«Голова-ластик»: Рецензия Киноафиши

Дэвид Линч: Жизнь в сюрреализме

Фильм «Голова-ластик» стал для Дэвида Линча дебютом в полнометражном кино. Режиссёр снимал его на протяжении пяти лет, пытаясь раздобыть денежные средства из любых источников. В итоге его труды не только в семьсот раз окупили себя, но также сделали Линчу имя и привели ко всемирному признанию. Именно здесь зародился уникальный творческий почерк, который затем будет проявляться в каждой последующей работе автора. И именно сейчас, перед выходом нового сезона «Твин Пикса», пришла пора вспомнить его самую первую работу.

Кадр из фильма «Голова-ластик

Перед нами предстаёт очень мрачный, депрессивный и грязный мир, в котором живёт маленький человечек по имени Генри. Однажды он приходит домой к своей возлюбленной и узнаёт, что она родила от него ребёнка. Но проблема в том, что этот ребёнок совсем не похож на человека. Это существо напоминает некоего мутанта, который постоянно плачет и лишает сна новоиспечённую жену Генри. Тогда она не выдерживает и уходит обратно к родителям, оставляя героя один на один с уродцем.

Кадр из фильма «Голова-ластик

Так сложилось, что люди сторонятся непонятного и неоднозначного. А «Голова-ластик» – именно то, произведение, смысл которого не лежит на поверхности. И даже открыв для себя один его слой, вы рискуете обнаружить второй, третий, четвёртый и так далее. Сам Линч говорит, что это «сон о мрачных и беспокойных вещах». Очередная ли это подсказка для зрителей, как в случае с «Маллхоланд-драйв», или же режиссёр просто водит всех за нос? Экзистенциальные мотивы, некая божественность и сакральный смысл, который очень сложно постичь, – всё это заложено в фильме. Чтобы понять истинный смысл картины, необходимо обратить внимание на все, даже, казалось бы, самые незначительные детали, сложить всё воедино, и тогда, возможно, ответы на вопросы будут найдены. Всё-таки Линч – это тот случай, когда одних ощущений от увиденного не достаточно, чтобы в полной мере постичь суть.

Кадр из фильма «Голова-ластик

Как уже говорилось выше, здесь впервые мы знакомимся с «классическим Линчем». Тут присутствует всё то, благодаря чему режиссёр стал узнаваем: сновидения, граничащие с реальностью; чрезмерный символизм; образность и метафоричность; сюрреализм; мотивы двойственности мира; даже фирменные занавески тут есть (и мы знаем, что будь фильм не чёрно-белым, они были бы красными). За это его любит добрая половина киноманов, за это его и ненавидят отдельные группы зрителей.

Кадр из фильма «Голова-ластик

О чём же в итоге «Голова-ластик»? О внутренней красоте, о том, как сложно увидеть то, что сокрыто за внешней оболочкой? О сути самого человека и, если мыслить в глобальных масштабах, всего человечества? О природе нашего происхождения и о том, к чему ведёт наше существование?. О Боге, Аде и Рае? О страхе и его влиянии на нашу жизнь? О личных кошмарах каждого? Весь фильм соткан из метафор и образов, доходящих до абсурда и способных вызвать отвращение. Кто-то, возможно, даже назовёт фильм опасным для сознания. Хотя сам Линч, например, называет его «самым тонким и одухотворённым фильмом».

Кадр из фильма «Голова-ластик

Утруждать себя поиском ответов или нет – решать вам. В первую очередь смотреть кино стоит любителям режиссёра, потому что знакомство с первой работой всегда представляет собой особый ритуал. Если же вы не имеете представления о том, что вас ждёт, то это, определённо, можно назвать большим риском. Но если не рисковать, то перед тобой не откроется ничего нового.

Кадр из фильма «Голова-ластик

Трошина Олеся