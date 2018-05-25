«Прости, ангел»: Рецензия Киноафиши

После встречи с тобой

Французскую квоту в конкурсе Каннского кинофестиваля в этом году заполнили щедро, но не очень удачно. Сюда относится и новый фильм Кристофа Оноре «Прости, ангел» (в оригинале переводится как «Удовольствие, любовь и быстрый бег»). Во второй раз режиссёр участвует в официальной программе – первый раз случился у него с фильмом «Все песни только о любви» с Луи Гаррелем, по которому постановщик наиболее известен широкой публике. К сожалению, гей-драма о больных СПИДом не сумела повторить успех его самой известной картины. Разбираемся в нашей рецензии, где режиссёр допустил просчёты.

Кадр из фильма «Прости, ангел»

Главный герой – успешный писатель средних лет по имени Жак (Пьер Деладоншам) – живёт в уютной парижской квартирке, воспитывает сына вместе с лучшим другом геем и прочими периодически появляющимися мужчинами, а также с большой охотой пускается в любые сексуальные связи. Но однажды в его жизни появляется молодой красавец Артур (Венсан Лакост), который учится в университете, очень любит читать и в одночасье переворачивает жизнь Жака с ног на голову. Кажется, вот она – та самая любовь, о которой пишут в романах и которая заканчивается словами «пока смерть не разлучит нас». Однако смерть в этой истории может постучаться в дверь в любой момент, потому что Жак болен СПИДом, и его дни с Артуром сочтены.

Кадр из фильма «Прости, ангел»

В прошлом году одним из триумфаторов Каннского кинофестиваля стала лента Робена Компийо «120 ударов в минуту», которая очень детально, скрупулёзно и практически публицистично препарировала деятельность движения ACT UP, активно борющегося за улучшение качества жизни больных СПИДом. Как ни странно, эта самая организация мимоходом упоминается и в фильме Оноре несмотря на то, что в нём нет никакого конфликта, кроме как любовного. Перед нами довольно простая, местами комичная мелодрама, которая могла быть осложнена любой другой смертельной болезнью и ни на каплю от этого бы не изменилась, поэтому сравнивать её с лентой Кампийо совершенно бесполезно и бессмысленно. Что касается соотнесения с другими известными историями о борьбе любви со смертью, то «Прости, ангел» уступает даже самым слабым из них практически во всём.

Кадр из фильма «Прости, ангел»

В неоправданно затянутый хронометраж Кристоф Оноре попытался уместить всё и сразу, включая неудачные попытки нарисовать портрет современного гея, экзистенциальные размышления, сразу несколько сюжетных линий о разбитых сердцах, проблемы самореализации, краткий экскурс в историю литературы, отношения отцов и детей и многое другое. Однако основная суть происходящего на экране так и осталась в итоге неясна. Если центральной темой для исследования в его самой известной работе «Все песни только о любви» была непредсказуемая реакция человека на потерю близкого, то в его новом фильме главная мысль так и осталась записана где-то между строк, не сумев прорваться на экран.

Кадр из фильма «Прости, ангел»

Конечно, совсем ставить крест на картине сложно – её можно полюбить за несколько вещей. Во-первых, благодаря обаянию актёров, в особенности Венсана Лакоста, известного по роли Джеки в фильм «Джеки в царстве женщин», она смотрится легко и даже практически не прибегает к откровенным сентиментальным приёмам. Во-вторых, саундтрек у фильма оказался куда лучше его самого – здесь можно услышать песни The Sundays и Massive Attack – а это порой удачно заглушает его содержание. В-третьих, очень интересно прописана линия воспитания ребёнка в гей-среде и его отношения с отцом. Возможно, будь именно она в центре сюжета, мы бы получили нечто новое и запоминающееся, но, к сожалению, «Прости, ангел» ничем не выделяется из массы себе подобных.

Олеся Трошина