«Меня зовут не Джонни»: Рецензия Киноафиши

Главный герой фильма – Жуан Гильерме Эстрелья по прозвищу Джонни – фигура в Бразилии уже почти легендарная. Выдвинувшись в начале 90-х в число крупнейших наркодилеров Рио-де-Жанейро, обеспечивавших город столь необходимым топливом для мозга и сердца, как марихуана и кокаин, Эстрелья так и не сколотил никакого состояния и не создал сколько-нибудь значительной бизнес-структуры, потому что тратил все трудовые сбережения на вечеринки для клиентов, развлечения с друзьями и путешествия. По выходе из тюрьмы, в которую его буквально за руку привели вышеупомянутые марихуана и кокаин, Жуан Гильерме Эстрелья стал преуспевающим музыкальным продюсером и теперь точно так же радует неунывающих бразильцев музыкальным продуктом, как когда-то радовал их продуктами подпольного химического синтеза.

Мауро Лима, снявший двухчасовую сагу о беззаветной любви Жуана Гильерме и марихуаны (тоже, если вдуматься, красивое латиноамериканское имя), воспринял сюжет с изрядной долей юмора. Первый же философский тезис, до которого дошли своим умом юный Эстрелья и его друзья, гласит: Бог создал школу на седьмой день, а на восьмой – пляж и травку (разумеется, не ту, что растет на газонах неподалеку от пляжа). Через совсем небольшой промежуток времени сообразительный паренек начнет реализовывать созданное на восьмой день творения, дабы никто не остался во тьме неведения и непотребления, – используя выражение сценаристов, перейдет из команды покупателей в команду продавцов. Сам Жуан Гильерме при этом выкуривает и внюхивает столько, что камера то и дело плывет по весьма замысловатым траекториям, как если бы и она за компанию втянула внутрь пару-тройку аппетитных дорожек…

Вообще, если судить по фильму «Меня зовут не Джонни», бразильский наркобизнес представляет собою зрелище в основном празднично-феерическое. Поставщиком главного героя оказывается старушка класса «божий одуванчик», использующая кодовое слово «амброзия» в процессе приемки-передачи товара, а избранница сердца главного героя занимается тем, что корректирует астральные поля перезрелым барышням, которых бросают мужья ради восьми чихуахуа и прочих мирских соблазнов в том же роде. В сущности, картина Мауро Лимы, несмотря на кое-какие вкрапления драматизма/трагизма, – это своеобразный гимн блаженной обкуренной лени, вальяжно обволакивающей кадр за кадром под девизом: «Я ничем не занимаюсь. Но в этом я очень даже хорош»…

Vlad Dracula