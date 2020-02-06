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Киноафиша Рецензии «Волшебный лес»: Рецензия Киноафиши

«Волшебный лес»: Рецензия Киноафиши

6 февраля 2020 00:00
«Волшебный лес»: Рецензия Киноафиши

Простой и непритязательный мультфильм для самых маленьких.

Структурно «Волшебный лес» прост и знаком, как смена времён года. В основе сюжета — сборник детских рассказов Турбьёрна Эгнера, норвежского детского писателя, художника и переводчика (на норвежский он перевёл Карлсона и Винни-Пуха). В этой книге рассказываются занятные и поучительные фрагменты из жизни потешных лесных героев: остроумного разгильдяя мыша, злого, но доброго в душе лиса, деловитого пекаря зайца и прочих.

Сюжетно мультфильм больше похож не на линейную историю, а на сборник скетчей. Один герой, будучи второстепенным в одном сюжете, в следующей истории становится главным. Эпизоды сами по себе самодостаточны и обладают каждый своей моралью и завершенностью. Возможно, фильм ждёт неплохое будущее на домашнем видео и стриминговых сервисах, родители смогут ставить детям один фрагмент, не смотря весь хронометраж (впрочем, вполне детсадовский — 75 минут).

«Волшебный лес»: Рецензия Киноафиши
Волшебный лес

Герои мультфильма антропоморфны и ведут вполне человеческую жизнь: работают, заводят семьи, собираются на вселесные референдумы и имеют капиталистические отношения между собой (одна из новелл рассказывает, как заяц-пекарь обхитрил лиса, заставив того расплатиться за имбирное печенье). У них нордические имена: Миккель, Мортен. В общем, «Волшебный лес», конечно, бытовая сказка про людей, замаскированная под сказку про животных. Звери ведут себя, не обращая внимания на разные звериные условности: один раз все жители леса даже предложат лису стать веганом, на что тот опрометчиво согласится (впрочем, окончательного ответа на вопрос, может ли лис быть веганом, мультфильм не даёт).

Форма исполнения в мультфильме необычна — он кукольный. В эпоху, когда мы привыкли восторгаться техничностью и виртуозностью художников с аниматорами, кукольные мультфильмы несколько ушли в тень, периодически выстреливая очевидными шедеврами. «Волшебный лес» не из этих шедевров, но он неплохо сделан, а герои милы и забавны (особое упоминание — пухленькие птички в безрукавках). Исполнение нельзя назвать филигранным, но вполне сойдёт за удачное.

«Волшебный лес»: Рецензия Киноафиши
Волшебный лес

Также пристойным, но не выдающимся можно назвать исполнение песен. Их много, некоторые забавны, но здесь нет ни запоминающихся мотивов, ни выдающегося исполнения. Отчасти в этом вина самого факта дубляжа: в детских песнях всегда много простой, но непередаваемой при переводе языковой игры.

Резюмируя, можно сказать, что «Волшебный лес» — это приятный мультфильм, который вряд ли будет интересен старшим школьникам и взрослым (слишком уж он прост и однозначен), но может понравиться маленьким детям. Здесь много милых и обаятельных персонажей, сюжетные ходы понятны и ясны, а мораль прозрачна и доступна даже маленькому ребёнку.

Петр Волошин

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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