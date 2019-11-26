«Тёмная сторона»: Рецензия Киноафиши

Эван работает школьным психологом, и ему регулярно приходится обсуждать с трудными подростками насилие в семье. Но когда у него самого рождается ребёнок, герою становится всё труднее сдерживать свои порывы. И тут раскрывается его тёмная сторона, которую он скрывал с детства. Эван берёт правосудие над жестокими родителями в свои руки.

Не стоит даже пытаться сосчитать, сколько уже появилось фильмов и сериалов, посвящённых «справедливым» маньякам. Достаточно вспомнить хотя бы знаменитого «Декстера». Сходство двух героев налицо: травма детства, которая приводит к насилию, попытка обернуть свою тёмную страсть на пользу обществу. Однако, несмотря на предсказуемость и даже банальность идеи, у «Тёмной стороны» по задумке были все шансы оказаться неплохим триллером.

Шон Уильям Скотт, которого все привыкли видеть в комедийных ролях, очень старается играть серьёзно. Иногда он передавливает суровым лицом, но всё же вполне укладывается в образ, как и актрисы, сыгравшие его жену и мать. Да и в самом сюжете не забыли о неоднозначности истории. Здесь подняли и тему наследственности, и подобную всё тому же «Декстеру» невозможность совмещения преступных тайн с будничной жизнью. Даже оставили зрителю немало простора для собственного осмысления: мог ли кто-то из попавших под суд главного героя действительно исправиться, или всё же он очищал мир от злодеев и насильников? Тем печальнее, что при вполне работающей идее сам фильм оказался слишком неуклюжим и невзрачным. Причём в первую очередь проблема в том, что начинающий режиссёр Генри Джейкобсон слишком хотел сделать картину максимально художественной, не обладая для этого ни достаточными средствами, ни собственным авторским почерком.

Темная сторона

Для начала он решил перегрузить историю насилием и откровенностью. В первой же сцене покажут очень долгие ракурсы полностью обнажённой женщины в душе (а если кто не успеет рассмотреть, через час эту сцену повторят ещё раз), потом будут регулярно заливать героев кровью из перерезанного горла. Но если это ещё допустимо для жанра триллера, то сцена родов станет настоящим испытанием для многих зрителей. Причём проблема фильма не в самой откровенности и жестокости, а в том, что они не несут какой-то особой художественной ценности.

Ну а чтобы картина не казалась слишком уж натуралистичной, режиссёр пытается применять разные художественные приёмы, ссылаясь на популярных авторов жанра. Главный герой показательно держит нож перед лицом, чтобы зритель заметил отражение в лезвии, после сцены в душе показывают, как стекает вода, смешанная с кровью. Всё это было допустимо и даже хорошо во времена Хичкока, да и сейчас может выглядеть неплохо, если только не слишком затягивать и не уходить в самоповторы. Но Джейкобсон явно не чувствует момента, когда ему стоило бы остановиться.

Второй ход с явной претензией на красоту — красно-синяя цветовая гамма. Картинку регулярно заливают холодным цветом, делая яркие акценты. Но если в фильмах Николаса Виндинга Рефна такая гамма работает очень хорошо, раскрывая героев без слов (и даже в «Конченой» оказывается к месту за счёт гротеска), то в «Тёмной стороне» снова перегибают, превращая приём в неестественную попытку как-то разнообразить слишком простую картинку. Ручной камерой снимают слишком редко, а потому даже в эмоциональных моментах ощутить накал эмоций трудно: статичные планы возлагают всю нагрузку на актёров, а небольшой бюджет делает многие сцены малореалистичными.

За «Тёмную сторону» иногда даже обидно. Видно, что у этого фильма были задатки интересной истории: в сюжете подняли неплохие темы травм детства и насилия в семье, а финал мог бы порадовать мрачностью. Но действию слишком не хватает естественности, которая бы заставила зрителей поверить в происходящее. А потому по итогу он кажется то излишне жестоким только ради провокации, то слишком предсказуемым.

Алексей Хромов