«Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана»: Рецензия Киноафиши

XVI век. Жители Севильи всполошились из-за набора моряков в экспедицию. Во главе – известный адмирал Фернандо Магеллан, под управлением которого 5 кораблей, готовых идти к далеким землям. Его цель сколь прекрасна, столь и безрассудна: отправиться на Запад и отыскать путь к Островам Пряностей, в обход водам подконтрольным Португальской короне. Прославленный мореплаватель обладает секретной картой с неизвестным проливом, открывающим Испании новые торговые возможности. В команду попадает отважный смельчак, грезящий стать настоящим капитаном, Хуан Себастьян Элькано, пока вынужденный довольствоваться функцией рулевого. Вернуться на испанскую землю он может только героем, в ином случае его ждет тюрьма. Элькано готов пойти на любые жертвы в долгом путешествии. Судьба вознаградит молодого искателя приключений и позволит сыграть одну из ключевых ролей в первом задокументированном кругосветном плавании.

Уместить столь продолжительную экспедицию в 90 минут экранного времени – задача сложная, особенно, когда необходимо познакомить юных зрителей со своими героями и злодеями на прекрасных солнечных улицах старой Севильи. Настоящее путешествие заняло почти 3 года, по истечению которых вернуться смогло лишь одно судно и 18 человек на борту. Такой масштаб предполагает невероятную насыщенность. История успевает взять только самые известные эпизоды путешествия: встречи с туземными племенами, бунт капитанов, ложный пролив и столкновение с португальцами. Не обойдется, конечно, и без обязательного для морских приключений шторма. Зрителю не дадут заскучать, постоянно подкидывая новые трудности и открытия. Это становится и небольшим минусом, не позволяя передать ощущение долгого и изнуряющего путешествия.

Ключевым для сюжета стала национальная принадлежность. Испанцы очень трепетно отнеслись к своей истории, наполнив мультфильм множеством деталей. В глаза бросается старая одежда, гербы, монструозные корабли, быт туземцев и мореплавателей. Реальны и прототипы главных героев Элькано и Магеллана, как минимум призывающие заглянуть в статью на википедии и познакомиться с их настоящими биографиями. Визуального сходства искать не стоит, образы получились схематичными и больше концентрируются на характерах персонажей, сталкивая мудрость и молодую мечтательность. Несмотря на это, исторический антураж практически не выходит на первый план, оставляя в центре именно приключения. Такой реалистичный фон становится приятным дополнением и отличной возможностью заинтересовать ребенка далекими судьбами, не рождая при просмотре множество вопросов. Подкачал лишь главный злодей, получивший излишне мрачный и карикатурный образ, как и вся Португалия, представшая настоящим агрессором. Даже спустя не одно столетие столь вольное деление на черное и белое не выглядит убедительно.

Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана

Удачей можно назвать и выбранный визуальный стиль. Создатели правильно оценили собственные возможности и попытались сделать приятную анимацию исходя из скромного бюджета. Здесь не получится разглядеть мелкую шерсть кота, детали причесок или невероятную плавность движений. Главное — насыщенность и визуальная опрятность, не отвлекающие от приключений. Удались и крупные локации. В пролетах над Севильей действительно можно насладиться старинным городом, а на дальних берегах – природой незнакомых континентов. Персонажи получили узнаваемые визуальный стиль с нетипичными пропорциями тела, придающий им приятную мультяшность.

«Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана» - неплохой повод сходить в кино и провести время с пользой. Авторы смогли найти отличную форму диалога с юным зрителем и попытались увлечь не только экранными приключениями, но познакомить его со знаменитым путешествием, повлиявшим на ход мировой истории. Это стало прекрасной заменой остросоциальной глубине, столь популярной в работах крупных студий. Испанский мультфильм больше похож на рассказ пожилого участника далеких событий, сохранившего теплоту воспоминаний и разделяющего их со своим внуком. Хочется верить, что подобная история кругосветного путешествия сможет найти своих зрителей, подарив им отличное приключение. Константин Киценюк