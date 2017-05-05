«В лесах Сибири»: Рецензия Киноафиши

Трутся спиной французы о Земную ось

Чего только ни было на французском кинофестивале La Cinéma français, проходившем в России в национальной сети кинотеатров Синема Парк: и романтическая экшн-комедия Дени Буна («Возьми меня штурмом»), и полу-эротические экстравагантные опусы Виржини Эфира («В постели с Викторией») и Фредерика Бегбедера («Идеаль»), а также душещипательные драмы Франсуа Озона («Франц») и Одри Тоту («Вечность»). Но несмотря на столь громкие имена и многообещающие синопсисы лент, всё-таки приз зрительских симпатий ушёл на первый взгляд невзрачной истории Сэфи Неббу «В лесах Сибири». За два года над этой загадкой сломалось немало голов: откуда свалилось такое счастье на фильм с актёрским составом в полтора землекопа и фактически отсутствующим сюжетом? Однако, как признался сам режиссёр картины в одном из интервью, его целью было внушить зрителю жажду путешествий, а так же идею наслаждения уединением. Так и получается, что душевный рассказ о путешествии француза в сердце России к заледеневшему Байкалу по сути своей является одним большим признанием в любви — к природе и человеку в частности. Сложно поверить на слово, но антропология может быть не только устрашающей научной дисциплиной, но и чертовски очаровательным зрелищем!

Кадр из фильма «В лесах Сибири»

Оригинальное название романа, взятого за основу сценария «В лесах Сибири» носит куда более прозаичный и исчерпывающий характер: «Байкал: 180 дней одиночества». И пускай это не запутанная мелодраматичная философская притча о семье и злом роке в антураже потных простынь и жарких колумбийцев как у Габриэля Гарсиа Маркеса, — здесь-таки наоборот, в противовес минимум персонажей и трескучие холода, — но магия так и норовит прорваться наружу в каждой сцене. Это волшебство девственных российских просторов опьянило сначала Сильвена Тессона, превратив его роман в главный европейский бестселлер, который по иронии так и не перевели на русский язык. Потом под эстетический удар попал и режиссёр ленты Сэфи Неббу («Как человек», «Другой Дюма»), который по эффекту домино зацепил и без того мечтательного актёра Рафаэля Персонаса, сыгравшего главную роль.

Кадр из фильма «В лесах Сибири»

Тедди — уже не молодящийся француз, глава мультимедийного проекта, который устал от бесконечной суеты и решил спрятаться от европейской «мысленной мастурбации», — как по мне, единственное стоящее сравнение Бегбедера за всю его литературную деятельность, — в глубине цивилизации, где прогресс ещё на поступях отморозил себе пятки и приказал долго жить. Фильм начинается с основополагающего и лаконичного монолога: «Я уехал, потому что жизнь душила меня, словно слишком туго застёгнутый ворот рубашки. Я уехал, потому что шум окружающего мира оглушал меня. Я был ошеломлён тем, что мне ни на что не хватало времени. Я захотел жить медленно. Просто. Удивительно. Я хотел, чтобы осталось только самое важное!» И, на самом деле, всё, что дальше происходит с героем похоже на какой-то волшебный сон, который превращает подушку среднестатистического белого воротничка в водяной матрац.

Кадр из фильма «В лесах Сибири»

Тедди выкупает у местного бурята «сибирскую избу на берегу Байкала» за каких-то 80 тысяч деревянных тугриков, и становится свободным Человеком с большой буквы. Никаких дедлайнов, политики, дефолтов, скидок, ньюс-сёрчинга, разговоров у кулера с коллегами ни о чём в обеденный перерыв и бодрящего кофе, в избытке придающего коже утончённый оттенок больного, поражённого циррозом печени. Зато есть снег, который можно растопить для заваривания чая; лёд, на котором можно покататься на пузе, прямо как в рекламе Макдонналдс’а; бревенчатый домишко, который нужно содержать и топить, чтобы не превратиться в мясной леденец, и сибирские мишки, один из которых однажды решит полакомиться протагонистом. В качестве бонуса Тедди выпадает на колесе фортуны знакомство с носителем истинной русской ментальности — беглым зеком Сашей, которого блестяще сыграл наш соотечественник Евгений Сидихин («Мама не горюй», «Ленинград»). Именно он спасёт «маленького француза», из последних сил старающегося противостоять безжалостному сибирскому бурану, — пожалуй, самой сильной инстанции противоборствующих природных сил. И если для иностранца Сибирь представляется неким обрядом инициации, так называемым путём Духа, то для второго — это выживание, постоянное граничащее с ощущением смерти. Однако оба этих индивида, абсолютно отличающихся по натуре, должны прийти к одному очень важному заключению, откликающимся Ницшианским девизом: «Человек — это то, что надо преодолеть».

Кадр из фильма «В лесах Сибири»

Тем не менее, «В лесах Сибири» сложно назвать философским фильмом или визуальной притчей. Он также однозначно не понравится любителям блокбастеров или закрученных драм. Даже аудитория фильмов-катастроф с пресловутыми «выживальщиками» брезгливо поморщит нос. А искатели глубоководных смыслов с успехом смогут только поломать свои киноведческие батискафы о кафельное дно философского лягушатника. Но откровение Сэфи Неббу, найденного в лесах Сибири, прекрасно поймут люди, стремящиеся прислушаться в первую очередь к себе и задавать краеугольные вопросы о смысле человеческого существования. Наивно и смешно, не правда ли? Примерно так же в начале фильма прижимистый бурят с усмешкой кидает, как ему кажется, ополоумевшему французу, променявшему Европу на глухомань, ироничную фразу: «Это отличное место для самоубийства!» Для Тедди её так и не перевели на французский, хотя если бы он понял, то обязательно бы вспомнил: и офисный кулер, и разговоры ни о чём, и бодрящий кофе, в избытке придающий коже утончённый оттенок больного, поражённого циррозом печени.

Евгений Антипин

Расписание и покупка билетов на фильм «В лесах Сибири»: https://www.kinoafisha.info/movies/8327999/