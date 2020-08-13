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Киноафиша Рецензии «Куриный забег»: Рецензия Киноафиши

«Куриный забег»: Рецензия Киноафиши

13 августа 2020 00:00
«Куриный забег»: Рецензия Киноафиши

Мультфильм о детях, о дружбе. И совсем немного — о курицах. 

В городке Саншайн Гарденс живёт юная энергичная Элла. Она постоянно что-то придумывает вместе со своим лучшим другом Генри и втягивает в затеи окружающих. Однажды Элла решила организовать цирк. Родители и друзья тут же согласились помочь, но внезапно в городок приехал Джонни — общительный, позитивный и очень богатый ребёнок. Он тут же перетянул на себя общее внимание, а главное, подружился с Генри. Но, как оказалось, борьба за лучшего друга может привести к печальным результатам.

«Куриный забег»: Рецензия Киноафиши
Куриный забег

В российском прокате этот мультфильм кажется странным и неожиданным гостем: незнакомые персонажи без предыстории, явно не пиксаровская анимация. Локализаторам даже пришлось вытащить в заголовок и на постеры забавных куриц, которые играют сугубо второстепенную роль.

Но такой подход — не отражение неумелости авторов. Всё ровно наоборот. В мире уже давно знают и любят этих героев, ведь они появились в мультсериале «Элла Белла Бинго» ещё десять лет назад. У проекта вышло больше сотни эпизодов, и его показывали в двух десятках стран, от Сингапура до Швеции.

«Куриный забег»: Рецензия Киноафиши
Куриный забег

Поэтому появление полнометражной версии можно считать вполне логичным и ожидаемым шагом. Жаль, что российская публика не знакома с первоисточником, а потому завязка может слегка удивить, и даже шутка про слово «бинго» останется не слишком понятной.

Но на самом деле «Куриный забег» настолько прост, что разобраться в героях можно буквально за пару минут. По этой же причине он остаётся мультфильмом исключительно для детей, не претендуя на лавры всеобъемлющих работ вроде «Истории игрушек».

«Куриный забег»: Рецензия Киноафиши
Куриный забег

Для маленьких зрителей есть очевидный сюжет с важной моралью: друзей нельзя считать своей собственностью, а тем более как-то делить с остальными. Иначе можно всерьёз поссориться. Здесь даже нет злодеев как таковых, все персонажи положительные, только не всегда понимают друг друга.

Главные герои выглядят преувеличенными стереотипами из книжек: самоуверенный с виду, но одинокий богатый мальчик, вечно спорящие близняшки. Да и сама главная героиня — вечный поток энергии. Наверняка юные зрители узнают себя в ком-то из них. Взрослым же придётся довольствоваться второстепенными персонажами. Хотя и здесь выбор неплохой: пожилая дама, вечно вспоминающая бурную молодость, влюблённая пара родителей, устраивающая страстные танцы, и рассеянный отец, который забывает телефон дома и устраивает всеобщий переполох. Все они, конечно, нужны, чтобы оттенять проблемы героев и создавать простор для шуток над папами и дедушками.

«Куриный забег»: Рецензия Киноафиши
Куриный забег

Любой серьёзности избегают даже в самой сюжетной части. В определённый момент героям приходится отправиться на поиски. Но путешествуют они не по каким-то мрачным и опасным местам, а сразу едут в кафе-мороженое, а потом и вовсе в парк развлечений. Так что даже самые пугливые дети останутся спокойны. А вот любителям приключений будет скучновато: никаких интриг и волнений не ожидается.

Совсем уж простую историю разбавляют необычными гэгами. Здесь как раз и подключаются те самые курицы из названия. Они никак не влияют на происходящее, но появляются в роли строителей, ассистентов в фокусах и подопытных в разных ситуациях. С ними, кстати, есть и пара смелых шуток. Например, где они видят недоеденную жареную курицу — такой поворот повеселит скорее взрослых. К ним потом добавляется парочка из кролика и быка, которые к финалу выдают, пожалуй, самую милую сцену за всё время.

«Куриный забег»: Рецензия Киноафиши
Куриный забег

«Куриный забег» — мультфильм, который честно обращается к самой юной аудитории, поэтому взрослые скорее всего моментально его забудут. Здесь не зацепиться за какие-то яркие моменты, а уж графика выглядит слишком устаревшей. На него стоит один раз сводить детей минимального возрастного порога, чтобы они повеселились и задумались об истинных ценностях дружбы. Ну а родителям останется несколько раз улыбнуться над сценками с курицами.

Алексей Хромов

Алексей Хромов
Алексей Хромов
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