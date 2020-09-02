«Притворись моим женихом»: Рецензия Киноафиши

Карине недавно исполнилось тридцать. Ее старшая сестра вот-вот выйдет замуж. На грядущее торжество соберутся все родственники, и взволнованная мать жаждет увидеть в рядах гостей и избранника своей младшей дочери, которого давным-давно стоило познакомить со всеми. Карина бы с радостью привела телевизионного режиссера и по совместительству своего начальника Дарека, о котором раз за разом рассказывает на совместных семейных ужинах, но ситуация несколько сложнее, чем кажется. Первое время Дарек ловко находил поводы не встречаться с потенциальными тещей и тестем, затем после малоприятной сцены, когда Карина застала его с любовницей, окончательно дискредитировал себя в глазах девушки. Что делать, если все ждут, что ты придешь на бракосочетание с вполне конкретным +1, но на примете нет подходящих мужчин? Решение само врезается в Каринину иномарку. Таксист Симон, рассчитывая активировать еще один заказ, отвлекается на смартфон и не замечает, что вот-вот окажется в ДТП. В обмен на обещание «договориться» (иначе у Симона отберут права и ему нечем будет зарабатывать деньги) Карина, недолго думая, предлагает искупить вину, отправившись с ней на грядущую свадьбу. Естественно, между ними проскочит искра. Но счастье бывшей не сильно устраивает Дарека, уверившего в то, что Карина приносила ему профессиональную удачу и ее необходимо во что бы то ни стало вернуть.

Притворись моим женихом

Этот польский ромком стал большим хитом на родине. Некогда один из самых востребованных в Голливуде жанров переживает не лучшие времена, в большинстве своем перекочевав из кинотеатров на стриминги. Положение в каждой стране спасают местные кинематографисты, отвечая на зрительский запрос. Таким случаем и является коммерческий феномен «Притворись моим женихом». Никакой деконструкции в фильме Бартоша Прокоповича нет, не интересует режиссера и поле для шуток, связанное с бракосочетанием и присущими этому неурядицами, от выбора платья до мандража невесты перед церемонией. Карина из-за статуса «подружки невесты» также вынуждена проходить все эти «обряды». Прокоповича интересует вечное, семейная тема, взаимоотношения отцов и детей. Он противопоставляет две поколенческие сюжетные линии в жизни Карины и Симона.

Притворись моим женихом

Главная героиня пытается с помощью будущей свадьбы сестры «примирить» разведенных много лет назад родителей. Ее мать отказывается даже слышать хоть что-нибудь об отце. Симон же живет вместе со своим сыном и пожилым отцом. Он старается быть примерным родителем, и определенная легкомысленность аферы с подставным бойфрендом Карины, при очевидном светлом чувстве к ней, его в глубине души тяготит. «Притворись моим женихом» не преподнесет сюрпризов, те, кто ожидает увидеть лучезарный ромком, будут вознаграждены. А кто рассчитывал на безбашенную свадебную юмореску — огорчены. Эксцентричный Дарек ставит влюбленным палки в колеса, но что эти его старания против канонов жанра?! С заделом — случайный жених перестает играть и испытывает чувства — как играли, так и будут играть в будущем.

Притворись моим женихом

К сожалению, Прокопович не идет дальше и не решается что-то поменять в исходном уравнении. Не будь этот фильм столь понятен в своей потребности находиться среди прочих, не выделяться и работать на настроение зрителя, в других странах с радостью запустили бы его ремейк, настолько легко переводима на другие реалии фабула. Карина работает на производстве локального аналога детского «Голоса». И даже в мелочах, касающихся национального колорита, фильм «Притворись моим женихом» легко переводим и предельно понятен на любом языке, вполне вероятно, из расчета на международные продажи. Что ж, раз картина выходит в России — значит, эти надежды Прокоповича точно оправдались.

Антон Фомочкин