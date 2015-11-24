«Тайна в их глазах»: Рецензия Киноафиши

Хроническое тайноглазие

В поисках проверенных рецептов по сравнительно честному отъему денег у граждан, Голливуд окончательно становится коллективным королем ремейков. Весь вопрос только в том, до какой степени будет переделан импортный (или американский, но n-дцатилетней давности) оригинал. Некоторые картины, вроде «Психо(за)» или «Впусти меня», вообще переснимаются почти покадрово, однако в большинстве случаев все-таки добавляется щепотка обновленных реалий. Аргентинский фильм Хуана Хосе Кампанельи «Тайна в их глазах» (в российском прокате он стал «Тайной в его глазах»), снятый в 2009-м по мотивам романа Эдуардо Сачери «Вопрос в их глазах» и в 2010-м удостоившийся «Оскара» за лучшую иноязычную картину, был практически обречен на воспроизведение силами американских умельцев экрана. Впрочем, идея свести Джулию Робертс и Николь Кидман в одном кадре, точнее – в целой прорве кадров, настолько эффектна сама по себе, что создатели ремейка могли с таким же успехом экранизировать не то что аргентинский роман и сценарий, а и автобусный билет: зритель все равно пошел бы на эстетический нерест в мультиплексы.

Адаптировать южноамериканский первоисточник и режиссировать получившееся взялся Билли Рэй, соавтор целого ряда отличных сценариев («Цвет ночи» Ричарда Раша, «Стрелок» Теда Котчеффа, «Война Харта» Грегори Хоблита, «Охотник на убийц» Илайаса Мериджа, «Иллюзия полета» Роберта Швентке, «Большая игра» Кевина Макдональда, «Капитан Филлипс» Пола Гринграсса, первые «Голодные игры», наконец) и постановщик двух чрезвычайно качественных картин: блестящей сатирической реконструкции мира политжурналистики «Афера Стивена Гласса» и компетентного шпионского триллера «Измена». Однако с тайнами и глазами Билли Рэй явно дал маху, старательно воспроизведя дурашливо-мелодраматичный стиль оригинала, даром что Кампанелья был одним из исполнительных продюсеров ремейка и, надо полагать, тщательно следил за строгим следованием духу своего детища. А при подобной методологии каков исходник, таков и приход.

Разумеется, Рэй перенес действие поближе, даже совсем вплотную, к съемочному павильону и к американскому зрителю. Если события оригинальной картины разворачиваются в Буэнос-Айресе образца 1974 и 1999 годов, то ремейк повествует о Лос-Анджелесе 2002-го и 2015-го; съемки, собственно, проходили там же, в Лос-Анджелесе. Аргентинские судебные следователи перевоплотились в отдел по борьбе с терроризмом, созданный после 11 сентября и состоящий из манхэттенских фэбээровцев и филадельфийских убойщиков, а перонисты – в высокопоставленных чинов штатовских спецслужб. Произошли и еще кое-какие сюжетные перестановки: например, один из главных героев стал героиней, расчистив место для Джулии Робертс, – но это уж как водится в таких случаях.

И в оригинале, и в ремейке по-настоящему сильны лишь последние десять минут. На протяжении остального времени персонажи влюбляются и шутят («Простатит? Импотенция? Это горячая линия. Чем могу помочь?» – с такими словами берут трубку в отделе по борьбе с терроризмом), а в перерывах делают невозможные страдальческие глаза, призванные продемонстрировать, что перед нами – смерть какая трагическая история, хоть и замешенная на мелодраме с прибаутками. Справедливости ради следует сказать, что Билли Рэй все-таки не опускается до такого совсем уж неотвязного сюсюканья и поддавков со зрителем, в которые играл оскароносец Хуан Хосе Кампанелья, – кинематографический вкус не просадишь за один присест в режиссерское кресло.

Сергей Терновский