Это третья картина молодого татарского режиссёра. Прежде им в качестве продюсера была снята легкая мелодрама «Айсылу» (2017), оригинальное переложение всем полюбившейся истории «Золушки» на татарский манер, а также фильм «Семейные хлопоты» (2016), комедия с популярным для Татарстана сюжетом о всевозможных трудностях, с которыми сталкивается межнациональная семья. Алексей Барыкин поистине национальный режиссёр. Его картины рассказывают о культуре, нравах и обычаях Татарстана, в некотором смысле туманных для современного зрителя. Поэтому если вы ещё не успели (или не знали как) познакомиться со столь необычным и колоритным миром, предлагаю вам начать своё знакомство с «Водяной». Что мы знаем о Водяных? Они обитают в озерах, вокруг них много легенд и сказок. Это мистические, загадочные существа. Но всё это мифы, пережитки древней языческой веры, безобидные выдумки. Но что, если это не совсем так, и наша жизнь не столь прозрачна и объяснима? Сюжет фильма, на первый взгляд, довольно прост и незатейлив. Двое детей, брат и сестра, вместе с матерью, получив известие о смерти деда, отправляются на машине в татарскую деревню Большие Ачарысы, где, собственно, и будут развиваться все события. Возникновение семейного конфликта между Алсу (матерью детей) и её братом Тимуром даёт толчок к развитию сюжета. С этого момента в реальный мир вторгаются загадочные и непостижимые духи мира языческого. В первую же ночь Алсу похищает страшная ведьма, водяная Су Анасы, обитающая якобы в озере неподалёку от дома. Свидетелями этого невероятного похищения становятся дети Алсу. Ошибочно было бы предположить, что главным героем фильма является Водяная. «Главные герои картины — современные дети: одиннадцатилетний мальчик и шестилетняя девочка», — уточнил в одном из своих интервью Алексей Барыкин. Именно дети ищут способ, как найти и спасти свою мать, открывая по ходу истории всё новые и новые, удивительные подробности произошедшего. Все мы встречали немалое количество фильмов как в советском, так и в современном российском кинематографе о борьбе с нечистью, злыми неведомыми силами из таинственных «подземных» миров. Однако всевозможные русалки, драконы и лешие стали настолько нам привычны и понятны, что этим почти уже никого не удивишь. Другое дело — неизвестные нам доселе существа из мифологии тюркских народов.

«Водяная» — это настоящая энциклопедия татарского фольклора. Стоит отметить ещё, что сценарий фильма был написан по мотивам произведений татарского писателя Каюма Нарыси, чьё имя не раз упоминается и в самом фильме. Кроме того, для сохранения аутентичности татарского колорита в фильме время от времени в виде синхронного перевода звучит татарская и русская речь.

Помимо необычного, насыщенного фольклорными мотивами сюжета, также из однозначно сильных сторон фильма стоит упомянуть прекрасную операторскую работу, организацию цветового решения и построение кадра. Все события фильма разворачиваются в одном из красивейших уголков Татарстана — в деревне Большие Ачарысы, среди невероятно живописных и ярких природных пейзажей, поэтому чуть ли ни каждый кадр напоминает ожившую картину. Деревня, утопающая в зелени и солнце, в которой каждый дом — деревянный сруб с расписными ставнями — словно отдельное произведение искусства. «Водяная» — это фильм в жанре фэнтези, где условность художественного мира предполагает логичное соседство реальности и сказки. Происходящее в фильме настолько сильно захватывает и погружает в свой мир, что вымысел превращается в правду, а условность — в реальность. Зрелищность картине придаёт обилие ярких спецэффектов, трюков, необычных костюмов. По-настоящему впечатляюще выглядит кульминационный момент фильма, когда все тайны, наконец, оказываются раскрыты.

И, конечно же, по доброй традиции любого фильма в жанре фэнтези, после всех перипетий и напряжённой борьбы сил добра и зла главные герои одерживают верх. Дети, проявляя немало храбрости и догадливости, нащупывают правду и практически в одиночку побеждают врагов. Мать спасена и свободна, а дети получили незабываемый и поистине невероятный опыт, столкнувшись с настоящими силами зла. Можно смело сказать, что подобного формата фильм — смелый художественный эксперимент Алексея Барыкина и настоящий творческий прорыв для татарского кинематографа. Это захватывающая и во многих отношениях познавательная картина, которая отлично подойдёт для семейного просмотра. «Нельзя утверждать однозначно, что это будет приключенческий фильм исключительно для детей. Вот поздний "Гарри Поттер" — он для кого? И для детей, и для взрослых, правильно? Так и наша "Водяная", я надеюсь, понравится зрителям разных возрастов…» — говорит Алексей Барыкин.