«Куриный забег»: Рецензия Киноафиши

В городке Саншайн Гарденс живёт юная энергичная Элла. Она постоянно что-то придумывает вместе со своим лучшим другом Генри и втягивает в затеи окружающих. Однажды Элла решила организовать цирк. Родители и друзья тут же согласились помочь, но внезапно в городок приехал Джонни — общительный, позитивный и очень богатый ребёнок. Он тут же перетянул на себя общее внимание, а главное, подружился с Генри. Но, как оказалось, борьба за лучшего друга может привести к печальным результатам.

Куриный забег

В российском прокате этот мультфильм кажется странным и неожиданным гостем: незнакомые персонажи без предыстории, явно не пиксаровская анимация. Локализаторам даже пришлось вытащить в заголовок и на постеры забавных куриц, которые играют сугубо второстепенную роль.

Но такой подход — не отражение неумелости авторов. Всё ровно наоборот. В мире уже давно знают и любят этих героев, ведь они появились в мультсериале «Элла Белла Бинго» ещё десять лет назад. У проекта вышло больше сотни эпизодов, и его показывали в двух десятках стран, от Сингапура до Швеции.

Куриный забег

Поэтому появление полнометражной версии можно считать вполне логичным и ожидаемым шагом. Жаль, что российская публика не знакома с первоисточником, а потому завязка может слегка удивить, и даже шутка про слово «бинго» останется не слишком понятной.

Но на самом деле «Куриный забег» настолько прост, что разобраться в героях можно буквально за пару минут. По этой же причине он остаётся мультфильмом исключительно для детей, не претендуя на лавры всеобъемлющих работ вроде «Истории игрушек».

Куриный забег

Для маленьких зрителей есть очевидный сюжет с важной моралью: друзей нельзя считать своей собственностью, а тем более как-то делить с остальными. Иначе можно всерьёз поссориться. Здесь даже нет злодеев как таковых, все персонажи положительные, только не всегда понимают друг друга.

Главные герои выглядят преувеличенными стереотипами из книжек: самоуверенный с виду, но одинокий богатый мальчик, вечно спорящие близняшки. Да и сама главная героиня — вечный поток энергии. Наверняка юные зрители узнают себя в ком-то из них. Взрослым же придётся довольствоваться второстепенными персонажами. Хотя и здесь выбор неплохой: пожилая дама, вечно вспоминающая бурную молодость, влюблённая пара родителей, устраивающая страстные танцы, и рассеянный отец, который забывает телефон дома и устраивает всеобщий переполох. Все они, конечно, нужны, чтобы оттенять проблемы героев и создавать простор для шуток над папами и дедушками.

Куриный забег

Любой серьёзности избегают даже в самой сюжетной части. В определённый момент героям приходится отправиться на поиски. Но путешествуют они не по каким-то мрачным и опасным местам, а сразу едут в кафе-мороженое, а потом и вовсе в парк развлечений. Так что даже самые пугливые дети останутся спокойны. А вот любителям приключений будет скучновато: никаких интриг и волнений не ожидается.

Совсем уж простую историю разбавляют необычными гэгами. Здесь как раз и подключаются те самые курицы из названия. Они никак не влияют на происходящее, но появляются в роли строителей, ассистентов в фокусах и подопытных в разных ситуациях. С ними, кстати, есть и пара смелых шуток. Например, где они видят недоеденную жареную курицу — такой поворот повеселит скорее взрослых. К ним потом добавляется парочка из кролика и быка, которые к финалу выдают, пожалуй, самую милую сцену за всё время.

Куриный забег

«Куриный забег» — мультфильм, который честно обращается к самой юной аудитории, поэтому взрослые скорее всего моментально его забудут. Здесь не зацепиться за какие-то яркие моменты, а уж графика выглядит слишком устаревшей. На него стоит один раз сводить детей минимального возрастного порога, чтобы они повеселились и задумались об истинных ценностях дружбы. Ну а родителям останется несколько раз улыбнуться над сценками с курицами.

Алексей Хромов