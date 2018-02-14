«Спасибо за вашу службу»: Рецензия Киноафиши

Спасибо. И прощайте

Трое друзей возвращаются из длительной военной командировки в Ирак. Казалось бы, их война окончена, каждого ждёт жена или невеста, можно снова вернуться к обычной жизни и быть счастливым. Но сразу же все трое понимают, что адаптироваться в мире теперь будет очень сложно. Друзьям трудно осознать, что за время их отсутствия изменилось всё. Одного не дождалась невеста, о свадьбе с которой он мечтал всё это время. Второй не знает, кем ему работать и как избавиться от кошмаров и чувства вины. Третий же мечтает снова отправиться в Ирак, но не проходит медкомиссию. Каждый из них пытается понять, как ему теперь жить, ведь государство совершенно не торопится оказывать поддержку ветеранам.

Кадр из фильма «Спасибо за вашу службу»

В фильме «Солдаты Буффало» главный герой ближе к финалу произносит очень точную фразу: «...Абсолютного мира не существует. Всё время кто-то где-то с кем-то воюет. И ни победителей, ни проигравших на этой войне не бывает. Есть лишь те, кто еще не погиб и продолжает воевать дальше». Именно тем, кто «ещё не погиб» и посвящена картина «Спасибо за вашу службу». Это история людей, которых после длительной военной службы просто предоставляют самим себе. Сержант Адам Шуманн (Майлз Теллер) даже не может привыкнуть, что детей у него теперь двое, ведь с малышом он практически не знаком. И ему всё ещё кажется, что работать садовником — вполне нормальное занятие. Его товарищ Таусоло Эйти (Беула Коале) хочет вернуться обратно на войну, поскольку именно там чувствует себя на своём месте. Но его не берут по здоровью. Пытаясь справиться с потерей памяти, он готов пойти на крайние меры, но при этом рушит свою семью. Линия Уилла Уолтера (Джо Коул) же обрывается рано и совершенно трагично, ведь у остальных есть хотя бы поддержка их семей, но не каждого готовы ждать с войны.

Кадр из фильма «Спасибо за вашу службу»

Теме посттравматического стрессового расстройства у военных посвящено немало фильмов и сериалов. Но в «Спасибо за вашу службу» затрагивают все стороны проблемы, пытаясь показать в полной мере те трудности, с которыми сталкиваются солдаты, вернувшиеся домой. Тут есть и непонимание того, что они уже не подростки. Мирная жизнь ассоциируется у героев с отдыхом и весельем. Но им сразу приходится окунаться в бытовые проблемы. Есть и чувство вины за погибших товарищей, которое гложет каждого. И тем удивительнее выглядит покалеченный солдат, который никого не обвиняет в своей травме, а просто радуется, что он ещё жив и может пить пиво или гонять на машине. И, конечно же, значительный акцент сделан на равнодушии властей. Рисковавшим своими жизнями людям будто говорят «Спасибо. И прощайте». В центрах помощи ветеранам огромные очереди, отсутствие любой бумажки приводит к ещё большей волоките, а выплат или направления на лечение приходится ждать месяцами. А вокруг все постоянно говорят о воинском достоинстве и гордости, но чаще всего эти люди самой войны не видели.

Кадр из фильма «Спасибо за вашу службу»

Очень аккуратно и точно подобранный актёрский ансамбль фильма раскрывает каждую из этих проблем очень натурально, с полным погружением. Конечно же, в центре всё больше персонаж Теллера и его жена (Хейли Беннетт). Но это и логично. Их история выглядит наиболее полноценно — жена готова его поддержать, но она и сама устала от постоянной ответственности. Он же долгое время не хочет признавать само наличие проблемы, и тем более рассказывать что-то, предпочитая держать всё в себе. Теллер ещё в «Одержимости» показал, что способен играть глубокие драматические роли, и «Спасибо за вашу службу» лишь ещё раз подтверждает это. Остальные актёры и герои несколько проигрывают в убедительности, но всё равно держатся весьма достойно, лишь изредка склоняясь к штампам жанра. И, несмотря на довольно смазанный финал, фильм полностью выполняет свою задачу — показать, что возвращение с войны может быть не менее трудным и опасным, чем сами боевые действия. А краткое упоминание реальных людей, с которых списаны персонажи, окончательно убеждает в важности этой истории.

Алексей Хромов

Расписание и билеты на фильм «Спасибо за вашу службу»