«Годзилла: Планета чудовищ»: Рецензия Киноафиши

Земля без людей, но с монстрами

В конце двадцатого века человечество столкнулось с новой опасностью — гигантскими монстрами, нападающими на города. Главным и самым сильным из них была Годзилла. Люди поняли, что они больше не единственные хозяева на планете. Но они практически ничего не могли противопоставить чудовищам. Казалось бы, спасение пришло из космоса — появилась неизвестная человекоподобная раса Экзифов, когда-то также потерявшая планету. Они пообещали людям помощь в борьбе, если те позволят им остаться на Земле. Но даже вместе две расы проиграли бой с Годзиллой. Несколько тысяч человек улетели с планеты, чтобы найти себе новый дом. Но поиски не увенчались ничем, и обитатели корабля решили вернуться домой. Однако на Земле прошло уже больше десяти тысяч лет, от цивилизации не осталось и следа, а Годзилла всё так же обитает на планете. Но люди всё равно решают отбить свой дом.

Кадр из фильма «Годзилла: Планета чудовищ»

Годзилла, пожалуй, самый любимый и известный представитель кайдзю в мире (а если точнее «дайкайдзю» — гигантских монстров). На сегодняшний день уже выпущено больше тридцати фильмов об этом чудовище, и останавливаться индустрия не собирается. Последний крупный перезапуск произошёл в 2014 году, фильм «Годзилла» Гарета Эдварда дал старт новой киновселенной MonsterVerse от Legendary и Warner Bros. В 2019 году знаменитый кайдзю появится на экранах в сиквеле, а годом позже сразится с Кинг Конгом. Популярность Годзиллы подтолкнула аниме-студию Polygon Pictures на выпуск первого полнометражного мультфильма об этом монстре.

Кадр из фильма «Годзилла: Планета чудовищ»

В это трудно поверить, но раньше в жанре аниме Годзиллу можно было увидеть только в сериалах. И первый недостаток данного мультфильма — монстра здесь слишком мало. Показаны сцены разрушения в самом начале, а потом он появляется только ближе к финалу. Центральная же часть мультфильма посвящена исключительно «человеческому фактору»: поиск планеты, возвращение домой, построение планов и так далее. Если бы это был игровой фильм, можно было бы предположить, что у создателей не хватило денег на масштабные спецэффекты. Но здесь, видимо, просто история создавалась сразу с намёком на продолжение.

Кадр из фильма «Годзилла: Планета чудовищ»

К сожалению, основной сюжет мультфильма тоже не блещет новизной. Слишком уж много стереотипов показывают авторы, начиная с самого главного героя — при эвакуации с планеты у него погибли родители, и желание отомстить Годзилле крепнет в его голове годами. Интриги на корабле, жестокое руководство — всё это уже можно было видеть не раз, причём как в аниме, так и просто в кино и мультфильмах. Роль пришельцев в сюжете толком не раскрывается. Возможно, это опять «затравка» для продолжения. Вроде бы есть намёки, что они хотели захватить землю. Скорее всего, когда будет побеждена Годзилла, они предадут людей. Но конкретно в первой части они никак себя не проявляют. Если вместо новой расы в самом начале показали бы, что люди сами изобрели технику межзвёздных перелётов — сюжет бы не пострадал.

Кадр из фильма «Годзилла: Планета чудовищ»

При этом мультфильм довольно неплох визуально. Конечно, сказать, что компьютерная графика выглядит как-то по-новому, нельзя. Но он вполне продолжает тенденции, показанные, например, в Blame!, и даже выглядит получше. Правда потёртости и царапины на костюмах иногда кажутся просто грязью, но ощущение живости персонажей всё-таки есть. Очень хорошо показаны немногочисленные бои с Годзиллой. И отдельным плюсом — продуманное будущее Земли после уничтожения цивилизации: бескрайние леса, очень плотная атмосфера и так далее. Ну а если возникнет вопрос о том, что случилось с оставшимися на земле людьми — видимо, придётся дождаться второй части, на это намекает сцена после титров. Но в целом, даже при наличии действительно массивной и пугающей Годзиллы, в мультфильме слишком уж много клише и проходных сцен, которые мешают ему стать чем-то запоминающимся.

Алексей Хромов