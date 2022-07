«Восход тьмы»: Рецензия Киноафиши

Пышное цветение детского фэнтези все никак не может пойти на убыль, несмотря на то что экраны заполняются картинами, между которыми можно устраивать социалистическое соревнование на звание самой вторичной и недееспособной сказки. Однако «Восход Тьмы» выделяется даже на фоне многочисленных жизнеописаний эльфов, гномов, львов, волшебных шкафов и прочих хроников Нарнии. Базовой моделью для этого удивительного произведения его авторы умудрились сделать принцип призового бонуса, на котором основываются множественные рекламные кампании – начиная от телевизионных игрищ и заканчивая акциями сетевых супермаркетов (ну, что-нибудь вроде «собери 100 водочных этикеток – и получи в подарок цирроз и панкреатит»). Главный герой фильма, узнав, что он – цитирую – «седьмой сын седьмого сына» (что означает эта седьмая печать на киселе, создатели «Восхода Тьмы» сколько-нибудь внятно разъяснить не в состоянии), одновременно с вышеупомянутым знанием получает и ответственное задание от неких Древних, маскирующихся преимущественно под возбудителей и переносчиков рождественских елок. Задание состоит в том, чтобы найти шесть магических знаков, которые помогут затолкать Тьму обратно в то место, откуда она регулярно норовит черными нарисованными на компьютере клубами выползти на свет и этот Свет погасить. Бонусом в данном случае выступает не только спасение мира (спасать мир даже Брюс Уиллис запросто умеет, таким фокусом теперь никого не удивишь), но и обретение себя, поскольку шестым – невещественным – знаком оказывается в итоге сам главный герой.

Конечно, диалектика Света и Тьмы в The Seeker: The Dark is Rising сконструирована плоско и примитивно. По крайней мере, это нагромождение банальностей и фантазмов не идет ни в какое сравнение, например, с космогонией в «Легенде» Ридли Скотта, основанной на сценарии Уильяма Хьортсберга, по чьему роману «Падающий Ангел» Алан Паркер поставил знаменитое «Сердце Ангела». Если Скотт с Хьортсбергом выстраивают метафизику двух осевых энергий мира, то авторы «Восхода Тьмы» преподносят лишь набор трюков, осложненных путешествиями во времени и тому подобными нелепицами. Все новаторство создателей The Seeker: The Dark is Rising заключается в том, что персонажей «Горца» они поместили в контекст стивен-кинговской «Бури столетия», обвесили деревья и утыкали воздух стаями компьютерных черных воронов и снабдили диалоги таким количеством прописных моралите, что в сценаристе Джоне Ходже, адаптировавшем роман Сьюзан Купер, решительно невозможно опознать автора Trainspotting. Правда, режиссер «Восхода Тьмы» Дэвид Каннингем и оператор Джоэл Рэнсом сделали всё возможное и невозможное, чтобы вдохнуть в этот унылый рекламный ролик Добра хоть какую-то жизнь: камера, вдохновенно отдающаяся Каннингему с Рэнсомом, принимает самые изысканные позы, порождая непрерывную цепь изощреннейших ракурсов, наполненных экспрессией и движительной мощью. Однако этого, безусловно, мало – нужен еще и продуманный, не чуждый внутренней логики сюжет, вместо которого в данном случае видны лишь общие места, натяжки и нестыковки.

Vlad Dracula