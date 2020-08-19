«Феи: Тайна страны драконов»: Рецензия Киноафиши

В большой волшебной стране под названием Баяла живут множество народностей эльфов (спойлер: обещанных в названии фей в фильме нет, но много видов крылатых эльфов); издревле они находились в особой связи с драконами и хранили их яйца. Но однажды королева тёмных эльфов Офира похитила яйца драконов, из-за чего они покинули волшебную страну. Без драконов магия постепенно покидает Баялу, земли эльфов всё более и более скуднеют.

Феи: Тайна страны драконов

Яркий немецкий мультфильм показывает нам знакомую, вполне понятную историю. Вот есть яйцо дракона, нужно найти родителей будущего малыша (дракончик должен первыми в жизни увидеть именно родителей, иначе авторизация не пройдёт и магии у дракона не будет), есть группа верных и обаятельных друзей, очень разных, но готовых помочь.

Феи: Тайна страны драконов

Мультфильм подражателен от начала до конца, но среди очевидных источников вдохновения видится «Холодное сердце» — оттуда, кажется, взяты добродушные магические барышни, являющиеся движущей силой сюжета. Разве что в пиксаровских мультфильмах герои обычно проблемны и имеют хотя бы один-два невроза, герои же этой истории по большей части идеальны от начала до конца. Драконов, кстати, не так много, так что это кино скорее для эльфопоклонников, а не драконофанатов.

Феи: Тайна страны драконов

Несколько уступает лидерам анимационного мейнстрима и графика. Некоторые сцены откровенно выглядят как катсцены из среднебюджетной видеоигры, анимация лиц достаточно проста, задники не выглядят особо детальными. Впрочем, всё это достаточно неплохо компенсируется ярким и красочным набором цветов. Практически всегда в кадре все цвета радуги, ведь в стране эльфов холмы могут быть оранжевыми, а деревья — фиолетовыми или синими.

Феи: Тайна страны драконов

Всё это скорее может вызвать интерес у детей младшего возраста. Вероятно, это осознанная установка авторов, ведь в фильме нет совсем уж мрачных персонажей или ситуаций — ничего такого, что могло бы напугать совсем маленьких зрителей. Зло в истории прочерчено пунктирно и особо инфернальным не кажется, все звери в мультфильме (начиная с енота и заканчивая драконами) милы и обаятельны, а как бы угрожающая ситуация в мире Баялы (по факту экологическая катастрофа с магическим оттенком) не столько показывается, сколько рассказывается, чтобы не нагонять лишнего мрачняка.

Феи: Тайна страны драконов

Всё это однозначно говорит в пользу того, что целевая аудитория мультфильма — семьи с маленькими детьми, которых увлечёт непритязательная история в ярких красках. Детям постарше уже может быть скучновато.

Пётр Волошин