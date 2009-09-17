«Невеста любой ценой»: Рецензия Киноафиши

Бойцы маркетингового фронта из «Централ Партнершип» начали рекламировать «Невесту любой ценой» загодя, основательно, причем не только путем развешивания соответствующих картонок. В предыдущем продюсерском творении Дишдишяна и компании – вышедшем в прокат чуть раньше опусе Александра Черных с характерным названием «М+Ж» – с приличествующим случаю конферансом была отрекомендована песенка из «Невесты…». Заостренная, нервическая физиономия Павла Воли превентивно украсила стенды кинотеатров – в надежде, что толпы поклонников Comedy Club ринутся в атаку на кассовые окошки, сметая на своем пути случайных прохожих, уборщиц и билетерш. Сложно сказать, насколько оправдается финансовый расчет авторов этого незабвенного произведения, но полку «самых лучших фильмов» определенно прибыло.

Вообще, если «Невеста любой ценой» и может быть кому-нибудь чем-нибудь интересна, то только профессиональным психологам, занимающимся проблемами умственного отставания. Когда Павел Воля, играющий, похоже, самого себя, опускает в кофе пластмассового утенка с криками: «О! о! Я не хочу в кофе!», это уже диагноз. Разумеется, одним только танцем маленьких утят дело не ограничивается: наш потенциальный вице-президент фирмы, занимающейся кошачьими туалетами, явно претендует на лавры Бруно, когда в течение довольно долгого реального времени пытается изобразить за стеклом виртуальный минет. Впрочем, превзойти Сашу Барона Коэна на его собственном поле звезде «Невесты любой ценой» навряд ли удалось: слишком уж неврастенически ведет себя перед камерой друг Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, да и актерские способности у товарища явно на нуле.

С другой стороны, мера Волиного таланта вполне гармонирует с мерой таланта Дмитрия Грачева (ранее, правда, снимавшего документальное кино про жизнь на свалке, про женскую жестокость и про Чернобыль) и Юрия Патренина, соответственно режиссера и сценариста данного действа. Опус смонтирован как нечто среднее между клипом и компьютерной игрой, диалоги же состоят исключительно из фраз вроде «Вася, а у тебя виагра есть?», «Папа – в попе», «Смотри сам не обоссысь, мальчик!» и «Большие сиськи должны быть. Что вы все как дети?». Единственное, что занимает создателей нового русского кинематографического шедевра, – это «третий размер груди, стремящийся к четвертому». Хотя, возможно, лучше уж стремиться к четвертому размеру, чем вовсе ни к чему не стремиться…

Тем не менее примерно в середине этого праздника жизни возникает один любопытный мотив. Легализовавшийся в деловом мире «бригадир александровских» (с пальцами, на которых татуировано имя «Вова») – в исполнении Виталия Хаева, аккуратно скопировавшего мимику и жестикуляцию с собственной же роли в «Изображая жертву», – вдохновенно пытает французских бизнесменов при помощи утюга, пилы и прочих средств стимулирования частного предпринимательства. Однако сцена эта – не просто комический ход, а пародийный «ремейк» аналогичного эпизода в «Линии жизни» Павла Лунгина, пытавшегося таким способом метафорически (и физически) представить Россию 90-х. То-то режиссеру «Острова» и «Царя» будет радость…

Vlad Dracula