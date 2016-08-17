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Киноафиша Рецензии «Его дочь»: Рецензия Киноафиши

«Его дочь»: Рецензия Киноафиши

17 августа 2016 00:00
«Его дочь»: Рецензия Киноафиши
Без суеты

На нынешнем фестивале «Окно в Европу» безоговорочную победу одержало независимое кино. Автобиогафичная «Его дочь» Татьяны Эверстовой – картина, взявшая гран-при и два специальных награды, – отличный тому пример.

Кадр из фильма «Его дочь»
Кадр из фильма «Его дочь»

Снятый на родном языке фильм о детстве режиссера, проведенном в маленьком якутском поселке, разительно отличается от всего того, что мы привыкли видеть на экранах. Иной темпоритм, медленный и плавный – именно с его помощью рассказывается о размеренных деревенских буднях среди степей, дорог и озер. И в центре этого – девочка Таня (роль исполнила Света Портнягина), живущая с бабушкой и дедушкой. Вопросы, которые она задает окружающей реальности, когда впервые сталкивается с тем, что не может понять – и есть ткань фильма. Большой частью истории являются взаимоотношения героини с духом отца, который умер еще до ее рождения. Девочка верит, что находится под его покровительством: «Когда мир меня не понимал, я всегда убегала к отцу». Трогательная, слитая с народными якутскими поверьями линия очень важна – это стержень героини, определивший ее характер и цельность.

Кадр из фильма «Его дочь»
Кадр из фильма «Его дочь»

Почти медитативная неторопливость повествования делает это личностное высказывание очень искренним. Здесь нет лихорадочного стремления убедить: фильму это и не нужно, он полон достоинства. Достоинство – в рассказах о своей семье, немногочисленных соседях, простых занятиях – выпасе скота, сенокосе, сборе земляники. Отсюда – самобытная и очаровательная наивность героев в их отрыве от благ большой цивилизации. Так, эпизод, когда в семье впервые появляется телевизор, к которому отнеслись с недоверием и опаской, пожалуй, говорит о многом и отсылает к чему-то светлому, но безвозвратно нами утраченному.

Кадр из фильма «Его дочь»
Кадр из фильма «Его дочь»

Действие же сконцентрировано на том, чтобы «схватить» и продлить этот момент настоящего – момент, нераздельный с традициями и верой. Поэтому-то герои – люди и животные – и невероятная якутская природа так здесь органичны, сложены в одну прекрасную картинку.

Неизвестно, какая прокатная судьба ждет «Его дочь», но, возможно, и у широкого зрителя появится шанс увидеть этот иной по содержанию подход к кино. В конце концов, темы, в нем поднятые, могут быть близки каждому.

Александра Подольникова

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