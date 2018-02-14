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Киноафиша Рецензии «Спасибо за вашу службу»: Рецензия Киноафиши

«Спасибо за вашу службу»: Рецензия Киноафиши

14 февраля 2018 00:00
«Спасибо за вашу службу»: Рецензия Киноафиши
Спасибо. И прощайте

Трое друзей возвращаются из длительной военной командировки в Ирак. Казалось бы, их война окончена, каждого ждёт жена или невеста, можно снова вернуться к обычной жизни и быть счастливым. Но сразу же все трое понимают, что адаптироваться в мире теперь будет очень сложно. Друзьям трудно осознать, что за время их отсутствия изменилось всё. Одного не дождалась невеста, о свадьбе с которой он мечтал всё это время. Второй не знает, кем ему работать и как избавиться от кошмаров и чувства вины. Третий же мечтает снова отправиться в Ирак, но не проходит медкомиссию. Каждый из них пытается понять, как ему теперь жить, ведь государство совершенно не торопится оказывать поддержку ветеранам.

Кадр из фильма «Спасибо за вашу службу»
Кадр из фильма «Спасибо за вашу службу»

В фильме «Солдаты Буффало» главный герой ближе к финалу произносит очень точную фразу: «...Абсолютного мира не существует. Всё время кто-то где-то с кем-то воюет. И ни победителей, ни проигравших на этой войне не бывает. Есть лишь те, кто еще не погиб и продолжает воевать дальше». Именно тем, кто «ещё не погиб» и посвящена картина «Спасибо за вашу службу». Это история людей, которых после длительной военной службы просто предоставляют самим себе. Сержант Адам Шуманн (Майлз Теллер) даже не может привыкнуть, что детей у него теперь двое, ведь с малышом он практически не знаком. И ему всё ещё кажется, что работать садовником — вполне нормальное занятие. Его товарищ Таусоло Эйти (Беула Коале) хочет вернуться обратно на войну, поскольку именно там чувствует себя на своём месте. Но его не берут по здоровью. Пытаясь справиться с потерей памяти, он готов пойти на крайние меры, но при этом рушит свою семью. Линия Уилла Уолтера (Джо Коул) же обрывается рано и совершенно трагично, ведь у остальных есть хотя бы поддержка их семей, но не каждого готовы ждать с войны.

Кадр из фильма «Спасибо за вашу службу»
Кадр из фильма «Спасибо за вашу службу»

Теме посттравматического стрессового расстройства у военных посвящено немало фильмов и сериалов. Но в «Спасибо за вашу службу» затрагивают все стороны проблемы, пытаясь показать в полной мере те трудности, с которыми сталкиваются солдаты, вернувшиеся домой. Тут есть и непонимание того, что они уже не подростки. Мирная жизнь ассоциируется у героев с отдыхом и весельем. Но им сразу приходится окунаться в бытовые проблемы. Есть и чувство вины за погибших товарищей, которое гложет каждого. И тем удивительнее выглядит покалеченный солдат, который никого не обвиняет в своей травме, а просто радуется, что он ещё жив и может пить пиво или гонять на машине. И, конечно же, значительный акцент сделан на равнодушии властей. Рисковавшим своими жизнями людям будто говорят «Спасибо. И прощайте». В центрах помощи ветеранам огромные очереди, отсутствие любой бумажки приводит к ещё большей волоките, а выплат или направления на лечение приходится ждать месяцами. А вокруг все постоянно говорят о воинском достоинстве и гордости, но чаще всего эти люди самой войны не видели.

Кадр из фильма «Спасибо за вашу службу»
Кадр из фильма «Спасибо за вашу службу»

Очень аккуратно и точно подобранный актёрский ансамбль фильма раскрывает каждую из этих проблем очень натурально, с полным погружением. Конечно же, в центре всё больше персонаж Теллера и его жена (Хейли Беннетт). Но это и логично. Их история выглядит наиболее полноценно — жена готова его поддержать, но она и сама устала от постоянной ответственности. Он же долгое время не хочет признавать само наличие проблемы, и тем более рассказывать что-то, предпочитая держать всё в себе. Теллер ещё в «Одержимости» показал, что способен играть глубокие драматические роли, и «Спасибо за вашу службу» лишь ещё раз подтверждает это. Остальные актёры и герои несколько проигрывают в убедительности, но всё равно держатся весьма достойно, лишь изредка склоняясь к штампам жанра. И, несмотря на довольно смазанный финал, фильм полностью выполняет свою задачу — показать, что возвращение с войны может быть не менее трудным и опасным, чем сами боевые действия. А краткое упоминание реальных людей, с которых списаны персонажи, окончательно убеждает в важности этой истории.

Алексей Хромов

Расписание и билеты на фильм «Спасибо за вашу службу»

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