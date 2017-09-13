«Белые ночи»: Рецензия Киноафиши

Ночи без конца

Он – безнадежный мечтатель, разъезжающий на самокате по городу, подставив ветру кучерявую голову и светя дырками на джинсах. Она – неизлечимо влюбленная в мужчину из прошлого коротает ожидание, читая стихи Ахматовой и печально поглядывая на черную воду неназванного питерского канала. Они встречаются ровно между Домом книги и станцией метро «Невский проспект» и неожиданно для себя обнаруживают спасение – он находит ту самую Любовь, а она – душевную анестезию. Теперь они вместе мечтают, наматывая круги по живописному центру, сидя на поребриках и наблюдая, как гаснут утренние фонари… Все раскручивается по железным канонам отношений в большом городе, если бы не банальная для мелодрам фраза – «ты не должен в меня влюбляться»…

Кадр из фильма «Белые ночи»

«Белые ночи» Татьяны Воронецкой и Андрея Богатырева (который, кстати, исполнил одну из ролей) – это своеобразная драма на двоих. Местами интимная, она пронизана мимолетными, почти прозрачными мелочами – вроде детских воспоминаний, маленьких шалостей на улице и бесконечных разговоров обо всем. Эти едва уловимые детали легко переносят нас в собственную ностальгию о первой любви, полную бескорыстной нежности, розовых надежд и наивных манифестов. Это, наверное, главное, что удалось выстроить в фильме – атмосферу вечно светлых ночей, иллюзорная прелесть которых в отсутствии заката. Авторы сумели передать чистую неконцентрированную романтику, не приукрашенную невероятными любовными приключениями и неправдоподобными страстями.

Кадр из фильма «Белые ночи»

Черно-белая, а точнее дымчато-серая стилистика придает особенного сонного шарма, подчеркивая ощущение полудрема, в котором пребывают и герои, и зритель. Дрожащая неуверенная съемка выдает рукотворность или же некую документальность картины, где все реально, кроме двух действующих лиц, вольно играющих в Достоевского. Город отвечает сам за себя, поворачиваясь к камере своими лучшими позолоченными сторонами, хиты Сплина и ДДТ добавляют благосклонных кивков в сторону картины, ну и, конечно, тоска по собственным белым ночам пробуждает теплые чувства.

Кадр из фильма «Белые ночи»

Но, если Ольга Сташкевич прекрасно сливается с образрм страдающей Настеньки, и ее взгляд прямо выдает преданность и покорность беззаветной любви, то Дмитрий Сергин едва ли «мечтатель». Хотя, это больше субъективная оценка, но усталый взгляд из под сведенных бровей и недельная щетина совсем не соответствуют его персонажу – беззаботному романтику, который признается в любви первой встречной и мыслит простыми понятиями. И вряд ли импровизационные диалоги, которые не раз подчеркивались создателями, можно здесь отнести к плюсу. «Стопец» и «хэре» – словно удар перчаткой по щекам, а слишком простые и по большей части пустые реплики навевают скуку. Не хватает содержательной наполненности околофилософским разговорам о смерти и жизни. Так что слова из серии «Ты такой хороший…» выглядят издевательской констатацией факта, и легко могли бы не нарушать так прекрасно выстроенную тишину.

Кадр из фильма «Белые ночи»

«Белые ночи» – пожалуй, слишком авторская и слишком личная история, не способная развлечь или пробудить сильные эмоции. Это тихая полуреальная драма, играющая сама с собой и для себя. И то, насколько впечатлит она зрителя, зависит от него самого – от пережитого опыта, знакомства с Петербургом и личных воспоминаний. Своего рода – искусство смотрящего, нежели показывающего. Так что вряд ли фильм можно однозначно оценить и загнать в рамки из трех определений.

Инна Син