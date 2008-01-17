«Шепот»: Рецензия Киноафиши

Некий мальчик-приемыш попадает в богатую семью, после чего у семьи и окружающих начинаются неприятности: няня против воли кончает самоубийством, людей пронзают падающие с крыш острые предметы, некоторые уходят под лед, за иными гонятся волки, и все происходит под неусыпным надзором черных воронов. Зачем это он пересказывает подробности фильмов «Омен», спросите вы? Вовсе нет: это я пересказываю подробности фильма «Шепот». Впрочем, создатели данного опуса явно не один раз пересмотрели по крайней мере первые две части знаменитого киноцикла о мальчике-Антихристе, иначе не копировали бы с таким тщанием целые мизансцены, посвященные, например, разделению героев на желающих уничтожить источник зла и желающих, наоборот, этот источник спасти и сохранить.

Разумеется, кое-какие различия – помимо чисто фабульных – у «Омена» и «Шепота» все же есть. Восьмилетний отрок в Whisper – безымянный демон (именующий себя то просто ангелом, то падшим ангелом, в зависимости от обстоятельств), который пришел в мир не ради организации глобального катаклизма, но с более «философической» целью: найти самых разуверившихся и отчаявшихся и подтолкнуть их к решающему акту индивидуальной мести. Именно поэтому третьестепенные персонажи, не имеющие никакого отношения к основной интриге, зверски убивают в кадре своих приятелей, друзей и возлюбленных, и именно это заставляет мириться с рыхлым сюжетом о похищении юного демона группой больных, слабых и незадачливых киднепперов, которые либо диабетики, либо сердечники, либо пылают трогательной любовью к детям, явно не сообразной с ситуацией.

К сожалению, метафизическая идея фильма почти совершенно заслоняется и затмевается в сознании его авторов желанием во что бы то ни стало напугать зрителя, вследствие чего картина переполнена действительно страшноватыми, но при этом чисто рефлекторными эффектами. Конечно, Стюарт Хендлер в преподании ужаса не доходит до того архетипического и при этом абсолютно механистического физиологизма, которым бессмысленно, зато беспроигрышно устрашают мастера дальневосточного хоррора: вкрадчивые голоса, внушающие гибельные мысли, возникающие из пучин воображения черные волки с горящими глазами и прочие инфернальные фокусы воздействуют не только на спинной мозг и на пятки, в коих прячется зрительское сердце. Некий высший смысл здесь, повторяю, как бы присутствует. Тем не менее, раз уж создателями Whisper заявлена столь благая цель – явить демонический визит, долженствующий умножить человеческое отчаяние и в конце переполнить его чашу, – визуальные и сценарные средства для достижения означенной цели должны были оказаться более интеллектуальными, что ли. И хотя время от времени почти замирающая камера панорамирует пустынное место действия с высоты птичьего полета, словно бы обнажая истинную перспективу происходящего, страсть авторов фильма к банальным трюкам и простым решениям заставляет их идти по проторенной дорожке, ведущей прямиком в ад. В специальный ад для кинематографистов, согрешивших против прекрасного и в этом своем грехе злостно упорствующих.

Vlad Dracula