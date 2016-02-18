«Мой король»: Рецензия Киноафиши

Искусство любить

Если в режиссёрское кресло садится женщина, да ещё и француженка, то вам точно не избежать попадания в бушующие волны океана страстей. После триумфальной картины «Полисс», представленной в Каннах в 2011 году, Майвенн Ле Беско снимает чувственную и эмоционально насыщенную историю любви. Повествование в фильме плавно перетекает из настоящего в прошлое, раскрывая ключевые моменты отношений двух людей длиной в целую декаду. Когда-то Тони и Джорджио охватило молниеносное влечение друг к другу, но одних лишь чувств оказалось недостаточно для поддержания нерушимого союза. Получив серьёзную травму, героиня вынуждена провести 6 недель в санатории. И пока её нога медленно восстанавливается, она вспоминает прошлое, преисполненное как взлётами, так и падениями.

Лента «Мой король» – это исцеляющий поток жизненной энергии, склеенный из кусочков воспоминаний. Как отмечают сами герои, их отношения походят на кардиограмму, нежели на прямую линию. Эта метафора достигает и восприятия зрителей, которых экранные перипетии сначала захлёстывают потоком беспрецедентного юмора, а потом плавно спускают на землю переходящим в трагедию драматизмом. Но это только прибавляет фильму остроты. Искусно выстроенное повествование удерживает одинаковый интерес и к прошлому, и к настоящему. По мере того как мысли героини продираются сквозь самые болезненные моменты из жизни, она начинает физически и ментально крепнуть, и подходит всё ближе к исцелению и очищению, благодаря принятию. Путь вперёд, когда что-то или кто-то постоянно тянет тебя назад, является центральным аспектом всей картины. Это становится двигающей силой сюжета с самого начала, когда врач просит героиню задуматься, почему её травма случилась именно сейчас.

Лучше всего Майвенн обрисовывает силуэты мужчины и женщины. Она ловко манипулирует человеческими эмоциями, вкладывая в них всю суть каждого пола. Мы видим животное начало в персонаже Касселя, а также его невозмутимость и стойкость к взрывной природе женщины. А в героине Берко отражены все те свойственные барышням перепады настроения, от спокойствия к взрывным истерикам и обратно. Редко в персонажей так успешно вкладываются уникальные черты, в которых, однако, каждый сможет рассмотреть самого себя. А столь яркую, откровенную и не выливающуюся в клише любовную историю рассказать удаётся далеко не каждому. Сквозь весь фильм проходит мысль, которая отлично отражена в словах Эриха Фромма: «Проблема существования может быть разрешена каждым человеком только внутри самого себя, а не при помощи посредника». Посредником здесь выступает именно любовь, и это пытается осознать Тони, обращая взор вовнутрь, чтобы обрести душевное равновесие.

Актёрская игра преисполнена необыкновенным шармом и очаровывает моментально. Харизму и обаяние Венсана Касселя оспорить может только слепой. Эмманюэль Берко при этом не опускается до уровня его тени, а в какие-то моменты даже превосходит партнёра в эмоциональном плане и постоянно перескакивает из одного состояния в другое. Сложно не отметить Луи Гарреля, на язвительные реплики которого приходится добрая половина шуток. Столь блестящее перевоплощение актёров и пережитые практически каждым человеком ситуации помогают ощутить всю полноту эмоций от просмотра и поставить себя на место героев. Именно это делает картину такой реальной и близкой по духу любому смотрящему.

Трошина Олеся