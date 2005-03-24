«Бугимен»: Рецензия Киноафиши

«Ты боялся чуланов, но я сказала, что чуланы – это ерунда: надо бояться того, кто прячется под кроватью». (Цитата из фильма) Бугимен – это такой, с позволения сказать, трансцендентальный субъект, который водится в чуланах и стенных шкафах. По ночам он промышляет маленькими детьми, но не брезгует и их папашами, и даже не только по ночам; говоря кратко, он в любое время суток утаскивает всех подряд в стенные шкафы и что-то такое там с ними делает, чего авторы фильма показывать не хотят. Или не могут. Или, вернее всего, просто не умеют. Впрочем, нельзя сказать, что Бугимен ограничивается одними шкафами да чуланами: белокурую девицу главного героя, например, он экспортирует в прекрасное далёко через дырку ванны, что свидетельствует о давнем детском увлечении авторов этого кино мультсериалом «Том и Джерри». Вообще, сюжет «Бугимена» если и отличается чем-нибудь от сюжетов упомянутого сериала, так только тем, что не смешно; не в том смысле, что страшно, хотя чисто рефлекторно несколько раз все-таки вздрагиваешь, а в том, что судьбы героев как-то совершенно не волнуют. В детстве папа радикально напугал мальчика Тима Бугименом, а когда – с маминой подачи – спохватился, стал активно внушать отроку мысль о несуществовании данного персонажа, причем внушать весьма интересным способом: заперев сына в темном чулане, родитель, демонстрируя зрителям волосатые подмышки, со стороны коридора ласково уверял, что бояться решительно нечего. В конце концов в одну прекрасную ночь он доуверялся до того, что пришел настоящий Бугимен и забрал папу с собой. Больше его никто не видел. Папу то есть. Зато Бугимена стали видеть постоянно, и больше всех Тим, который вырос и стал привлекательным (насколько это возможно в данных обстоятельствах) молодым параноиком. Собственно, его паранойе весь фильм и посвящен. Несмотря на то что сценарий писали трое полубезвестных гениев пера (можно даже огласить их список поименно: Эрик Крипке, Джульет Сноуден и Стайлз Уайт), на протяжении всего действия не покидает ощущение, что сценария не было вовсе, а режиссер Стивен Кей, автор «крутого» и неудачного «Убрать Картера», просто скрупулезно фиксировал свои многочисленные приходы и измененные состояния сознания. Впрочем, ничего интересного в этих фиксациях разыскать невозможно: «Бугимен» представляет собой набор совершенно бессмысленных, не связанных друг с другом и стопроцентно предсказуемых «пугалок», когда вдруг с грохотом распахивается дверь, на которую камера предательски уставилась еще минуту назад, или пальто превращается в монстра. Единственный более-менее неожиданный ход – безумный ворон, средь бела дня и на полном лету врезающийся в лобовое стекло машины главного героя. Но после того как Тим отдирает ворона от стекла дворниками, интрига продолжает планомерно агонизировать своим ходом, время от времени взмахивая несуществующими крыльями: тогда-то и появляется, к примеру, маленькая девочка Френни, исчезнувшая еще в 1985 году и теперь дающая Тиму малопонятные советы насчет ликвидации Бугимена как класса. Сам Бугимен, показанный целиком лишь в конце, да и то урывками, совершенно невразумителен: это что-то такое крючковатое, скелетообразное, рассыпающееся время от времени на птичек-жучков и финально исчезающее в чулане без объяснения причин. Хотя на самом деле причины объясняет фраза, сказанная Тимом в начале фильма: «Дела всё хуже, и водки уже не осталось». Vlad Dracula