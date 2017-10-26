«Истории семьи Майровиц»: Рецензия Киноафиши

Пока мы Майровиц

«Истории семьи Майровиц» – новый фильм автора картин «Милая Фрэнсис» и «Пока мы молоды» Ноа Баумбака, выпущенный на онлайн-платформе Netflix и вошедший в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Из-за присутствия в программе самого консервативного мирового киносмотра ряда лент, которые затем не ожидает кинотеатральный прокат, раздулся небольшой скандал, в связи с чем в следующем году регламент фестиваля подвергнется изменениям. Тем не менее картина была тепло принята публикой, а копилка творческих достижений режиссёра пополнилась участием в Каннах.

Кадр из фильма «Истории семьи Майровиц»

Сюжет «Истории семьи Майровиц» складывается из нескольких историй, иллюстрирующих жизнь каждого из повзрослевших детей семейства Майровиц. У Гарольда их трое: Дэнни – сочиняющий собственные песни музыкант, не сумевший реализовать свой потенциал из-за воспитания дочери, Джин – аутентичная женщина-режиссёр с непроницаемым характером и Мэттью – сбежавший в Лос-Анджелес успешный бухгалтер, который только что открыл свою фирму. Все они вот уже много лет таят обиды на отца. Однако, когда тот внезапно оказывается в коме, перед героями встаёт задача заново открыться друг другу и смириться с вероятным трагичным исходом.

Кадр из фильма «Истории семьи Майровиц»

Если сравнивать «Истории семьи Майровиц» с последними работами Баумбака, то стоит отметить, что фильм заметно отличается от них. Однако ему удаётся абсолютно гармоничным образом встать в один с ними ряд, затрагивая прежние темы и выводя их на новый, куда более серьёзный и меланхоличный уровень. Здесь нет заряжающей собой экранное пространство Греты Гервиг, а у любимого режиссёром Адама Драйвера – всего лишь камео. Зато из «Гринберга» и «Пока мы молоды» сюда перекочевал Бен Стиллер, вновь играющий самого себя, а возродившийся из пепла Адам Сэндлер доказывает, что он может достойно играть драматические роли, а не только получать «Золотые малины».

Кадр из фильма «Истории семьи Майровиц»

В новом фильме режиссёр продолжает ткать узоры из человеческой неопределённости и царящей в мире фрустрации. Потерянность и нереализованность – вот его главные друзья. И в этот раз он откладывает в сторону искусно нарисованный портрет молодого человека нашего времени и берёт в руки кисть, которая рисует картину человека пожилого, имеющего за плечами прожитую жизнь. Тем самым он говорит о том, что даже с возрастом это никуда не уходит. Будь ты нелепо танцующей Фрэнсис, идейной Госпожой Америкой, бездетной парой среднего возраста или неудавшимся скульптором Гарольдом Майровицем – ты никогда не знаешь, какой должна быть твоя жизнь. И точно также нет формулы, чтобы определить, насколько она удалась.

Кадр из фильма «Истории семьи Майровиц»

Картина хоть и пронизана меланхоличностью, при этом сохраняет свойственный Баумбаку оптимизм. В конечном итоге он всегда вселяет веру в будущее и оставляет героев на пороге чего-то нового, перед этим испытав их на готовность расстаться с какой-то прежней частью своей жизни. Нельзя говорить, конечно, о полном перерождении и традиционном американском преодолении чего-то глобального на пути к долгожданному успеху. Нет, он дарит им радость маленьких побед – единственного, что имеет смысл.

Кадр из фильма «Истории семьи Майровиц»

Из прошлых работ Баумбака более всего по настроению «Истории семьи Майровиц» близки к картине «Кальмар и Кит», которая также повествует о том влиянии, которое родители и их проблемы оказывают на взросление и становление детей. Его также можно назвать некой смесью «Семейки Тенненбаум» Уэса Андерсона с фильмами Вуди Аллена. Но к счастью, ощущения повтора не создаётся, от фильма веет самобытностью и фирменными приёмами режиссёра. Его, однозначно, можно считать удачным, хотя, как бы горько ни было признавать, не самым удачным у Баумбаха.

Кадр из фильма «Истории семьи Майровиц»

Расписание и покупка билетов на фильм «Истории семьи Майровиц»

Трошина Олеся