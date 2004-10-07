«Открытое море»: Рецензия Киноафиши

Как гласит вступительная ремарка, фильм «Открытое море» основан на реальных событиях. Конечно, тот, кто посмотрит эту картину, в финале поймет, что «гарантированная документальность» относится примерно к первой трети, а все остальное – чистой воды режиссерская реконструкция, очень, впрочем, смахивающая на правду. Но дело, разумеется, не в этом, потому что даже самая бесхитростная фотосъемка придумывает свой объект в не меньшей степени, чем, например, театр абсурда – свой. Дело в том, что ссылка на «реальность событий» дает автору своеобразную индульгенцию на совершение чего угодно без риска быть обвиненным в фантазерстве. Между прочим, «Пророчества человека-мотылька» (и даже в некоторой степени «Техасская резня бензопилой») тоже были основаны на реальных событиях, хоть в это и трудно поверить. Короче говоря, каким бы «документальным» ни притворялось «Открытое море», это чистейшей воды (кстати, забавный каламбур) «авторское» художественное кино, просто решенное очень скупыми и простыми средствами. Сюжет фильма также предельно прост. Супружеская пара наконец вырывается в отпуск и отправляется на Багамы, где всех желающих ждут подводные развлечения. В результате некоторой неразберихи на дайверском катере супругов забывают в открытом море: катер уплывает навеки, а главные герои остаются в компании друг друга на бескрайней водной поверхности. Всё. Это исчерпывающее описание сюжета. Добавить можно только одну деталь: постепенно вокруг Дэниела и Сьюзен (так зовут персонажей) собираются разнообразные морепродукты и начинают пробовать их на вкус – вначале это медузы, потом какие-то маленькие рыбки, постепенно размер рыбок увеличивается, и вскоре двух невесть куда уносимых течением незадачливых дайверов начинает эскортировать целая бригада акул, так что «Открытое море» вполне можно было бы назвать по примеру грядущего мультика «Акульей историей» или, если следовать дурацкому названию последнего опуса в российском прокате, «Подводной братвой». Многие восприняли «Открытое море» как стилизованный под «документ» триллер, своего рода морской вариант «Ведьмы из Блэр». New York Daily News, например, характеризует Open Water кратко и емко: «Абсолютный страх!»; Entertainment Weekly на ту же тему: «Потрясающе! Захватывающе! Вызывает состояние первобытного страха». Однако «Открытое море», кажется, вовсе никакой не триллер, потому как специфического для данного жанра саспенса там практически нет. Понятно, что крайне сложно создать саспенс из двух людей, весь фильм бултыхающихся в воде и лишь изредка подталкиваемых акульими носами, но это, по всей видимости, и не входило в задачу Криса Кентиса, режиссера, сценариста, оператора и монтажера. Ужас, настигающий героев в открытом море, – не предметный страх перед чем-то (хотя это тоже, конечно, есть), а безнадежное отчаяние одиночества, постепенно переходящего в смерть. «Открытое море» – достаточно откровенно выраженная социальная драма, снятая во многом в духе «Догмы-95», о людях, которых бросили и забыли: недаром сцены бесконечного океанского дрейфа героев перемежаются кадрами с багамскими увеселениями и инструкторами по дайвингу, которые только через день обнаружат вещи пропавших людей. На поиски будут брошены катера и вертолеты, но это уже будет совершенно излишним: бесстрастный, но оттого еще более пронзительный мрачный финал лишь подчеркнет тщетность любых человеческих усилий. Кстати, финал окажется довольно неожиданным, несмотря на то что он очень логично воспоследует за всем предшествующим действием (вернее, бездействием) и никаких сюжетных переворотов в духе Найта Шьямалана не будет. В любом случае, как бы ни было обыденно начало и физиологична середина, финал «Открытого моря» прекрасен. Однако, пожалуй, гораздо большее удовольствие, нежели просмотр фильма, может доставить созерцание российского рекламного плаката к нему. На плакате двое несчастных сняты на фоне акульего плавника, по кадру пущены разные устрашающие надписи, включая и цитированные выше высказывания New York Daily News и Entertainment Weekly, а внизу говорится: все посмотревшие фильм могут принять участие в SMS-игре «Акулы» (!); в качестве призов обещано снаряжение для дайвинга (!!), а главный приз – неделя отдыха на Красном море (!!!) (интересно, почему не на Багамах? Впрочем, учитывая последние взрывы в Египте, Красное море – не менее экстремальное место для водных процедур). Предлагаю еще более привлекательный вариант – реалити-шоу: в один и тот же водоем запускается некоторое количество людей и некоторое количество акул, которые некоторое количество времени там сосуществуют. В конце объявляются победители, например: «Победителями шоу стали акула Петя и акула Маша: они съели больше всего участников в прямом эфире и теперь могут построить свою любовь в большом и уютном бассейне, который они получают в подарок от нашего телеканала». Отчисления по авторским правам на данную идею прошу высылать через сайт kinoafisha.spb.ru Алина Воронцова