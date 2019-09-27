«Музей Прадо: Коллекция чудес»: Рецензия Киноафиши

Название фильма настраивает на виртуальную экскурсию, и тут зритель-скептик вполне может равнодушно пожать плечами: зачем, мол, смотреть на шедевры одного из главных музеев мира на большом экране, если это можно – и нужно! – делать в реальной жизни, не пользуясь услугами камеры и режиссеров? Ответ на этот вопрос есть. Дело в том, что «Музей Прадо: Коллекция чудес» - это все-таки больше, чем просто демонстрация богатейшей коллекции европейской живописи.

Конечно, не всем городам и не всем музеям везет так, как Петербургу и Эрмитажу повезло с Александром Сокуровым – гением, влюбленным в свою малую родину. Его «Русский ковчег» до сих пор остается непревзойденным образцом фильма, объединяющего художественное новаторство с рассказом об искусстве и большой истории. У картины Валерии Паризи о Прадо цели несколько другие. Тут изначально никто и не замахивался на статус участника конкурсной программы Каннского фестиваля. Однако свои образовательные задачи «Музей Прадо: Коллекция чудес» решает не без блеска.

Проводником в мир искусства для зрителей становится великий Джереми Айронс. В восторг можно прийти от одних звуков его бархатного голоса: как все-таки много потерял новый диснеевский «Король-лев», где Айронса в роли Шрама заменил Чиветель Эджиофор. В «Музее Прадо» британский актер не только читает текст, но и сам появляется в кадре. Он ходит по музейным коридорам, вглядывается в висящие на стенах полотна и пересказывает биографии художников и монархов.

В фильме есть и исторические справки, и художественный анализ самых известных картин, и неизвестные факты. Перечислению просвещенных правителей уделяется столько же времени, сколько и перечислению живописцев: в конце концов, не было бы никакого Прадо, если бы испанские короли не додумались вложить часть огромного богатства, свалившегося на них после открытия Нового света, в покупку произведений выдающихся авторов из Италии, Испании и Фландрии.

Музей Прадо: Коллекция чудес

Помимо Айронса, выступающего главным рассказчиком, в картине присутствуют и другие спикеры – например, британский архитектор Норман Фостер, чье бюро выиграло конкурс на реконструкцию музея, или актриса Марина Саура, уроженка Мадрида, которую родители водили в Прадо еще ребенком. Слово предоставляется и сотрудникам музея: его директору Мигелю Фаломиру, руководителям отделов, реставраторам. Все они говорят о своих воспоминаниях, связанных с Прадо, и дают изящные трактовки отдельных шедевров. Спаситель на «Распятии Христа» Веласкеса с волосами, спадающими на лицо, сравнивается с танцовщиком фламенко, а «Свадьба» Франсиско Гойи трактуется как высказывание о победе и поражении женщины.

Пожалуй, самые интересные эпизоды фильма связаны с визитами в реставрационную мастерскую – сакральное место, куда обычному туристу просто так не попасть. Камера запечатлевает кропотливую работу реставраторов со старинными полотнами и подтверждает реплику, звучащую с экрана: «Картины устроены не проще, чем часовой механизм. Если не понимаешь, как они действуют, то и не починишь».

Какие-то факты вряд ли известны даже тем зрителям, которые в музее уже были. Многие ли знают, что в первые годы существования Прадо от посетителей прятали почти все картины с обнаженной натурой? А кто помнит про масштабную эвакуацию, проведенную в 30-е годы во время гражданской войны, или про просветительский марафон, в рамках которого репродукции главных музейных полотен возили по испанским деревням? И даже если в Испанию вы пока не собираетесь, эти знания лишними не будут. Веласкес, Гойя, Эль Греко, Мурильо, Сурбаран, Босх или Тициан – они для всех, а не только для тех, у кого есть деньги на билет до Мадрида. Хорошо, что на них теперь тоже можно сходить в кино.

Ксения Реутова