«Метаморфозис»: Рецензия Киноафиши

Опустошающая жестокость

Тяжёлая драма о человеке, замученном собственными близкими, на поверку оказавшимися бесконечно далекими – новый фильм Сергея Тамраева и Любови Львовой.

25-летний пианист Алексей (Егор Корешков) талантлив и целиком и полностью зависим от своей семьи – матери и концертного директора Влада, которые заранее распланировали всю его жизнь. Жизнь – это репетиции и концерты и больше ничего. Деньги музыканта не волнуют – зато, как оказывается, очень волнуют окружающих. На выступлении в одном из богатых домов он знакомится с 11-летней Сашей, дочерью хозяина, таким же одиноким ребенком, как, по сути, и он сам. Эта трогательная дружба не встречает понимания и становится спусковым крючком трагической истории.

Кадр из фильма «Метаморфозис»

Действие происходит среди идиллических туманов, дач и садов – практически сцены из усадебной жизни позапрошлого века. Но в эту по-набоковски грустно-красивую картинку закрадывается нечто бунински мрачное. Кажущееся благополучие сбрасывает маску – и выясняется, что окружающий мир болен.

Кадр из фильма «Метаморфозис»

Мать героя (Юлия Ауг), очень кстати напоминающая одновременно жестокую помещицу и оперную диву с инфернальной бледностью, оказывается чудовищем. Процесс узнавания этой героини растянут на добрые три четверти фильма – и к моменту, когда она ночью является к Алексею в спальню, у зрителя отпадают последние сомнения. Эта во многом фрейдистская сцена – как бы своеобразный маркер того, что трещина уже пошла. Итак, мир продолжает гнить. После насильственной разлуки с Сашей (юная Василиса Бернаскони держалась в роли вполне достойно) – еще один удар: не спросив сына, мать увольняет директора. Сыгравший его Евгений Ткачук с со своей дикой энергетикой на этот раз воплотился в ловкого приспособленца, абсолютно «своего» в богемной тусовке. Тусовка, как водится, не чуждается наркотиков, развратного досуга и культа золотого тельца.

Кадр из фильма «Метаморфозис»

Музыкант этому моменту начинает сознавать, что и сам является для остальных не более чем дорогим товаром, невольно втянутым в чужие игры. При этом внутренне он все равно остается в стороне от всего. Роли уязвимых тонко чувствующих невротиков для Егора Корешкова не новы, но этот образ как бы освящен искусством и остается светлым, даже когда Алексей проходит через страдания и его психика пошатывается. Нельзя сказать, что актер смог в совершенстве это передать, но его Алексей вышел вполне целостным.

Кадр из фильма «Метаморфозис»

Истории присущ сильный градус жестокости – она на виду, обнажена, ее не стесняются, а мощность сравнима с лихорадочностью, с какой герои прожили свою экранную жизнь в «Зимнем пути». Физическое и моральное насилие, с одной стороны, неимоверно давит, но с другой, не вызывает вопроса: а зачем это нужно. Поэтому, к примеру, сцена убийства персонажем Ткачука «большого человека» в интимной обстановке ванной, хотя и не имеет прямого отношения к Алексею, много говорит о действительности, которая спрессовывается вокруг героя Корешкова.

Интересно, что визуальная близость к былым временам, провоцирует еще одну иллюзию – кажется, что уход Алексея романтичен. Жизнь и, в особенности, гибель человека искусства как нельзя лучше ложится на подобную тему, но только в «Метаморфозисе» уходит он отнюдь не в романтических традициях. Из него целенаправленно выжали все соки, лишили сил – и вот осталась лишь картинка: клубящийся на реке туман и плот, котором распростерт герой. Сам зритель тоже испытает опустошение – и это вполне закономерно.

Александра Подольникова