«Пляжные крысы»: Рецензия Киноафиши

Бессмысленные и беспощадные

Подросток Фрэнки праздно тратит дни напролет. Пока его отец умирает, а мать только осуждающе реагирует на каждую выходку сына, парень сидит в интернете и общается в закрытых чатах с взрослыми мужиками. Постепенно они выводят его на личные встречи, заканчивающиеся физической близостью. Остальное время подросток проводит с «друзьями» - вместе они выпивают, вейпят и смотрят по вечерам фейерверки. На одной из вечеринок он встречает Симон, молодую девушку, которая крайне активно требует к себе внимания и заботы. Парень пытается вести двойную жизнь и никак не может выбрать, как и герой недавнего фильма «Зови меня своим именем», кого же он все-таки любит, а кого терпит. И, так и не определившись с жизненными приоритетами, подросток вынужден сделать мучительный выбор, который, скорее всего, приведет его к не просчитываемым последствиям.

Кадр из фильма «Пляжные крысы»

Своей намеренно любительской съемкой об обыденной жизни «Пляжные крысы» перекликаются с фестивальным хитом «Станция «Фрутвейл» Райана Куглера и странной картиной «Отвязные каникулы» Хармони Корина. Все эти фильмы рассказывают о жизни молодых людей, которые не хотят жить, как их родители, и ищут себя и свое будущее на пляжах и в не всегда законных делах. Фрэнки это совсем уж утрированный юноша, которого кидает по жизни, как тростиночку, а он, поджав лапки, принимает все и даже не пытается выплыть. При этом выглядит он как смесь молодых Татума Ченнинга и Марки Марка, он же Марк Уолберг, но его щенячьи глазки и дутые губки открывают для него как мужские, так и женские сердца.

Кадр из фильма «Пляжные крысы»

На мальчиках стоит остановиться отдельно. Эти подростки ничем не заняты, кроме своих праздных дел. Не работают, хобби, кроме как стрелять сигареты и отнимать траву и деньги, они не имеют, как получили столь впечатляющие формы - не очень понятно, точно так же и то, как они их поддерживают. Стригутся вместе и буквально под ноль, нюхают дурь, обязательно с помощью банкнот, а отдыхать и развлекаться отправляются либо в парк аттракционов, либо на пляж. Все это отдаленно похоже на оскароносный «Лунный свет» с такими же прокаченными темнокожими парнями с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И музыкой это сопровождается соответствующей, чтобы зрители точно поверили во все, что видят на экране.

Кадр из фильма «Пляжные крысы»

Санденсовские «Пляжные крысы» - это срез на поколение, которое взяло и выросло, но так и не научилось заботиться и мыслить. Он о людях, у которых нет даже базовых понятий о «выживании» в современном обществе. Им легче украсть, убить или «позаимствовать». В общем, ужасная картина вырисовывается, ведь, скорее всего, таких людей на Земле будет все больше и больше. А единственное, на что они будут способны, - плодить себе подобных, т.к. это просто и для этого совсем не нужно обучаться в университете, ведь физиология на генетическом уровне и так наше все. И во что тогда превратится человечество, даже подумать страшно - планета постепенно сгниет, как и люди ее населяющие. Так что срочно нужно что-то делать и решать с этим, но это, видимо, уже совсем другая история, о которой будут рассуждать и практиковаться в других документалках.

Дмитрий Бортников