«Похороните меня за плинтусом»: Рецензия Киноафиши

Судьба повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» в известной мере схожа с судьбой романа Януша Вишневского «Одиночество в Сети», хотя ни по форме, ни по содержанию между двумя этими текстами нет совершенно ничего общего. Литературный успех пришпоривает перенос обоих произведений почти одновременно и на театральные подмостки, и на кинопленку, равно как и наоборот, и все это – на единой мощной волне популярности. Что же, однако, вышло «из-под камеры» Сергея Снежкина, энергично откликнувшегося на запрос эпохи?

Пока сам Павел Санаев усидчиво копирует в своих фильмах стандарты то голливудского триллера, то голливудского же экшен (правда, с неизбывным привкусом российской самодеятельности), Снежкин переносит на экран описанное Санаевым густейшее месиво позднесоветского «застойно-коммунального» быта: несмотря на то что действие происходит в отдельной квартире, дух «коммунальности» отечественного образца плотно висит в воздухе. Вначале кажется, что тут задействован крайний реализм, прямо даже натурализм, и что режиссер – этакий Эмиль Золя, взявший след разложившегося советского общества. Однако очень быстро понимаешь: за облупившимся реалистическим фасадом – абсурд и гротеск, а все действо странно движется куда-то в направлении Беккета и Ионеско. Светлана Крючкова (чья Бабушка – скорее демон из преисподней, нежели человек), конечно, не переигрывает, – все-таки она профессионал высокого класса, да и Снежкин режиссер жесткий и цепкий, – но играет в модальности «как если бы», с саркастическим прищуром, что ли. Вне зависимости от того, насколько автобиографичен санаевский текст, сгущение ужаса и сарказма здесь значительно превышает возможности обычной человеческой реальности. В течение первых же десяти (!) минут восьмилетний главный герой назван «уродиком», «придурком», «идиотом», «дерьмом неблагодарным», «сморчком занюханным», «гнидой», «дохлятиной» и «подлецом малолетним»; разумеется, дальше выясняется, что он также «свинья квелая», «сволочь гнилая», «подонок», «змееныш» и т. д. и т. п. Заботливая Бабушка, вся в кровоподтеках от истерического расцарапывания собственного лица, объясняется с внучком исключительно фразами вроде: «Твоя мамочка, чума бубонная, если и придет, то только на твою могилку», не забывая при этом упомянуть, отчего в венах заводятся черви. Внук Саша – как нормальный ребенок – все это усваивает и терпеливо рассказывает доктору-гомеопату, что «в школе полно бациллоносителей и уродов, которые ходят туда, чтобы заражать друг друга», усердно перечисляет вымышленные для него Бабушкой болезни и завершает автоописание неоспоримым тезисом: «Расплачиваюсь за грехи своей матери – потаскухи».

Впрочем, с каждым кадром градус происходящего резко повышается: Бабушка и мальчик Саша уже пытливо размышляют, можно ли ставить крестик на могилке замученного мышонка (ведь мышонок-то некрещеный), а бабушкин зять, он же Сашин отчим, мочится на промерзший багажник их авто, размахивая нелепыми варежками на резиночках. Все это прочувствованно подается под едко-трагическим соусом убитого детства, непреодолимых обстоятельств и т. п. Дело тут, разумеется, не в том, будто в жизни не было или не могло быть подобных персонажей, подобных слов и подобных событий, – в жизни, как известно, бывает все. Дело – в интонации. Обреченная и невозмутимая отстраненность, характеризующая язык санаевской повести, у Снежкина превратилась в яростный, истерический надрыв, требующий скорого и неотложного сострадания к персонажам. Но персонажи, причем все, столь гротескны, что сострадать им решительно невозможно. С другой стороны, обилие реалистических бытовых деталей, взятых с наиболее «чернушной» своей стороны, никак не дает воспринять фильм в качестве драмы абсурда. Одним словом, куда ни кинь – везде клин(ика).

Между тем внутри данного произведения сами собою выстраиваются некие связи, вряд ли даже запланированные. Вскоре после того, как Бабушка учит Дедушку методике записи на прием к медицинскому светилу: «Хоть жопу его еврейскую целуй, но чтоб он нас принял на этой неделе!», Сашина мама узнаёт, что (якобы) диагностированный у Саши муковисцидоз грозит «выпадением прямой кишки». «Целование еврейской жопы» – весьма неожиданно, но интересно – рифмуется с вышеуказанным последствием муковисцидоза, равно как и с постановкой клизмы, так что драма из жизни «богемы» (герои-то сплошь артисты да художники) приобретает незабываемый проктологический фон. Собственно, если бы создатели фильма не играли в сентиментальное трагедничанье, намеренно едва прикрытое шутовской маской, опус можно было бы прямо так и назвать – «Выпадение прямой кишки». Конечно, это не слишком соответствовало бы мифу об умученном отроке, зато прекрасно передало бы аромат получившегося кинополотна.

Vlad Dracula