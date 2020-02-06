«Волшебный лес»: Рецензия Киноафиши

Структурно «Волшебный лес» прост и знаком, как смена времён года. В основе сюжета — сборник детских рассказов Турбьёрна Эгнера, норвежского детского писателя, художника и переводчика (на норвежский он перевёл Карлсона и Винни-Пуха). В этой книге рассказываются занятные и поучительные фрагменты из жизни потешных лесных героев: остроумного разгильдяя мыша, злого, но доброго в душе лиса, деловитого пекаря зайца и прочих.

Сюжетно мультфильм больше похож не на линейную историю, а на сборник скетчей. Один герой, будучи второстепенным в одном сюжете, в следующей истории становится главным. Эпизоды сами по себе самодостаточны и обладают каждый своей моралью и завершенностью. Возможно, фильм ждёт неплохое будущее на домашнем видео и стриминговых сервисах, родители смогут ставить детям один фрагмент, не смотря весь хронометраж (впрочем, вполне детсадовский — 75 минут).

Волшебный лес

Герои мультфильма антропоморфны и ведут вполне человеческую жизнь: работают, заводят семьи, собираются на вселесные референдумы и имеют капиталистические отношения между собой (одна из новелл рассказывает, как заяц-пекарь обхитрил лиса, заставив того расплатиться за имбирное печенье). У них нордические имена: Миккель, Мортен. В общем, «Волшебный лес», конечно, бытовая сказка про людей, замаскированная под сказку про животных. Звери ведут себя, не обращая внимания на разные звериные условности: один раз все жители леса даже предложат лису стать веганом, на что тот опрометчиво согласится (впрочем, окончательного ответа на вопрос, может ли лис быть веганом, мультфильм не даёт).

Форма исполнения в мультфильме необычна — он кукольный. В эпоху, когда мы привыкли восторгаться техничностью и виртуозностью художников с аниматорами, кукольные мультфильмы несколько ушли в тень, периодически выстреливая очевидными шедеврами. «Волшебный лес» не из этих шедевров, но он неплохо сделан, а герои милы и забавны (особое упоминание — пухленькие птички в безрукавках). Исполнение нельзя назвать филигранным, но вполне сойдёт за удачное.

Волшебный лес

Также пристойным, но не выдающимся можно назвать исполнение песен. Их много, некоторые забавны, но здесь нет ни запоминающихся мотивов, ни выдающегося исполнения. Отчасти в этом вина самого факта дубляжа: в детских песнях всегда много простой, но непередаваемой при переводе языковой игры.

Резюмируя, можно сказать, что «Волшебный лес» — это приятный мультфильм, который вряд ли будет интересен старшим школьникам и взрослым (слишком уж он прост и однозначен), но может понравиться маленьким детям. Здесь много милых и обаятельных персонажей, сюжетные ходы понятны и ясны, а мораль прозрачна и доступна даже маленькому ребёнку.

Петр Волошин