«Русский рейд»: Рецензия Киноафиши

Кинокартина режиссера Дениса Крючкова имела все шансы возглавить новую веху в истории отечественных боевиков. У фильма есть команда каскадеров и спортсменов, градус напряжения, характерный для экшена, и незаезженная тема рейдерства. Как бы то ни было, несмотря на амбиции создателей, картина выглядит слабой попыткой изобразить на экране российского «Джона Уика» или даже «Джентльменов» Гая Ричи.

Русский рейд

У рейдеров есть идеальный план по захвату завода, где производят водку. Однако чертежи территории, компромат, хакеры и команда бойцов, желающих размазать лицо каждому встречному, не помогают героям избежать кровавой перестрелки. Все идет наперекосяк, когда становится ясно, что внутри завода развернулся бизнес по торговле оружием, а главный герой и вовсе пришел сюда ради личной мести. Примерно в это же время начинаются проблемы со сценарием. Сцены с драками, которые завлекали первые полчаса, становятся все более скучными и надоедливыми. А операторская работа и монтажная склейка сокрушают и без того маловыразительный сюжет.

Любопытно, что раньше в здании завода занимались строительством ракет, что само собой наталкивает на подтекст о смене нравов. Но можем ли мы говорить о каких-либо изменениях в фильме, который так ярко демонстрирует продолжительное влияние 90-х на российскую повседневность? Здесь присутствуют узнаваемые маркеры из бандитского кино того времени: равнодушные полицейские, незаконная деятельность и жажда власти. Впрочем, фильм мог бы стать хорошей ностальгией по ушедшим годам, если бы ему удалось выбрать правильный ракурс для своей истории.

Русский рейд

Одним из достоинств работы Дениса Крючкова является команда головорезов, которые с мастерством отыгрывают каждую сцену. Отсутствие бэкграунда героев не мешает актерам показать рейдеров самостоятельными персонажами. На протяжении нескончаемых перепалок и перестрелок именно они, вместе или по отдельности, перетягивают на себя внимание зрителя. Чего, конечно, нельзя сказать о женских персонажах, которые выполняют в фильме функцию мебели. Героине Софьи Озеровой так и не дают возможность развить собственную линию. Злопамятная блондинка в белоснежном костюме остается не до конца раскрытой девушкой со слабой мотивацией. Особой харизмой блещет взломщик дверей, у которого, к сожалению, слишком мало экранного времени.

На фоне команды рейдеров главный герой, вокруг которого крутится основной мотив фильма, наводит скуку. Яркие спортивные костюмы гопников затмевают и без того блеклую фигуру неразговорчивого Никиты (Иван Котик). Если рейдеры представляют собой уникальных русских бандитов, то Никита не что иное, как олицетворение образа романтического солдата. Его персонаж здесь единственный, кто имеет четкую предысторию и вполне обоснованную цель: Никита хочет отомстить за смерть своего отца и обрести покой. Может ли месть облегчить боль и залечить детские раны? На эти вопросы фильм не решается ответить, оставляя после себя странное послевкусие.

Русский рейд

Тем не менее для «Русского рейда» сейчас благоприятная пора, чтобы найти своего зрителя. Во времена, когда кинотеатры не обладают огромным репертуаром, фильм Дениса Крючкова может стать одним из тех боевиков, по которым большинство из нас уже успели соскучиться.

Гульназ Давлетшина