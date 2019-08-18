«Свет моей жизни»: Рецензия Киноафиши

«Свет моей жизни» — вторая режиссёрская работа актера Кейси Аффлека. В 2010 году он снял мокьюментари «Я всё ещё здесь» о том, как Хоакин Феникс решил оставить актерскую карьеру и заделаться в рэперы. Картина была представлена на Венецианском кинофестивале, причем довольно успешно, но некоторое время спустя разразился скандал. Продюсер Аманда Уайт и оператор Магдалена Горка обвинили Аффлека в сексуальных домогательствах во время съёмок. История всплыла вновь в 2016 году накануне церемонии «Оскар», где Кейси должен был объявить лучшую актрису, но впоследствии отказался из-за активно набирающей обороты деятельности движений MeToo и Time’s Up.

После этого актёрская карьера Кейси Аффлека хоть и не была окончательно похоронена, но временно встала на паузу. После главной роли своей жизни в «Манчестере у моря» Кеннета Лонергана, за которую актер получил «Оскар», он появился всего в двух картинах: «История призрака» и «Старик с пистолетом». Обе снял американский постановщик Дэвид Лоури, и обе прошли в прокате довольно тихо (не считая номинации на «Золотой глобус» для Роберта Редфорда за роль в «Старике»). Но Кейси времени даром не терял, и привез в Берлин драму «Свет моей жизни». В ней актёр выступает как режиссер, сценарист, продюсер и исполнитель главной роли.

Картина переносит нас в некую постапокалиптическую реальность, в которой все женщины пали жертвами смертоносной болезни. Но одной все-таки удалось выжить. Девочка по имени Рэг (Анна Пнёвски) скрывается в лесу вместе со своим отцом (Кейси Аффлек). Перед сном, лежа в палатке, он рассказывает ей вымышленные истории о животных, которые не попали на Ноев ковчег и спасаются своими силами, а днем он прячет её от случайно встречающихся на пути незнакомцев. Скрывать пол дочери становится всё сложнее, поэтому герои вынуждены постоянно перемещаться. Но остановившись на несколько дней в заброшенном доме, мужчина и девочка оказываются под преследованием и вынуждены бороться за свои жизни.

«Свет моей жизни»

После прочтения синопсиса тут же напрашивается мысль о том, что «Свет моей жизни» — это своеобразный ответ Кейси Аффлека на общественное осуждение в свой адрес. Тот факт, что он сам играет героя, чрезмерно опекающего единственную оставшуюся в живых представительницу женского пола от агрессивно настроенных мужчин, этому только способствует. Однако во время пресс-конференции Аффлек заверил, что его работа совершенно не является ответной реакцией на случившееся. «Идея создания фильма пришла ко мне несколько лет назад. Она родилась из историй, которые я рассказывал своим детям. Я начал записывать какие-то из них, потому что они показались мне интересными. Так появились конкретные сцены, которые объединились друг с другом в один фильм» — говорит Аффлек.

Сложно не отметить схожую атмосферу «Света моей жизни» с прошлогодним участником «Санденса», фильмом «Не оставляя следов». Отец и дочь, скрывающиеся от общества и порой испытывающие трудности в общении, бунтующая юность против попытки уберечь всеми силами — режиссерская работа Аффлека по этой части и правда напоминает картину Дебры Граник. Однако Кейси экспериментирует с жанрами, уводя свою научно-фантастическую ленту от триллера (местами очень даже пугающего) к трогательной семейной драме о взрослении и об отношениях отцов и детей. Кейси Аффлек на пресс-конференции в Берлине

Оператором на проекте выступил Адам Аркапоу, который привлёк Кейси Аффлека своей работой над сериалом «Настоящий детектив». Режиссёра очень впечатлил тот факт, что Аркапоу, стоявший за камерой в обоих сезонах, сумел создать в них кардинально разную атмосферу. По его словам, это умение является показателем высокого профессионализма, что и послужило главным поводом позвать оператора на проект. И здесь Аффлек явно не прогадал, потому что «Свет моей жизни» — это не только основанная на личном опыте трогательная история, но и два часа безупречного визуального ряда и мастерски снятых при естественном освещении сцен.

В фильме также снялась звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс, сыгравшая появляющуюся во флэшбеках мать Рэг. На вопрос о том, является ли решение взять на роль Мосс своеобразной отсылкой к сериалу с ней, в котором большинство женщин страдают от бесплодия, Кейси ответил, что это всего лишь совпадение. «Мне очень нравится её манера игры — одновременно эмоциональная и приземленная», — добавил он. Кейси Аффлек и Анна Пнёвски на фотоколле в Берлине

Как и его герой, вынужденный выполнять роль обоих родителей для своей дочери и при этом защищать её от опасностей враждебно настроенного мира, Кейси Аффлек полностью взял на себя опеку над своим проектом и с этой задачей отлично справился. «Когда у режиссёра и сценариста разное видение одной и той же сцены, но при этом режиссёр и сценарист являются одним и тем же человеком, это гораздо легче», — признался Аффлек.

Олеся Трошина