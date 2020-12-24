«Дебошир»: Рецензия Киноафиши

Чак Уэпнер – американский боксёр, вряд ли знакомый даже поклонникам этого спорта. Главное событие в его спортивной карьере – он выстоял 15 раундов с Мохаммедом Али. Бой он проиграл, но для боксера явно более низкого уровня держался невероятно хорошо и даже отправил в нокдаун Али в середине поединка. Знакомая история, не так ли? Да, именно этот бой вдохновил Сильвестра Сталлоне на написание сценария к «Рокки», но настоящая биография Уэпнера сильно отличается от кинобиографии Рокки Бальбоа, при этом не уступает ей в драматичности.

Дебошир

Не имея каких-то очень выдающихся титулов, Уэпнер всё же периодически вызывает интерес кинематографистов. На ESPN в 2011 году выходила достаточно подробная документалка про Уэпнера, а в 2017 в российском прокате шёл фильм «The Bleeder» (в русской локализации «Реальный Рокки»), где главную роль сыграл Лив Шрайбер. Сложно сказать, что так интересует в этой истории? Наверное, то, что жизнь Уэпнера сама по себе готовый сценарий: трудное детство, служба на флоте, полукриминальное прошлое, позднее начало карьеры, запоминающийся, но не очень эффективный стиль боксирования, бой с Али, Рокки, знакомство со Сталлоне… Выбирать можно хоть один фрагмент, хоть все американские горки его судьбы.

Лента Кена Кушнера также много внимания уделяет бою с Али: это событие становится магистральным сюжетом, разделяющим жизнь Уэпнера на до и после, и всё же ни одно событие так не важно, как его последствия. Всю вторую половину картины мы видим, как герой пытается монетизировать своё имя и свой образ. Доходит даже до того, что Сталлоне предлагает ему небольшую роль в «Рокки 2», но до съёмок дело так и не доходит – роль вырезают из сценария (есть мнение, что Уэпнера не взяли просто из-за отсутствия малейших актёрских навыков). Кстати, Сталлоне в фильме довольно много. Энтони Мангано в его роли выглядит несколько карикатурно, но очень колоритно воспроизводит специфическую речь Сталлоне. В ленте Слай показан с виду доброжелательным парнем, а на самом деле – заносчивой звездой, которая наживается на образе Уэпнера, не собираясь с ним делиться. Лучшая сцена – приход Уэпнера к Сталлоне на съёмки фильма «Cop Land».

Дебошир

Второй план в фильме неплох. Эми Смарт, Джо Пантольяно, Берт Янг как ещё один привет из франшизы «Рокки» – всё на своих местах. Но всё же без главной роли эта история не будет полноценной. Зак Макгоун очень старается, но проблема в его персонаже, несколько нелепом, не очень умном. Жизнь не раз бьёт по главному герою, но сам он часто ведёт себя как герой анекдота «А ещё я туда ем». Другое дело, что небольшой хронометраж и неплохой ритм картины позволяет ей смотреться довольно легко. Да, это абсолютно необязательное очередное переложение истории Чака Уэпнера, ничего принципиально не добавляющее в его образ, но это вполне смотрибельное зрительское кино.

Возможно, если вы уже знакомы с историей Чака Уэпнера, вы вряд ли узнаете что-то новое. Но вот людям, менее знакомым с его судьбой, но любящим бокс и простые внятные драматические истории, фильм вполне может понравиться.