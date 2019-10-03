«Леонардо да Винчи. Неизведанные миры»: Рецензия Киноафиши

В прокат выходит фильм «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» от создателей таких нашумевших проектов, как «Микеланджело. Бесконечность» и «Караваджо. Душа и кровь». Кинематограф всегда был универсальным искусством, способным вмещать в себя все другие его виды и постоянно ломающим рамки. В последние годы уже никого не удивишь картиной, в которой Кейт Бланшетт в нескольких ролях декларирует известные манифесты или лентой о воде в формате 96 кадров в секунду. Популярность набирают и новые жанры, один из которых художественно-документальный — именно к нему относится фильм о жизни великого гения, личность которого до сих пор будоражит умы людей.

Этот год знаменует собой пятьсот лет со смерти Леонардо ди сер Пьеро да Винчи — многогранного творца времен эпохи Высокого Возрождения. Его история уже неоднократно была вписана в работы кинематографистов со всего конца света, но впервые она снята в разрешении 4К и в подобном формате. Великий ученый и художник ведет диалог с самим собой, а в кадре оживают его главные шедевры — «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Дама с горностаем» и многие другие работы гения становятся такими же героями фильма, как он сам.

«Неизведанные миры» вряд ли смогут стать откровением и рассказать что-то, чего вы не знали. В первую очередь это визуальное полотно, которое представляет собой не ключ к разгадке таинственной личности Леонардо да Винчи, а дополнение к его художественному наследию, созданное в век цифровых технологий. Вместе с полотнами режиссер Хесус Гарсес Ламберт также последовательно воссоздает на экране основные этапы его жизни и проливает свет на его отношения с герцогом Людовико Моро, Франциском Первым и учеником Салаи.

«Леонардо да Винчи. Неизведанные миры»

В роли гения предстает известный итальянский актер театра и кино Лука Арджентеро, которого вы могли видеть в фильме «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс. Конечно, в харизме он уступает самому известному экранному Леонардо в исполнении Тома Райли, но создает еще один уникальный образ — задумчивый, страстный и даже немного пугающий. Его Да Винчи разрезает бычьи глаза и прочерчивает на бумаге все детали мужских половых органов, но это делается не ради того, чтобы шокировать зрителей, а лишь для того, чтобы подчеркнуть натуру гения, который вечно находится в погоне за идеалом и полностью отдается искусству.

Не одним Лукой Бигацци едина современная Италия по части кинооператоров. Камера двукратного лауреата Венецианского кинофестиваля Даниэле Чипри на полтора часа превращается в кисти и краски, которыми он создает собственные картины — каждый кадр можно смело выставлять в музее. А сам фильм хоть и близок к телевизионному формату, смотреть надо исключительно на большом экране.

Олеся Трошина