действительностью и вымыслом в «Носе» стерты, а потому Гоголь запросто может встретиться с Эйзенштейном, сбежавший Нос в шинели и шляпе статского советника без проблем впишется в повествование «Броненосца «Потемкина», а где-то совсем рядом окажутся крестьяне Малевича. По этой же причине барышни во время оперы Шостаковича могут уткнуться в смартфоны и процитировать «Нос», чтобы раскритиковать его же постановку: «Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы». Андрей Хржановский соединил в своем фильме все новаторское (а потому и лучшее), что дала миру русская культура, составил из ее составляющих коллаж, по которому можно проверять свое знание культурного наследия России.

Нос, или Заговор «не таких»

По своей форме «Нос» – тоже коллаж грандиозных масштабов. Он создавался несколькими мультипликаторами, причем каждый работал в собственной стилистике. Добавить к этому творчество всех художников, на которых ориентировались постановщики, и возникает вопрос: как можно собрать все это многообразие воедино и избежать диссонанса? Перекладная анимация, лубок, темпера, анимация тушью. Удивительным образом все эти и другие техники вместе выглядят органично; эпизоды, созданные разными художниками, плавно сменяют друг друга.

«Нос, или Заговор «не таких» выходит за рамки кино. Он – результат синтеза живописи, литературы, музыки и театра. Его можно смело называть единственным в своем роде – ничего столь же масштабного и по смыслам, и по проделанной создателями работе, но вместе с тем продуманного до мелочей на сегодняшний день нет. Посмотреть «Нос» стоит каждому, во-первых, чтобы еще раз убедиться в том, что мультипликация не так проста, как кажется. Но что важнее, история, рассказанная Хржановским с «Носе», поражает своей злободневностью, и универсальность смыслов этого «долгостроя» (режиссер задумался об экранизации оперы «Нос» еще в конце 1960-х, когда узнал о том, что Шостакович был впечатлен его дипломной работой «Жил-был Козявин») – главная причина, по которой этот фильмы нельзя обойти стороной.